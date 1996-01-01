Приморский "Стоунхендж" - остатки неведомой цивилизации?

Когда-то в Приморье существовала высокоразвитая цивилизация, возможно, контактировавшая с братьями по разуму из иных миров

Три года назад Зинаида КОРКИНА, собирая грибы в районе пади Березовой, распластавшейся между Находкой и поселком Врангель, наткнулась на огромные каменные глыбы, напоминавшие знаменитый Стоунхендж в южной Англии. Женщина так бы и прошла мимо, увлеченная "тихой" охотой: мало ли валунов в лесу, но ее внимание привлекли аккуратные отверстия в камнях: круглые, квадратные и прямоугольные. На некоторых булыжниках, будто специально разбросанных по всей сопке, четко просматривались выдолбленные стрелки, указывающие путь к приморскому "Стоунхенджу". И еще Зинаида Григорьевна обратила внимание на деревья, окружавшие загадочный монумент. Их стволы были очень уродливы.

Энергетика там дрянь

…Пятница 13-е июня 2008 года. Несмотря на зловещую дату, наша экспедиция добралась до странного места без каких-либо происшествий. Чудеса начались, как только мы вошли в лес. Пройдя несколько метров, исчез наш проводник Игорь ВАКУЛЮК, между прочим, опытный исследователь аномальных явлений. Он около получаса не отзывался на крики и объявился совершенно неожиданно, причем в другой части леса, куда нас также вывела неведомая сила.

Оказалось, что сталкер… заблудился. Он был в этих местах всего неделю назад, но с той поры здешний ландшафт неузнаваемо изменился, благодаря развернувшемуся строительству железнодорожной эстакады будущего нефтепровода "Восточная Сибирь - Тихий Океан" с финальной точкой в Козьмино.

Строители "проекта века" срезали не только чернозем буквально на всех 500 га пади Березовой, но и спилили деревья на соседних сопках, где цистернам с нефтью явно делать нечего. Кроме того, они, то ли второпях, то ли по недоумию, засыпали болото, а также незамерзающие ключи, ручьи и речушки, из-за чего вода повсеместно поднялась, превратив в кашу еще недавно абсолютно сухие места. Интересно, какой "благодетель" позволил строителям так издеваться над природой?

- Падь Березовая находится в треугольнике, вершины которого - сопки Брат, Сестра и Безымянная. Между прочим, древние китайцы и японцы называли проход между Братом и Сестрой "золотыми воротами". Но воротами куда? Неизвестно. А в нашем треугольнике очень сильные энергетические поля и зафиксированы геотектонические разломы. После уничтожения верхнего слоя земли освободился болотный газ метан. Вы сами понимаете, чем это чревато при высокой сейсмичности южного Приморья*. Я не пророк, но в 2010 году это вмешательство в экосистему еще аукнется! И тогда жителям Врангеля и Находки мало не покажется, - мрачно предрекает Игорь.

Как и рассказывала Зинаида Коркина, деревья здесь действительно оказались корявыми и скрюченными, с невероятными по форме наростами на коре, как декорации из фильмов ужасов или киносказок Александра РОУ. И еще очень мощными. Особенно удивляли высоченные дубы-колдуны в два обхвата с огромными листьями. Интересно, что вблизи каменного комплекса почти все деревья стояли под углом к поверхности земли, будто пытались убежать, да цепкие корни не позволяли. У некоторых деревьев ветви располагались в одной плоскости, будто росли под гигантским прессом. Между тем в 15 метрах от дольмена к небу устремился абсолютно прямой, нормальный лес.

Игорь Вакулюк объясняет эту несогласованность флоры "плохой" энергетикой, которую якобы источает "Стоунхендж" или ТО, что под ним находится! Когда сталкер подносил биоэнергетические рамки к камням, "приборы", подтверждая его слова, зашкаливали, гуляя из стороны в сторону, иногда пересекаясь, но чаще всего шарахаясь друг от друга. Можно было бы заподозрить специалиста по аномальным явлениям в шарлатанстве. Но рамки также дико вели себя в руках Сергея РАЛДУГИНА, еще одного члена нашей экспедиции, независимого ни от редакции "ЗР", ни от господина Вакулюка. Можно сказать, "третейского" судьи. В нашу команду он вообще попал случайно.

