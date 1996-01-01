С верой в блестящее будущее

"С рождением праздника для России и ее граждан была открыта новая эпоха - эпоха свободного, демократического развития. За это время страна окрепла экономически, укрепила свои международные позиции, а российское общество стало мудрее, ответственнее и более зрелым в гражданском плане.

Нам есть за что гордиться нашей страной - ее выдающимся вкладом в мировую культуру, достижениями в области образования и науки. Мы гордимся ее великой историей и верим в ее огромные возможности и блестящее будущее.

Приятно, что в реализацию колоссального потенциала страны, значительный вклад может внести и Приморский край. У нас есть все возможности для рывка вперед, чтобы достойно представлять сильную и передовую Россию в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Все мы хотим видеть нашу страну процветающей, свободной, могучей и влиятельной державой. С этим связаны все наши надежды, устремления и идеалы. Но Россия не станет таковой без труда, любви и творческих сил каждого из нас. Будущее России - в наших руках. Желаю вам патриотического настроя и силы духа, благополучия, семейного счастья и долгой счастливой жизни!", - заявил Виктор Горчаков.