Качество дальневосточника

Да, нас действительно мало - элитных, закоренелых плоть от плоти дальневосточников, которых не заманить райскими условиями на Гаити или богемной жизнью Москвы, привычных к природным и политическим тайфунам, к тому, что на нас из-за границ смотрят, как на недобитых индейцев, что наша экономика издыхает, и т. д.

Однако нас не так мало, как тех же 28 панфиловцев или трехсот спартанцев и пр., которые не сдавались, - нас миллионы. И за нашими миллионами стоят десятки других миллионов России.

Жалкая Гренландия с огромными просторами, где проживает около 50 тыс. народа, требует независимости от Дании, и мужественных гренландцев ничуть не беспокоят современные вызовы, что им угрожают атомные державы, сомалийские пираты, украинская ассимиляция или китайский ширпотреб. Наверное, они верят в собственные силы и у них этому надо поучиться.

Есть мнение, что Дальнему Востоку, да и России в целом, не хватает рабочих рук и их надо ввозить сотнями пароходов и паровозов из разных перенаселенных царств. Но как посмотришь за окно - эти же наши родные рабочие руки денно и нощно толпами неприкаянно ходят по улицам городов и поселков в надежде найти хоть какую-то интересную и выгодную работу. Не находят ее у себя - и теми же пароходами и паровозами отправляются за границу.

Я полагаю, что ни наши чиновники, ни наш любимый и драгоценный отечественный клан предпринимателей еще толком не созрели до тех категорий, которыми они должны мыслить денно и нощно - рост производительности труда, эффективность экономики, повышение благосостояния народа. Это должно быть при любом строе, при любой диктатуре или демократии. Короче, чтобы хорошо жить - надо хорошо работать. И это надо уметь организовать.

Если дальневосточник будет работать за двоих-троих, то и региональному валовому продукту придется рвануть вверх, и зарплатам, а потребительский бум на части будет рвать прилавки с продавцами. Конечно, для предпринимателя, который мыслит одним днем, выгоднее завезти несколько тысяч дешевых "негров", чем научить по-современному работать и занять этой же работой вооруженных современными машинами и другой техникой несколько тысяч дальневосточников.

Если приглядеться к нашим предприятиям и даже целым отраслям, то они стали каким-то отстойником для малопроизводительного, нудного труда, от которого нет большого проку ни государству, ни собственникам, ни работникам.

Подвижки к лучшему, конечно, есть. Наемный работник постепенно уходит из тех сфер, которые ни морально, ни материально его не стимулируют. А эти "сферы" вопиют к правительству, президенту и пр., что у них некому работать, что они разоряются и надо бы ввозить новых дешевых мигрантов, чтобы страна не пропала, чтобы было кому мести наши дворы, мыть в столовых посуду, сидеть толпами на базарах и т.д.

А как быть с ними, если их интеграция окажется неудачной? Резкое смешение культур никогда не проходило просто и тоже имеет свою цену. Не окажется ли эта цена подобной сербскому Косово? Допустим, муж не справляется, и на конкретную ночь жене требуется заменитель. Потом оказывается, что заменитель нужен чаще? Фу, как противно!

А ведь это одно к одному сопоставимо с трудовой миграцией в ее нынешнем виде. Все отвратительно просто: если ты не способен делать свое дело, то кто-то другой его сделает за тебя, получит за это деньги и будет жить в достатке, растя своих детей и славя своего бога.

От наших местных политиков нередко можно было услышать, что они с распростертыми объятиями ждут в наш благодатный край на постоянное жительство людей из других регионов и соотечественников из-за рубежа. И удивлялись, спрашивая: какого еще рожна им надо, что это они не едут?! А, наверное, все предельно просто: видят они, как мы здесь живем, и понимают, что приглашение - это ничем не подкрепленная декларация.

Однако чтобы муж был нужен жене, в нем надо пробудить соответствующее качество. Как и, собственно, нашей дальневосточной полит- и бизнес элите - взлелеять из оставшихся еще миллионов дальневосточников работников нового типа, которые сами со всем могут управиться. Если хорошо организовать, то еще и пенсионеры, и инвалиды, и даже школьники могут тряхнуть "стариной" прежних трудовых подвигов и таких новых дел понаделать, что мало не покажется.