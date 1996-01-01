Труба уперлась в транспаранты

Как сообщила организатор пикета Наталья КАЛИНИНА, мероприятие согласовано с администрацией областного центра. Пикет пройдет 17.06.2008 на площадке, прилегающей со стороны проезжей части к дому № 241 по ул. Амурская с 12.00 по 13.00. В этом здании в офисе 203 расположилась общественная приемная нефтепроводчиков. В пикете примут участие 10-15 человек от партии "Яблоко" (фракция "Зеленая Россия"), "Объединенного гражданского фронта", "Социалистического сопротивления".

Причиной бойкота стало то, что, по мнению протестантов, заказчик проекта (компания "Транснефть") в ходе строительства 1-й очереди нефтепровода сделал приоритетом не качество, как это ранее оговаривалось на общественных слушаниях, а скорость работ.

Вследствие этого были грубо нарушены социальные и экологические права жителей Амурской области: основательно разбиты тяжелыми трубовозами автодороги в Тындинском районе; реки пройдены не методом наклонного бурения, а траншейным способом, что привело к загрязнению воды и увеличило риски при аварийности; траншеей также совершены переходы в районах Джелтулакского и Монголо-Охотского сейсмических разломов в земной коре, хотя СНиПы предписывают надземный переход, что является более дорогим, но надежным способом: риск увеличивается в связи с тем, что переход разломов осуществлен в зоне водосбора бассейна реки Гилюй (приток Зеи) и в зоне водосбора реки Ольдой (приток Амура).