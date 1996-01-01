Лес рубят - ветки не летят

Через полтора года после вступления в силу нового Лесного кодекса РФ (ЛК) Управление лесным хозяйством Приморского края (УЛХ ПК) столкнулось с проблемой: как своевременно обеспечить дровами на зиму тысячи семей, проживающих в лесных районах Приморья. До наступления холодов осталось каких-то пять месяцев, а порядок заготовки древесины для собственных нужд граждан не определен. Причина - из серии юридического крючкотворства.

Как объяснил ДДГ "ЗР" заместитель начальника краевого управления лесным хозяйством Сергей ПСТЫГА, специалисты от юстиции обнаружили несоответствие Лесному кодексу в краевом законе "Об использовании лесов в Приморском крае". В первоначальной редакции краевого закона от 26.09.07 было прописано, что желающие оформить договор купли-продажи на заготовку древесины для личных нужд подают соответствующие заявления в лесничества на местах. В период, пока закон действовал в прежней редакции - с октября 2007 по март 2008 г., - УЛХ ПК заключило с жителями Приморья более 2 700 договоров купли-продажи на заготовку древесины для личного пользования.

Но эксперты из Минюста, прокуратуры и правового управления администрации Приморского края настояли на том, чтобы была соблюдена "буква" федерального законодательства, и заявления от граждан принимал, в соответствии с новым Лесным кодексом, непосредственно уполномоченный региональный орган - то есть УЛХ ПК. Соответствующие изменения были внесены в краевой закон приморскими законодателями в марте 2008 г., и с тех пор специалисты УЛХ ПК пытаются разработать оптимальный порядок оформления договора купли-продажи на заготовку древесины для личных нужд - отопления, ремонта или строительства дома. Проблема в том, что если следовать "букве закона", то жителям лесных районов - а их тысячи - придется ездить во Владивосток для подачи заявлений и оформления договоров. Только представьте: толпы ходоков возле Белого дома на центральной площади приморской столицы!

По словам Сергея Пстыги, к концу мая этого года специалисты УЛХ ПК предложили следующий порядок: каждый житель Приморского края, желающий заготовить древесину для собственных нужд, заключает договор купли-продажи непосредственно с начальником краевого управления лесного хозяйства или его доверенным лицом. Для этого на имя последнего оформляется соответствующее заявление - в трех экземплярах. Но подается заявление по месту жительства заявителя - представителю КГУ "Приморское лесничество". Тот берет на себя функции по отводу лесного участка и его оценке. Затем лесничий отправляет эти заявления по почте в УЛХ ПК, получает их обратно с подписью- резолюцией начальника управления. Вызывает заявителя, тот ставит свою подпись - дескать, ознакомлен и согласен. После этого один экземпляр заявления-резолюции остается у заявителя, второй - у лесничего, а третий отсылается обратно во Владивосток - в УЛХ ПК.

Сейчас этот вариант ждет проверки в правовом управлении администрации Приморского края, региональных представительствах Минюста и Прокуратуры РФ. Если порядок оформления договора купли-продажи будет утвержден, то закон "Об использовании леса в Приморском крае" опять заработает в полную силу. Дальнейшая последовательность действий заявителя: можно будет смело брать пилу и ехать на предоставленный для личных нужд участок пилить дрова. Но в объеме не более чем 20-30 кубометров на одно подворье в зимний сезон. Такова норма, прописанная в законе. Участки для лесозаготовок под личные нужды, согласно краевому закону, выделяются сразу из расчета на несколько десятков семей.

Транспортировка вырубленного леса должна осуществляться за счет самих жителей. Если они принадлежат к категории льготников, то подвоз дров обеспечивает поселковый совет. Расценки на древесину для личных нужд определены соответствующим постановлением администрации Приморского края от 26 декабря 2007 г. Диапазон цен варьируется от 4 до 40 руб. за кубометр, в зависимости от сортности древесины и дальности доставки. В 2008 г. для личных нужд деревенских жителей в Приморском крае планируется выделить в общей сложности около 500 тыс. кубометров древесины.

Лесосеки для заготовки древесины для собственных нужд граждан могут располагаться на землях, арендованных частными лесозаготовителями, но только с согласия последних. В то же время в районах, где большинство лесных земель отданы в аренду частным предпринимателям под промышленные лесозаготовки, арендаторы выделяют до 10% от объемов своих запасов древесины для личных нужд местных жителей. Это требование - в соответствии с Лесным кодексом - прописывается в договорах аренды между предпринимателями и краевым управлением лесного хозяйства.

В краевом управлении лесным хозяйством отмечают, что часто под маркой заготовки древесины для собственных нужд пытаются приобрести лесные участки различные мелкие лесозаготовительные фирмы. Далеко не все из них ведут легальный лесной бизнес.

Что касается доступа в лес, сбора и заготовки для личных нужд граждан дикоросов, ягод, грибов, хвороста и прочих недревесных ресурсов, то в этом плане права и свобода жителей Приморья никак не ущемлены по сравнению с периодом до введения нового Лесного кодекса, сообщили ДДГ "ЗР" в краевом управлении лесного хозяйства. Кроме федерального ЛК, все эти моменты также регулирует вышеназванный краевой закон "Об использовании лесов в Приморском крае". Никакие частные арендованные владения препятствием для сбора грибов, ягод и т.п. являться не могут. Соблюдается так называемое право публичного сервитута - общенародной собственности на земли Лесного фонда, прописанное в новом Лесном кодексе. В соответствии с эти документом пребывание граждан в лесу может быть ограничено, в частности, в целях обеспечения пожарной и санитарной безопасности, при выполнении лесных работ и т.п.

Промышленное освоение недревесных ресурсов - грибов, ягод, дикоросов и т.п. - по новому ЛК должно осуществляться так же, как и лесозаготовки, - через приобретение лесных участков в аренду на аукционах. Но местные предприниматели неохотно идут на это, предпочитая, по старинке, закупать сырье у местных жителей. И здесь налицо своеобразная лазейка в отечественном законодательстве: такого рода закупки со стороны коммерсантов законом не запрещены. А привлечь местных жителей за то, что реализуют предназначенные для личного пользования ресурсы леса технически невозможно. Нормы потребления, хотя и существуют в Приморье, но практически не поддаются учету. А в скором времени и вовсе могут быть отменены, так как ЛК РФ не предусмотрены.