Живущие надеждой

Они не называют праздником день рождения своей организации. Говорят, язык не поворачивается. По меткому выражению Ольги ДЕРЕВЦОВОЙ, председателя Приморского отделения ВОИ, в годы лихой перестройки "инвалиды, брошенные государством на произвол судьбы, объединились буквально на помойке".

- Создание общества инвалидов - это веяние времени. В конце 80-х выяснилось, что в стране огромное количество инвалидов. Именно инвалидов. Потому что у ветеранов Великой Отечественной была своя всесоюзная организация, у слепых - своя, а у глухонемых - своя. А инвалиды, то есть люди с другим нарушением здоровья, остались неохваченными, - рассказала "ЗР" Ольга Николаевна.

Воистину это была гениальная идея объединить инвалидов в организацию дабы сохранить их для общества.

- Люди, получившие увечья, не должны ставить на жизни крест. Они не должны чувствовать себя изгоями! - такой была сверхзадача новой общественной формации.

Сегодня в Приморье 33 районных организации инвалидов, в структуре которых 401 "первичка". По данным Приморского отделения ВОИ, в крае в рядах этой добровольной организации числится 34 161 инвалид, в том числе 18 482 женщины и 2 118 детей. Реально же в Приморье более ста тысяч увечных людей, без рук, без ног, без пальцев, с поврежденными внутренними органами или с отсутствием некоторых. И это не считая незрячих и глухонемых.

Основная задача ВОИ - защита прав инвалидов. Благодаря своему влиянию Общество помогло многим инвалидам с трудоустройством. По словам Ольги Деревцовой, "если есть возможность инвалида куда-нибудь втулить, то мы непременно этой возможностью воспользуемся". Случалось, что Общество доплачивало работодателю, лишь бы он не выгонял больного человека на улицу. Да, инвалиды не выполняют норму. Но не все измеряется деньгами! Человек, оставшись без работы, рискует опуститься на дно и там пропасть. И некоторые работодатели шли на уступки.

Во Владивостоке трудоустроиться инвалидам помогают специалисты Центра занятости населения. По словам Марины ФУРСОВОЙ, начальника отдела по работе с людьми с ограниченными физическими возможностями, если инвалид имеет желание и возможность трудиться, он может встать в Центре на учет и дожидаться желанной вакансии.

- Каждый случай обращения к нам индивидуален. Если с основной профессией возникнут сложности, можно пройти курсы переквалификации. У нас все это есть. Да, с работодателями бывают проблемы. Мы никогда им не говорим, что человек имеет инвалидность. Человек должен иметь шанс, - рассказала "ЗР" Марина Юрьевна.

...ДЦП - страшный приговор на всю жизнь. Руслан БОРОВОЙ это знал, но с участью своей не смирился: он усиленно занимался восстановительной гимнастикой и закончил курсы бухгалтеров. Но наш жестокий мир его не воспринимал.

- Я звонил по объявлению, говорил, что ищу работу. Мне отвечали: да, нам нужен бухгалтер, приходите. Но как только я появлялся, мне молча указывали на дверь. И так было неоднократно. Люди оценивали меня внешне. Они не верили, что я вообще на что-то способен. Мне хотелось выть от бессилия и обиды, - говорит Руслан.

Ему повезло, среди сотен черствых душ нашлась одна светлая: парень устроился-таки в продовольственный магазин по специальности.

- Инвалиду, такому как я, практически невозможно устроиться на хорошую работу. И если нас берут, мы держимся за работу зубами. Нам есть, что терять. Поэтому мы согласны на любые условия, - вздыхает парень.

Случай с Русланом - уникальный. Для дня сегодняшнего характерна судьба часовых дел мастера Александра СТРЕЛЬНИКОВА. Получив инвалидность, он автоматически остался без работы. На протяжении нескольких лет, куда бы он ни обращался, ему везде отказывали, узнав, что проситель - инвалид. Александр мог бы работать на дому, если бы ему привозили заказы, но таких добродетелей нет. А у мужчины семья, дети и... копеечная пенсия.

По словам Ольги Николаевны Деревцовой, инвалиды могли бы найти свою нишу в обществе, если бы им помогло государство. Для этого необходимы соответствующие законы. Взять хотя бы краевой Закон "О квотировании рабочих мест для инвалидов". Это был самый первый закон, который подписал Сергей Дарькин, став губернатором Приморского края. Он принят краевой думой, но...

- Местный закон "О квотировании" принят года два назад. Хороший закон, но он не действует. Я делала запрос депутату Татьяне ЗАБОЛОТНОЙ, почему закон не работает. Но вразумительного ответа мы так и не получили, - рассказала "ЗР" Раиса ВАСИЛЬЕВА, председатель общества инвалидов Первореченского района города Владивостока.

По слухам, "работоспособности" закона противятся рыбные магнаты, опасающиеся проникновения инвалидов на флот. Якобы если это произойдет, то тогда инвалиды будут требовать человеческих условий работы и соответствующего заработка. Что крайне невыгодно нынешним "хозяевам жизни". Между тем в Москве, Санкт-Петербурге, Хабаровске и других городах подобный закон давно функционирует.

...Нынешний юбилей у приморских инвалидов печальный. В этом году офис Приморского отделения ВОИ, как и помещения, закрепленные за инвалидами по всей России, будут выставлены на торги. Этого требует 131-й Закон РФ: к 2010 г. муниципалитеты должны освободиться от значительной части своего имущества. К помещению Приморского отделения ВОИ уже присматриваются коммерсанты. Но у инвалидов еще есть надежда, что государство одумается. Иначе они, вместе с незрячими и глухими, окажутся на улице.

Приморское отделение ВОИ, г. Владивосток, ул. Луговая, 83б, тел.: (4232) 44-27-21, 44-09-57. Центр занятости населения (ул. Пушкинская, 13), тел.: 22-43-72, 26-70-95. Александр Стрельников, часовых дел мастер, тел. 29-20-04.