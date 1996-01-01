Турбазы севера Приморья готовы принять отдыхающих

Турбазы севера края готовятся к летнему наплыву туристов из Владивостока, Хабаровска, Комсомольска-на-Амуре и приморских городов. Местные пляжи на побережье привлекают народ экологической чистотой и красотами пейзажей. Старейшая в Кавалеровском районе турбаза "Сивуч" (ООО "Александр"), расположенная на берегу бухты Японка, в этом году отмечает свое 15-летие. Нынче она готовит немало приятных сюрпризов для отдыхающих.

Сейчас идет бетонирование танцплощадки для проведения дискотек. На побережье будут дополнительно установлены два туалета из кирпича (один уже есть). Построят также две маршевые лестницы с крутого берега до пляжа. На берегу появится обзорная беседка. Есть баня, холодный и горячий душ. К услугам туристов - теннисный стол, бильярд, волейбольная и баскетбольная площадки. В стоимость путевки входит трехразовое питание. Если есть свои снасти, можно рыбачить: хорошо ловятся красноперка, камбала. Проводятся экскурсии по побережью длительностью от 2 часов до суток. Отдыхающие могут выбрать жилье любой комфортности: от палаток высотой 2 метра с освещением до 2-3-местных коттеджей, летних домиков, домиков нефтяника. В коттеджах есть холодная и горячая вода. За дополнительную плату осуществляется доставка приезжих от автовокзала в Кавалерово до "Сивуча". Турбаза рассчитана на 100 мест, со второй половины июля до 5 сентября она обычно забита под завязку. Август уже продан на 40%, июль - на 10%. Обычно путевки покупают на 7-10 дней.

База отдыха "Зеркальная" на 100 мест находится в 3 км от моря, ранее здесь была база отдыха Хрустальненского комбината. Проживание в летнем домике на 3 места обойдется вам в 700 руб., номер в двухэтажном корпусе - в 400 руб.; 380 руб. в сутки стоит трехразовое питание. Стоимость проживания в люксе на 4 человека - 2200 руб., в двухместном полулюксе - 1400 руб., в 4-местном полулюксе - 1600 руб. До базы добираются в основном на своем транспорте. Можно взять такси на кавалеровском автовокзале, но это не дешево. Есть сауна, бильярд, тренажерный зал, теннисный корт, небольшой аквапарк в бассейне - резиновая горка, батут, водные качели. Напрокат можно взять лодки и катамараны, велосипеды. Ждет спортсменов-любителей спортплощадка для волейбола и баскетбола. Автобус каждый день возит людей на море. На этажах есть общий душ и туалет, а в люксах - все удобства.

Турбаза "Песчаная" на 100 мест расположилась на самом побережье, именуемом в народе Песчанкой. Проживание в летних домиках на 2 места стоит 1300 руб. Есть летние домики на 2-3-4-6 мест. Цена зависит от наличия в домике комфортной мебели, телевизора и холодильника. Удобства - во дворе (туалет, ручной умывальник). Коттедж на двоих обойдется в 2500 руб. в сутки (с телевизором, холодильником, кухней, балконом). Также имеются коттеджи на 6-8-14 человек. В отличие от круглогодичных "Сивуча" и "Зеркальной" "Песчаная" работает с мая по сентябрь.

На "Песчаной" имеются баня, сауна, душ. Главная приманка туристов - водная горка высотой 8 м и длиной 40 м. На территории базы - кафе, два продуктовых магазина. Возле домиков и коттеджей - бесплатные автостоянки. Для детей предусмотрена детская площадка с двумя бесплатными батутами. По вечерам проводятся дискотеки. На пляже можно поиграть в волейбол, баскетбол. В сауне есть бильярд. До базы добираются своим транспортом.