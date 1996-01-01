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Женские инициативы в действии

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

В то время как в России один день в году является главным женским днем, в США прекрасный пол чествуют целый месяц. Вот уже более 20 лет подряд март в этой стране является Месяцем истории женщин и посвящается американкам, внесшим богатый и разнообразный вклад в историю и культуру Соединенных Штатов.

Именно этот факт стал поводом для встречи деловых и социально активных женщин приморской столицы, многие из которых были участницами программ IREX и других международных обменных программ, проводящихся при поддержке Генерального консульства США. 21 марта во Владивостоке состоялось заседание круглого стола, организованного Генеральным консульством США и представительством IREX во Владивостоке.

"Я верю в великую силу женщин и считаю, что все самое лучшее в мире происходит благодаря исключительно им, - сказал, открывая встречу, Генеральный консул США во Владивостоке Том АРМБРУСТЕР. - Именно поэтому мы собрали талантливых, умных и активных представительниц Приморья, чтобы обсудить социальные и культурные проекты, в которых женщины играют ключевую роль, и совместными усилиями поддержать наиболее интересные и актуальные из них".

Консул по вопросам печати, культуры и образования Бриджет ГЕРСТЕН провела экскурс в историю США, кратко рассказав о влиятельных американках - от ПОКАХОНТАС, боровшейся за мирное добрососедство коренных жителей Америки и первых поселенцев, до Джанет РАНКИН - первой женщины, избранной в Конгресс США. "История американских женщин - это история выдающихся личностей, которые упорно работали и очень многим жертвовали в своем стремлении сделать мир лучше, - резюмировала она. - Вашей стране тоже есть чем гордиться. Мы видим, как женщины России (и Приморья, в частности), стремительно покоряют вершины бизнеса, активно участвуют в политических процессах и общественной жизни". Участницы круглого стола рассказали об уже реализованных проектах и поделились своими планами, стараясь найти точки взаимодействия.

Так, например, стоило представителям Генконсульства США рассказать об ожидающихся летом во Владивостоке гастролях знаменитого Молодежного симфонического оркестра - Long Island Youth Orchestra - и поделиться связанными с этим проблемами, как это нашло отклик у присутствующих. Дело в том, что оркестр, состоящий из юношей 14-22 лет, под управлением Мартина ДРЕЙВИЦА путешествует на собственные средства и не берет деньги за свои выступления, направляя всю выручку на благотворительные цели в тех городах, где проходят его гастроли. Заработанные в приморской столице деньги планируется потратить на поддержку талантливой молодежи - музыкантов, художников и т.д. При этом расходы по аренде концертной площадки, а также питание и проживание (85 юных оркестрантов пробудут в Приморье 10 дней) обеспечивает принимающая сторона. Представители консульства попросили поддержать благородную инициативу нью-йоркского оркестра. На что проректор ВГУЭС Галина МАЛЬЦЕВА предложила бесплатно воспользоваться концертной площадкой ВГУЭС.

Темы обсуждения были самыми разными - от помощи инвалидам, выражающейся, прежде всего, в изменении отношения общества к людям с ограниченными физическими возможностями, до обсуждения интересных образовательных проектов.

В ходе мероприятия прошел сбор игрушек, одежды и предметов гигиены для безнадзорных детей Владивостока. К слову, в этот день много говорилось о социальной ответственности бизнеса, помощи социально не защищенным категориям населения. Но, как справедливо заметила президент PR-агентства "Бабич и партнеры" и основатель бизнес-клуба "Наследник" Инесса БАБИЧ: "Мы много говорим о благотворительности и немало делаем, но при этом упускаем из виду важный аспект воспитания чувства сострадания и милосердия у подрастающего поколения. Это одна из задач, которую мы решаем на мероприятиях бизнес-клуба, куда входят дети владельцев бизнеса и топ-менеджеров Приморья. Воспитывать эти качества у тех, кто завтра примет бразды правления бизнесом, нужно уже сегодня". "Как много мы можем сделать вместе" - подвела итог работы круглого стола представитель IREX Светлана ДЕМАШОВА. А все собравшиеся выразили надежду на то, что подобные встречи станут регулярными.

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