Владивостоку обещают очистные

Конкурс на выбор компании для строительства первой очереди объекта "Реконструкция и развитие системы водоснабжения и канализации Владивостока" пройдет в июле. В первую очередь входит канализационная и водопроводная системы Центрального планировочного района Владивостока. Положительное заключение Главгосэкспертизы на проект получено в начале июня.

По информации департамента градостроительства Приморского края, в проекте реконструкции и развития системы водоснабжения и канализации Центрального планировочного района предусмотрено строительство очистных сооружений. До 2011 г. будут построены 2 канализационно-насосные станции - в районе мыса Чумака и Второй Речки. Их мощность составить более 290 тыс. кубометров сточных вод в сутки. Как отмечают специалисты, проект предусматривает высокую степень очистки, что позволит улучшить экологическую обстановку в Амурском заливе.

Модернизация систем водоснабжения и канализации Владивостока проводится в рамках подпрограммы "Развитие Владивостока как центра международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе" - документа по подготовке города к проведению саммита АТЭС в 2012 г.