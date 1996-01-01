Суета вокруг собора

В 2008 году во Владивостоке, в двух шагах от центральной площади, должен вознестись новый Спасо-Преображенский кафедральный собор высотой 61 метр. Об этом еще в феврале 2005 года заявляла пресс-служба краевой администрации.

Прошли годы. А на месте предполагаемой стройплощадки и конь не валялся.

"ЗР - Диалог" попросил протоиерея Игоря ТАЛЬКО, директора православной гимназии, прокомментировать ситуацию с долгостроем.

Впервые о строительстве во Владивостоке нового Спасо-Преображенского кафедрального собора заговорили в 1998 году, когда стало окончательно ясно, что старый Свято-Никольский кафедральный собор (ул. Махалина, 30) не соответствует своему высокому статусу. Во-первых, он мог вместить всего 150 человек, а количество прихожан в краевой столице на тот момент было в десятки раз больше, во-вторых, располагается в стороне от транспортных развязок: "безлошадным" гражданам до него добраться проблематично, особенно из "спальных" районов. По своим характеристикам, он выполнял задачи приходского храма.

Идею строительства собора поддержал губернатор Приморья Сергей ДАРЬКИН, он настоял, чтобы стройка века стартовала в 2005 году. По этому поводу Сергей Михайлович несколько раз проводил совещания, и каждый раз ему бодро рапортовали то о работах по выносу инженерных сетей, то о подготовке строительной площадки к активной фазе строительных работ.

Место под строительство собора было выбрано не случайно. Именно здесь 163 года назад ступили на берег первопоселенцы будущей столицы Приморья. В 2000 году это место освятил Святейший Патриарх Московский и всея Руси Алексий Второй. Кроме того, как пояснил протоирей Игорь Талько, центральная площадь города - наиболее всего приближена ко всем видам общественного транспорта, как морским, так и сухопутным. Это и явилось определяющим фактором в выборе места стройки.

Кстати, первоначально предлагалось построить кафедральный собор в Покровском парке, на том месте, где сейчас возвышается храм Покрова Божией Матери. Но потом от этой идеи отказались: своей мощью собор "раздавил" бы ландшафт.

Эскиз будущего собора на три тысячи прихожан разработал владивостокский архитектор Алексей КОТЛЯРОВ. За образец он взял православный собор в городе Ревеле (Таллинн).

Предполагалось, что строительство будет финансироваться частично из краевого бюджета, а также за счет пожертвований граждан и организаций. Для этой цели был открыт спецсчет, о котором вскоре благополучно забыли. Интересно, сколько денег на него накапало?

Поначалу все шло как по маслу. Виктор Иванович ЧЕРЕПКОВ, будучи в 1998 году мэром Владивостока, пообещал, что проблемы с землеотводом не будет. Через год новый владивостокский градоначальник Юрий КОПЫЛОВ на рождество Христово подтвердил слова предшественника и даже издал постановление об отводе земли под храм. А еще через год Юрий Михайлович свое мнение неожиданно изменил и стал усиленно "привязывать" проект то к фуникулеру, то к тому же Покровскому парку.

Тайное стало явным, когда у руля края встал Сергей Дарькин. Оказалось, что Юрий Копылов, подписывая одной рукой постановление по отводу земли под собор, другой - подписывал аналогичный документ, в котором эти же площади отдавались коммерческой организации, где, по слухам, в учредителях были дети Евгения НАЗДРАТЕНКО. С того момента стройку заморозили.

Епархия пыталась вернуть землю в судебном порядке. Ей отказали, потому что хозяином вожделенной территории оказался… Центробанк, получивший ее взамен земли под отелем "Хендэ", которую он арендовал еще до 1998 года.

- Сегодня законный владелец этого участка - Центробанк. Он выиграл судебный процесс. Но надо сказать, что с Центробанком достигнута договоренность, он отказывается от этого участка в нашу пользу, а взамен получает участок в районе Театра им. Горького, где находится захоронение генерал-губернатора МУРАВЬЕВА-АМУРСКОГО. А прах этого достойного человека хотят перенести в Покровский парк. Я думаю, что это будет справедливо, - рассказал "ЗР - Диалог" протоирей Игорь Талько.

По словам протоирея Талько, о сроках обмена и начала строительства говорить пока рано. Об этом знает только Господь Бог.