- Не знаю, какая сила заставляла их работать, но они и в самом деле двигались без моего участия. Я даже слегка их придерживал, - восторженно делится впечатлениями от эксперимента Сергей.

Хотите верьте, хотите нет, но я самолично убедился, что с биоэнергетикой здесь не все в порядке. На одном из кадров "Стоунхенджа", который я снимал зеркальным фотоаппаратом Nikon D40X, четко виден полупрозрачный объект, зависший в полуметре от земли и похожий на крохотное серое облачко. Но дело было в солнечный день, никакого тумана или дыма поблизости даже не наблюдалось.

Поначалу я даже хотел удалить "испорченный" снимок. Благо следующий кадр, снятый через мгновение с этой же точки, получился идеальным. Но почему-то рука не поднялась нажать на фотоаппарате кнопку с изображением "корзины". О чем сейчас не жалею.

Как позже выяснилось, у знакомого Зинаиды Коркиной на этом месте случился такой же ляп. На одном из его снимков "Стоунхенджа" отчетливо просматривается аналогичное мутное пятнышко, болтающееся между небом и землей. Эта фотография также хранится у меня. Зинаида говорит, что полупрозрачное пятно - сгусток энергии.

Кстати, на сопке, где расположен каменный храмовый комплекс, очень много муравейников. И если верить специалистам по аномальным явлениям, муравьи селятся там, где наружу прорывается отрицательная энергия земли. То есть ничего хорошего от этих мест ждать не стоит. Но это так, к слову.

Люди были крупнее

В центре приморского "Стоунхенджа" пять стоящих и два лежащих гранитных монолита. Каменный "гарнитур" похож на кресло Гулливера, только с одним подлокотником. Самый крупный камень, разрезанный на две неравные части, высотой не более 180 см. В образовавшийся распил свободно проходит человек. Лежащие камни, судя по всему, были когда-то единым целым с центральным монолитом. На меньшей части поверженного камня отчетливо видны зубцы, как у шестеренки. Расстояние между ними одинаковое - 10 сантиметров.

В отличие от английского Стоунхенджа, каким мы его знаем по фото в книгах и журналах, его приморский собрат размерами не поражает. Зато удивляет огромным количеством разнокалиберных камней, меченных насечками, распилами, большими и не очень, полукругами, круглыми и овальными ямками. Впечатление от увиденного однозначное - природа здесь "отдыхает". Кажется, что эти артефакты чьей-то жизнедеятельности были собраны таинственным "коллекционером" на сравнительно небольшой площади, примерно 10 на 15 метров. При том, что за этим периметром мы не нашли ни одного камушка, даже размером со спичечный коробок! Как мы не старались.

На большинстве камней овальные и круглые ямки разрознены, на некоторых соединены в цепочки и даже объединены в сетки. Между ячейками тонкие перегородки, как у древнеегипетской письменности, где законченные фразы заключены в отдельную оболочку. Можно было бы предположить, что автор этих надписей - многовековая эрозия, но, когда сверлят или строгают, всегда остается мусор. А здесь никаких следов от работы матушки-природы не видно. Более всего ямки похожи на следы раскаленного паяльника в куске льда, которым или просто тыкали, или рисовали канавки, длинные и не очень, типа точка-тире-точка, тире, тире… И так далее. Мол, читайте потомки. Если сможете.

В шести метрах от центра комплекса распластался огромный плоский камень, рассеченный гигантской пилой на шесть частей: один разрез вдоль и два поперек.

- Очень похоже на жертвенную плиту, а разрезы - это желоба для стока крови, как на столе в морге, - предполагает Игорь.

Биоэнергетические рамки в его руках крутятся, как заведенные. Игорь поднимает руку вверх, мы останавливаемся. - Не ходите сюда! Здесь очень плохая энергетика, - поясняет проводник. - Возможно, под этим камнем что-то спрятано!

- Интересно, для чего на жертвенной плите такие глубокие борозды? Для стока крови вполне хватило бы небольших канавок, - рассуждаю я вслух.

