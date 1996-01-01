Газанем по полной

"Газпром" подведет газопровод к Владивостоку и на остров Русский в третьем квартале 2011 г. В четвертом квартале 2011 г. на газе начнут работать новая ТЭЦ острова Русский и ТЭЦ-2 Владивостока. Но снижать энерготарифы никто не собирается.

Совещание по проблемам газификации Приморья провел 4 июня во Владивостоке полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Олег САФОНОВ. ОАО "Газпром" представлял зампредседателя правления компании Александр АНАНЕНКОВ, администрацию Приморья - первый вице-губернатор Александр КОСТЕНКО.

Вообще-то Приморье включили в государственный план газификации еще в 1999 г. Как о решенном деле о газе в Приморье заговорили в 2006 г., когда подошло к окончанию строительство газопровода из Комсомольска-на-Амуре до Хабаровска. Предполагалось построенную администрацией Хабаровского края ветку просто протянуть дальше на юг Приморья.

Однако газопровод дальше строить не стали. Возможно, потому, что ветка была продана в руки "Роснефти" и "Газпром" не захотел идти на поклон к старому сопернику в борьбе за государственные ресурсы. Впрочем, официальная версия - газопровод хабаровчане строиил для себя и его пропускная способность не соответствует растущим потребностям региона. Пропускная способность газопровода до Хабаровска - 4,5 млрд кубометров газа в год. Хабаровскому краю нужно 2,5 млрд, значит, на долю Приморья оставалось бы всего лишь 2 млрд, но, по оценке приморских специалистов, необходимо более 5 млрд кубометров в год.

Как бы то ни было, "Газпром" решил строить новую мощную ветку. Но возникла новая проблема. Заполнить трубу пока нечем. Запасы на Сахалине большие, но мало месторождений, подготовленных для промышленной эксплуатации. "Газпром" заявил, что строить газопровод не будет до тех пор, пока не решит вопрос по сырьевой базе. И начал переговоры о покупке газа с оператором проекта "Сахалин-1" - ExxonNeftegas. Однако договориться с иностранным партнером до сих пор не удалось. Он хочет сам продавать газ. Возникла угроза переноса срока ввода приморского газопровода на 2015-2016 гг., когда должен состояться запуск новых месторождений Сахалина или начнется разработка якутских месторождений.

Но руководители страны отсрочку не дали. И нашли решение проблемы, удовлетворившее газового монополиста. Как выяснилось, правительство в начале мая этого года отдало "Газпрому" новые ресурсы, 8 участков на Сахалине, даже, забрав у "Роснефти" и "Зарубежнефти", передало право продавать газа с "Сахалина-1" и "Сахалина-2" из той доли, что причитается государству по соглашению о разделе продукции (СРП).

"Создание данной ГТС закладывает основу для формирования Единой системы газоснабжения на Востоке России, что является одним из ключевых моментов в реализации государственной политики по ускоренному развитию регионов Восточной Сибири и Дальнего Востока", - заявил на совещании во Владивостоке полпред Олег Сафонов.

В Приморье все, что нужно было от местных властей, уже давно подготовлено. "Приморский край может в течение года принять газ. Кроме ТЭЦ в крае много дизельных электростанций, которые несложно и экономически выгодно перевести на газ", - заверил ДДГ "ЗР" начальник отдела администрации Приморского края Владимир Симоненок.

К ноябрю 2008 г. "Газпром" планирует завершить проектно-изыскательские работы. В апреле следующего года компания передаст рабочую документацию на экспертизу, и уже в сентябре 2009 г. подрядчики начнут строительство. В перспективе "Газпром" планирует развивать глубокую переработку газа на Дальнем Востоке, намерен создать, в том числе и в Приморье, газохимические и газоперерабатывающие производства.