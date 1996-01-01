Найти человека

Пропасть без вести. Наверное, это самая страшная участь для нормального человека. Даже страшнее смерти. Когда ни родственники, ни друзья долгие годы, а порой и всю оставшуюся жизнь не знают, жив их близкий или нет.

"Ушел и не вернулся"... К сожалению, эти слова ежедневно появляются в СМИ. Чего греха таить, из-за бытовой суеты да регулярных криминально-политических скандалов мы к ним уже привыкли. И не задумываемся, что стать "призраком" может каждый из живущих. От несчастья никто не застрахован.

Тема загадочная и непонятная

По данным управления Департамента уголовного розыска МВД РФ, каждый год на территории России находятся в розыске около 100 тысяч без вести пропавших граждан. Причем число лиц, пропавших без вести, ежегодно растет на 10-12%. Люди бесследно исчезают по дороге в магазин, на работу или домой, в командировке или отпуске, на многолюдных улицах и в тихих переулках, на охоте, рыбалке, в лесу в ягодно-грибной сезон. И несмотря на кропотливую работу органов внутренних дел по их обнаружению, судьба каждого пятого пропавшего остается неизвестной.

Так, в 2000 году разыскивалось 102,8 тысячи человек, в 2003 - 118,7 тысяч, а в 2007 году было объявлено в розыск уже более 120 тысяч наших граждан. А это - уже население небольшого города! Приморье также внесло свою лепту в эту страшную статистику, правда, с "минусовой" тенденцией. К примеру, если в 2006 году в розыске находился 1091 без вести пропавший, из них разыскано 822, то в 2007 году соотношение было 1029 и 780.

В Приморском крае поиском пропавших без вести занимается Бюро регистрации несчастных случаев (БРНС) УВД по Приморскому краю. Именно сюда ежедневно стекается информация о возможных местах нахождения пропавших людей, сведения о неизвестных больных и неопознанных трупах граждан, данные обо всех захоронениях на территории края, а также фотографии и списки из судебно-медицинского морга Владивостока, что на улице Некрасовской. Благодаря этому несчастным родственникам более не надо наведываться в это мрачное заведение в поисках "своего" трупа.

…Исчезновение взрослых людей - тема загадочная и непонятная. Некоторые даже списывают пропавших без вести на инопланетян. Мол, это "братья по разуму" похищают людей для опытов. Начальник БРНС подполковник милиции Елена ДЕНИСЮК не верит байкам про инопланетян. По крайней мере, за почти шестилетнюю работу во главе БРНС она с такими случаями не сталкивалась. Зато неоднократно приходилось искать неверных мужей, "бесследно" исчезнувших… в одних тапочках. Их жены приходили в бюро со слезами на глазах и умоляли инспекторов найти любимого и ненаглядного: "Ушел выносить мусор и не вернулся!" А в это время супруг отдыхал в чужой постели в соседнем подъезде. Нагулявшись, он возвращался домой, получал по голове скалкой или половником и успокаивался до следующего брожения гормонов. А его розыскное дело закрывалось.

Три года назад мужчина пропал на центральной площади Владивостока, во время новогодних гуляний. Он отдыхал вместе с женой и двумя детьми и исчез, отлучившись на секунду за сигаретами. Хозяина семейства объявили в розыск, а через неделю он и сам объявился. Как оказалось, в очереди в табачный киоск он встретил друзей, которых не видел "сто лет". Слово за слово, мужчина забыл о домочадцах и отправился в гости...

Нередко люди выходят из дому без документов, у них случается сердечный приступ, они неудачно падают или попадают под колеса авто с летальным исходом и… пополняют список "привидений".

Года три назад на обледенелом тротуаре поскользнулась прилично одетая женщина. Она упала лицом вниз, носовой хрящ вошел в мозг - и все! Смерть была мгновенной. Погибшую отвезли в морг как неизвестную, а родственники объявили ее в розыск. Они не могли даже предположить, что женщины больше нет.

- Куда исчезают по пути на работу здоровые молодые мужчины, не собирающиеся никуда уезжать и не связанные с криминалом, у которых были планы на сегодняшний вечер и на завтра? Либо произошел несчастный случай, либо происходит такое, что мы не находим следов вообще. Никаких! Ни в России, ни в странах СНГ. У нас сейчас есть доступ в базу данных Главного информационного аналитический центра МВД России. И если человек через два-три года после исчезновения где-то объявился, то мы его непременно находим. Очень часто находят трупы, испорченные до такой степени, что опознать невозможно. Но ведь чьи-то же они есть? - разводит руками Елена Денисюк.