Вопрос не зависает в воздухе, тему подхватывает проводник:

- А кто вам сказал, что здесь приносили в жертву людей? Может быть, на этом камне убивали крупных животных? Или, возможно, люди в те времена были гораздо крупнее и сильнее нынешнего "хомо сапиенс"?

Время не вернуть

Через несколько шагов от "разделочного" стола Зинаида находит еще один "нехороший" камень. По ее словам, у женщины, с которой она пришла сюда в прошлый раз, отнялись ноги после непродолжительного стояния на этом булыжнике. Слава богу, недуг быстро прошел. Игорь замеряет энергетику камня, рамки шустро завертелись вокруг его кулаков. Сталкер утвердительно качает головой:

- И здесь отрицательная энергетика!

Между тем Сергей пожелал повторить подвиг незнакомой женщины, несмотря на уговоры Зинаиды и Игоря не делать этого. Парень простоял на камне несколько минут и сошел с него, как ни в чем не бывало.

- Ничего, через пару часов или к вечеру камень непременно даст о себе знать, - убежденно заверили Сергея защитники его здоровья.

С того дня прошло уже пять дней, а наш герой бегает, как говорится, несмотря ни на что.

Впрочем, не стоит наговаривать на здешние камни. По словам Игоря, не все они несут отрицательную энергетику. Большинство камней "Стоунхенджа" обладают положительной энергетикой, а некоторые - даже высокой температурой, которую можно ощутить голыми руками. Сергей, ощупав один из таких необычных источников тепла, говорит, что температура камня не менее 37 градусов по Цельсию. Я проверил, и точно: огромный камень, похожий на гриб, оказался не то чтобы горячим, но очень теплым. Даже у самого подножия, куда лучи солнца не достают. Более того, "горячие" камни находятся как под солнцем, так и под кронами деревьев. А рядом с ними лежат точно такие булыжники, только совершенно холодные. Как объяснить этот феномен, не знаю!

На окраине "Стоунхенджа" обращает на себя внимание частокол из камней в виде вытянутого овала, возвышающегося над землей на 30-50 см. Внутри каменной изгороди трава почти не растет, хотя за ней буйство растительности. Вот вам еще одна местная загадка. Между тем Игорь говорит, что это опять проделки нехорошей энергетики в замкнутом пространстве: якобы заговоренные камни не дают злу вырваться наружу.

Изображение солнца на одном из камней, пожалуй, одно из самых больших впечатлений от посещения каменного храма. Идеально круглое светило, с загнутыми кончиками лучей по часовой стрелке, как… у свастики или, если хотите, солнцеворота! Или древний художник хотел увековечить вовсе не солнце, а какой-нибудь цветок, к примеру обыкновенную ромашку. Сегодня на эти вопросы невозможно ответить. Надеемся, что это проблема времени.

Допускаю, что скептики назовут каменный комплекс "каменоломней для жерновов", коих переселенцы из Центральной России едва ли не сотнями разбросали по Приморью. Но, во-первых, зачем тащиться за тяжеленным жерновом в гору, когда достойных камней и в долине предостаточно. Во-вторых, камень, из которого сделан "Стоунхендж", твердый только сверху. Его внутренность, как бы покрытая коркой, буквально рассыпается в руках. В-третьих, если это все-таки "каменоломня", то где остатки обработанного камня, из которого сделали хотя бы один жернов? Где следы работы? Их нет! Сомневаюсь, чтобы каменотесы, выполнив работу, подчистую подмели за собой. "В те времена укромные, теперь почти былинные", об экологии никто не задумывался.

Интересно, что одна из скульптур "Стоунхенджа", как пить дать, - лицо человека, похожего на каменных идолов с острова Пасхи. У него европейская физиономия, такой же остроконечный нос и такие же вытянутые прямые губы. Только вглядывается наш "земляк" не вдаль, с надеждой и любопытством, как его заокеанские "собратья", а в глубь земли, обреченно и тоскливо. Будто сожалеет, что колесо времени не повернуть вспять.

Я был вчера в огромном городе…

Экспедиция "ЗР" в падь Березовую получила неожиданное продолжение, когда мы обратились за консультацией к Станиславу Кабелеву, краеведу, члену Союза писателей России, автору книг по истории Приморья. Сам, кстати, он в тех местах не был.

