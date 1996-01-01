Стихийный яхт-паркинг

Причальная и портовая инфраструктура уже не в состоянии принять на хранение и обслуживание десятки тысяч яхт и катеров, ставших собственностью жителей Приморья. Решить этот вопрос пытаются на краевом и городском уровне, но пока нет ясности с арендой прибрежных территорий, в том числе и пролонгации договоров аренды на длительный срок. Частный маломерный флот и их владельцы будут предоставлены сами себе. На свой страх и материально-технический риск.

По самым скромным подсчетам за последние два-три года парк маломерных судов в Приморском крае удвоился. Только за период с ноября 2007 г. по май 2008 г. государственную регистрацию на территории края прошли более 5 тыс. маломерных судов и плавсредств, доведя общую численность до 25 095 ед. Но уже сегодня можно наблюдать картину, когда новоявленный судовладелец просто не может пристроить свое судно на берегу. Проблема нехватки причальных мест хранения для маломерного флота один в один схожа с той ситуацией, что складывается с парковками автомобильными во Владивостоке и других крупных городах Приморского края.

Официально нехватка баз-стоянок объясняется ограниченностью свободной береговой линии. В том же Владивостоке удобных мест для их организации практически не осталось. Сегодня весь берег - ни что иное, как клубок, в котором переплетены интересы предприятий и организаций всех видов и форм собственности, помноженный на общую разруху причального хозяйства.

По данным Государственной инспекции по маломерным судам (ГИМС), сегодня край располагает 74 базами-стоянками, из них во Владивостоке - 16. Это очень мало, считают в ГИМС, и те, что есть, за редким исключением, в очень плачевном состоянии.

Как точно подметил главный государственный инспектор по маломерным судам Леонид МАКОВЕЦКИЙ, "сегодня судовладельцы и арендаторы "доедают" остатки советского портового и причального наследия". Достаточно взглянуть на пирсы, что напротив СК "Олимпиец" во Владивостоке и все станет ясно. В таком же состоянии большинство причальных стоек на Улиссе, Диомиде, о. Русский и т.д.

Поэтому ютятся катера и яхты у наспех сколоченных и отсыпанных причалов, как в б. Улисс, или пытаются всеми правдами и неправдами втиснуться и пришвартоваться у причалов закрытых акваторий военных заводов и военно-морских мест базирования.

Другая головная боль для "малого" судовладельца наступает с приходом зимы и окончанием навигации. Куда пристроить яхту (катер, гидроцикл)? Те, кому позволяют средства, отгоняют свой "флот" на юг, в незамерзающие порты Японии, Кореи и даже Тайваня. Говорят, что в Пусане есть даже причал, который местные между собой называют "русским". А что тогда делать тем, у кого нет на перегон ни времени, ни средств?

До недавнего времени, когда катер или яхта были истинной роскошью, с задачами парковок для них справлялись яхт-клубы, такие как "Семь футов", "Яхт-клуб МГУ", "Океан" (ТУРНИФ) и сеть клубов поменьше по всему краю. Сегодня они не способны принять на зимовку всех желающих, да и спортивное направление самих яхт-клубов плюс ограниченность занимаемой береговой полосы не предполагают продолжительного хранения непрофильных плавстредств.

Как считает Леонид Маковецкий, по долгу службы прекрасно ориентирующийся в вопросах регистрации, хранения и оборота маломерного флота, помощь в решении "квартирного вопроса" для яхт и катеров смогут и должны оказать муниципальные и краевые власти.

- Сегодня, если посмотреть, то прекрасно оборудованы те базы-стоянки, где территория оформлена с точки зрения долгосрочности. У всех остальных арендаторов, взять, к примеру, тот же Улисс, договоры оформлены на краткосрочной основе (год-два), потом идет переоформление. Разумеется, ни один арендатор не вложит средства в оборудование базы-стоянки, будучи неуверенным в своем будущем.

К слову, в бухте Улисс, являющейся закрытой ведомственной акваторией, счет малого флота идет уже на тысячи. Если завтра там запретить "яхт-парковку", то куда деть эти плавсредства - не знают ни сами судовладельцы, ни ГИМС, ни арендодатели в лице Министерства обороны.

Кстати, в этом году уже состоялись два совещания при капитане порта с привлечением всех заинтересованных стороны, включая обе администрации.

На последнем морском совете месячной давности эти вопросы ставились ребром и последствия нерешенности проблем с причалами для маломерного флота были разъяснены на "самому верху".

Как говорят опытные судовладельцы, в прошлом походившие под флагами по всему миру, минимум, что могут "получить" порты от стихийного "яхт-паркинга" и невозможности нормального хранения маломерного флота, так это удар по безопасности мореходства.

Как следует из слов Леонида Маковецкого, в администрации края вопросами озаботились, и уже поступило предложение пересмотреть договоры с условием перезаключения их на длительные сроки.

Кроме этого, учитывая "текущий момент", прорабатывается и готов к озвучиванию проект по развитию и строительству большого количества парковочных и стояночных мест для флота на о. Русском.

"На сегодняшний день существует несколько проектов по строительству баз-стоянок для маломерных судов, в первую очередь яхт и катеров, есть заинтересованные лица и организации, но они занимают выжидательную позицию", подчеркнул руководитель ГИМС, "но опять же никто не будет вкладываться в дорогостоящее предприятие, не имея гарантий на долгую перспективу".

Нам же остается добавить, что, кроме решения парковочной проблемы, обустройство береговой линии сделает побережье Владивостока и других приморских населенных пунктов экологически чище (будет кому следить и с кого спросить) и просто будет красиво с эстетической точки зрения. Достаточно посмотреть на Сингапур с высоты птичьего полета или американский Майами, где сотни и тысячи яхт и катеров создают неповторимый, присущий только этим городам легко узнаваемый колорит.