Как правило, если отношения в семье были нормальными, родственники сразу же обращаются в милицию с заявлением по поводу пропажи их близкого. Это облегчает поиски пропавшего. И не надо выжидать три "критических" дня, как полагают многие из-за своей юридической неосведомленности. Никаких сроков для приема заявлений не существует, и заявителю не может быть отказано. При составлении заявления необходимо вспомнить все, что касается исчезнувшего человека: как был одет, какие имел привычки и особые приметы (татуировки, шрамы, рубцы от операций, даже где и когда получал стоматологическую помощь). Не забывайте взять фотографии пропавшего и его документы.

Все должны быть под контролем

Граждане пропадают в любую погоду и в любое время года. Не стоит искать здесь какую-то климатическую или сезонную зависимость. Между тем, согласно статистике БРНС, наибольший всплеск заявлений о пропаже пожилых людей приходится на весну и осень, когда у дедушек и бабушек обостряются психические проблемы. Они садятся в автобус или на поезд и, сами того не ведая, оказываются за тридевять земель от родного города, без денег и документов. Поэтому, уважаемые читатели, будьте внимательны к своим старикам. Чтобы не было беды, не оставляйте их одних на улице! Или положите в карман престарелому родственнику записку с его данными и домашним адресом.

- У нашей сотрудницы сбежал отец. Его надо было держать за руку, но бабушка на секунду отвернулась, а его уже нет. Нашли беглеца месяц спустя. Его опознали по пенсионному удостоверению, которое было у него в кармане. Результативность у нас большая. На днях в первой городской больнице мы нашли бабушку, без вести пропавшую в Первовомайском районе. Сейчас в психбольнице на Шепеткова лежит неизвестная, завтра будем ею заниматься, - рассказывает Елена Геннадьевна.

Ежедневно дежурный инспектор БРНС принимает до 50 тревожных звонков от граждан и сотрудников милиции. Польза от работы бюро налицо. Только в 2007 году инспекторами БРНС, до объявления в розыск, установлено местонахождение 81 человека. Опознано 116 трупов, найдены и оповещены родственники 300 человек, пострадавших в результате ДТП и других несчастных случаев, установлено местонахождение 113 граждан, пропавших без вести. Но деятельность БРНС была бы гораздо эффективнее, если бы не ведомственная разобщенность. К сожалению, сотрудники бюро не имеют возможности использовать в своих изысканиях закрытую информацию Пенсионного фонда или того же Фонда обязательного медицинского страхования. Такова политика нашего родного государства.

- В США и ряде европейских стран существенную помощь в розыске пропавших без вести оказывает база данных, составленная на основе дактилоскопической регистрации. В России также существует законодательно урегулированная возможность для всех граждан на добровольную дактилоскопическую регистрацию. Для этого следует лишь написать заявление в органы внутренних дел, а в отношении несовершеннолетних - только в присутствии родителей. К сожалению, наши граждане не спешат воспользоваться этой мерой, считая, что нарушаются их права и свободы, и что эту процедуру проходят только преступники. Это заблуждение обывателей. На самом деле дактилоскопия позволяет быстрее и достовернее установить, кем является данное лицо, и найти его родственников, - говорит начальник БРНС. Несколько дней назад в бюро обратились граждане с просьбой найти родственника, с которым они давным-давно потеряли связь и который, по их сведениям, умер в Уссурийске несколько лет назад. Инспектора нашли пропавшего. Только живого, а не мертвого. Оказалось, что все эти годы мужчина преспокойно жил в "казачьей столице" Приморья, забыв о своей родне. Это был редкий случай, когда инспектора БРНС слышали слова благодарности. Чаще всего они видят слезы.

По законодательству суд признает человека умершим через пять лет, после чего милиция все равно продолжает его искать еще пять лет. Затем дело может быть приостановлено и активная разыскная работа по нему не ведется. Но в учетах оно значится еще в течение десяти лет. Если человека не находят, то по истечении 15 лет дело прекращается и сдается в архив.

В идеале, для улучшения ситуации с розыском пропавших без вести необходимо создать федеральный банк ДНК и поголовно дактилоскопировать население России. Это очень помогло бы в опознании погибших, к примеру, во время природных катаклизмов и техногенных катастроф, когда счет жертв идет на тысячи. Вспомните, парк "Трансвааль", Нефтегорск, цунами в Таиланде или недавнее землетрясение в Китае. Но продвижению этого законопроекта препятствуют клерикалы и правозащитники, обвиняя законодателей в нарушении прав человека. Значит, будем ждать, когда жареный петух клюнет в очередной раз?

Центр розыска и информации Центрального комитета общества Красного Креста РФ: 103031, Москва, ГСП-3, Кузнецкий мост, 18/7.

Телефон круглосуточной службы БРНС УВД по ПК: 40-13-13.

Автор выражает признательность инспекторам БРНС за помощь в подготовке материала.