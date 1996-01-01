Дорога равнодушия

С начала года в Приморском крае под колесами автомобилей погибли семь маленьких приморцев. Последний случай, произошедший 31 мая этого года в Находке, вообще выходит за рамки здравого смысла: машина под управлением молодого водителя на тротуаре (!) сбила молодую женщину и коляску с младенцем. В результате малыш погиб, а за жизнь мамы врачи даже не борются, а сражаются...

Сегодня нет и не должно быть равнодушных людей - тех, кто не разделяет горя своих близких, друзей и просто знакомых. Обратите внимание, каким стал наш город Владивосток, а Приморский край?! Что происходит на улицах и дорогах?

Дорожно-транспортная дисциплина продолжает оставаться неуправляемой. Мы - взрослые люди идем на поводу у своих детей, потакаем их прихотям, когда делаем подарки в виде "крутых" и современных автомобилей, мотоциклов, превращая, порой вопреки собственным желаниям, любимых чад в "байкеров", а потом горько сетуем на отсутствие работы сотрудников Госавтоинспекции.

Каждая трагедия, как правило, приводит к гибели работоспособных молодых людей в возрасте до 25 лет. Более чем в половине случаев виновниками ДТП становятся водители, игнорирующие какие-либо нормы или грубо нарушающие Правила дорожного движения, что приводит к тяжким последствиям: гибели и увечьям пассажиров, детскому травматизму и серьезным материальным потерям. Выезд на встречную полосу движения, превышение скоростного режима, пересечение железнодорожного переезда на запрещающий красный сигнал, игнорирование безопасной дистанции и безопасного интервала, неправильная перевозка детей-пассажиров - вдумываясь в смысл перечисленных нарушений, невольно понимаешь, каким может быть итог вождения транспорта.

При всем негативном раскладе ситуации, что сложилась в Приморье, печально, что все это видят и слышат, но далее обсуждения на собственной кухне или лавочке у подъезда дело не идет. Своевременно принять меры для прекращения движения таких автомобилей и работы автопредприятий, нарушающих нормы безопасности, невозможно из-за отсутствия достоверной и своевременной информации у дежурных органов внутренних дел или территориальной Госавтоинспекции. В итоге - новые аварии и новые жертвы, новое горе, правда, только в чужих семьях...

Приведу цифры, которые на первый взгляд остаются только цифрами, но за ними слезы, боль и горе!

За пять месяцев 2008 г. на территории Приморского края зарегистрировано 170 дорожно-транспортных происшествий с участием детей, в которых семеро детей погибли, а 177 не просто травмированы, а стали инвалидами, и никогда более эти детки не смогут бегать, танцевать, запускать воздушного змея и просто плескаться в морских волнах.

Только в мае, накануне вседетской расслабленности и каникулярного ничегонеделанья, погибли трое детей и почти 40 получили травмы!

Как показывает анализ статистических данных, 59% происшествий от общего количества ДТП произошло с детьми-пешеходами. Пусть даже в 30% случаев дети были виноваты, но они на глазах у нас с вами переходили проезжую часть в неустановленном месте, и никто их не остановил, не пояснил, что так поступать нельзя. В остальных 70% случаев дети попали под колеса автомобилей на пешеходных переходах, причем детей, погибших по собственной вине, нет, две детские смерти - результат наезда на переходе или в зоне действия пешеходного перехода.

В половине случаев в ДТП пострадали дети-пассажиры, что вновь является виной взрослых людей, родителей, которые пренебрегают использованием детских удерживающих устройств, кресел и ремней безопасности.

Остальные случаи (12,2%) - дорожно-транспортные происшествия с участием детей-водителей. Это когда дети управляют мокиками, мопедами, велосипедами и даже мотоциклами, при этом их транспорт зачастую технически неисправен, а сами водители не имеют навыков вождения и мотошлемов либо мотошлем не застегнут.

В Партизанске 15-летний подросток, воспользовавшись мопедом своего товарища, не справился с управлением, совершил съезд в кювет, в результате чего от полученных травм скончался в больнице. В Кавалерово подросток 12 лет на мотоцикле "Восход" не справился с управлением, совершил столкновение с деревом. Итог - смерть мальчика.

В Пограничном районе водитель автомобиля "MMC RVR" не справился с управлением и совершил съезд в кювет. На переднем сиденье у пассажирки на руках находился девятимесячный ребенок, который при опрокидывании выпал через боковое стекло на проезжую часть. От полученных травм ребенок скончался на месте.

Только за один день 14 мая на территории края произошло 4 ДТП, участниками которых стали несовершеннолетние! Ежедневно на дорогах происходит более чем достаточное количество таких ситуаций, чтобы задуматься, стоит ли подвергать опасности своих детей и тех, кто находится рядом с нами. Можно ли сегодня оставаться равнодушными к шалостям детворы, которые впоследствии приводят к трагедиям?

В свете Федеральной программы безопасности движения на 2006-2012 гг. еще вчера запланированы и сегодня уже проводятся глобальные мероприятия по строительству новых развязок, усилению средств технического контроля (более яркая разметка, использование видеокамер и новых светофоров, создание разделительных полос, ужесточение правил получения водительского удостоверения и т.п.).

Только все это не станет реальным фактором, послужившим снижению аварийности и тяжести последствий при происшествиях, главное - это активное участие всех людей и осознание того, что грамотное поведение на дороге - это дело каждого человека. Нет чужих детей и нет чужой беды.

Обращаясь ко всем, хочется сказать только одно: будьте внимательны друг к другу, не позволяйте другим людям и особенно детям совершать те проступки, которые, как правило, приводят к необратимым последствиям.