По его словам, "Стоунхендж", возможно, часть комплекса огромного "города Драконов", растянувшегося по горам Пржевальского (до 1970 года - хребет Тачин Гуан) по оси Находка - село Беневское на площади не в один десяток квадратных километров. По крайней мере, и там и тут очень много схожего.

- Природа не способна делать повторы, в частности скульптуры. А здесь повторы есть. Причем с разбросом в несколько десятков километров. Эти скульптурные композиции нельзя назвать творениями природы - слишком много очевидных доказательств, что они рукотворные. Это огромный город неизвестной науке погибшей цивилизации. Я назвал его "городом Драконов". Пока не установлен ее возраст, но очевидно, что каменным скульптурам не одна сотня тысяч лет. Их зодчие предполагали, что после космической катастрофы на земле все-таки возродится жизнь. И когда-нибудь появится "человек разумный", которому откроются тайны исчезнувшей цивилизации. Представители исчезнувшей цивилизации узнали о надвигающейся катастрофе из космоса и поместили объяснение катастрофы в защищенное место-нишу, где изобразили две горящие звезды, падающие на планету. Я знаю, где это место, - рассказал "ЗР" Станислав Владимирович, разглядывая снимки приморского "Стоунхенджа".

Писатель считает, что представители древней протоцивилизации культивировали жертвоприношение, поклоняясь скульптурам животных и человекообразных существ. Стараясь ублажить небесных богов, они повсеместно создавали жертвенные чаши (котлы). Одну из таких чаш, стоящую вертикально, мы нашли в "Стоунхендже", в ней очень удобно разместилась Зинаида Коркина, как будто чашу изготавливали под ее фигуру. Помимо того, мы обнаружили огромную каменную голову обезъяны.

- О нашей цивилизации здесь вообще не надо вести речь! Какие чжурчжени? Какие бохайцы? Рисунки в долине Наска создавались гораздо позже. В районе села Беневское есть скала - точная копия египетского сфинкса. Есть версия ученых, что египетский сфинкс построен людьми с Востока. Если это действительно так, то в "городе Драконов" есть следы ислама, христианства и буддизма. И отсюда эти религии расползались по планете. Это, конечно, версия. Но здесь действительно все далеко не просто. Некоторые вещи я не могу и не имею права объяснить, сославшись на природу. Это несерьезно! Многие изображения на камнях прорезаны лазером! Извините, но иначе я не могу объяснить их происхождение, - разводит руками писатель.

Согласно одной из версий Станислава Кабелева, "город Драконов" - это цивилизация, пришедшая на нашу планету ИЗВНЕ в период раннего каменного века, по другой - остатки предыдущей четвертой цивилизации, возможно, остатки мифической Лемурии, погибшей примерно 146 тысяч лет назад во время приближения к Земле кометы Галлея. Сам писатель считает первую версию наиболее вероятной.

Сегодня Станислав Кабелев озабочен очередным походом в "город Драконов". Он убежден, что для подробного изучения следов древней цивилизации необходима международная комплексная экспедиция. В ее составе он мечтает увидеть самого Эрнста МУЛДАШЕВА. На дальневосточных ученых у него надежды нет. Они на его работы смотрят, мягко говоря, как на необузданный полет мысли творческой личности.

Но жизнь не раз доказывала, что действительность порой оказывается гораздо правдоподобнее самой буйной фантазии. Вспомните исследования Тура ХЕЙЕРДАЛА, ныне покойного, или Эриха фон ДЭНИКЕНА, знаменитого швейцарского археолога. Лет тридцать назад документальный фильм Дэникена "Воспоминания о будущем" в Советском Союзе произвел эффект разорвавшейся бомбы. Страна разделилась на два лагеря: одна половина поверила в пришельцев из Космоса, другая называла фон Дэникена "жуликом от науки". Разоблачению его гипотезы палеоконтакта - посещения Земли в далеком прошлом представителями иных цивилизаций - был даже посвящен отдельный номер журнала "Наука и жизнь"! Сегодня же гипотеза палеоконтакта воспринимается, как почти доказанный факт. Не надо об этом забывать.