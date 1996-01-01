Накануне Дня защиты детей в СРЦ "Маяк", где воспитываются дети, оставшиеся без родительской опеки, открылась мини-галерея из 12 работ юных художников центра - итог первого этапа проекта "Путевка в творчество", инициированного редакцией газеты "Золотой Рог - Диалог".

"ЗР-Диалог" уже писал о непростых судьбах несовершеннолетних воспитанников этого социально-реабилитационного центра, где сегодня находятся около 80 детей в возрасте от 6 до 17 лет. Более того, читатели газеты приняли активное участие в их жизни во время предновогодней благотворительной акции "Подари ему надежду" (подробности на сайте www.zrpress.ru).

А недавно "ЗР-Диалог" выступил инициатором детского проекта "Путевка в творчество", в рамках которого планируется провести ряд мастер-классов с привлечением профессиональных мастеров живописи, которые помогут детям развить творческие способности. Лучшие работы будут представлены в одной из выставочных галерей Владивостока, а один из самых способных учеников получит грант на дальнейшее обучение.

"Когда я рисую, то представляю свое будущее, - говорит 9-летний Рустам БЕГИБАЕВ. - Это помогает мне отвлечься от грустных мыслей и поднимает настроение. Когда вырасту, стану строителем: эта профессия поможет мне самостоятельно построить свой собственный дом, но рисовать все равно не брошу".

Первым художником, откликнувшимся на инициативу редакции, стала руководитель центра творчества "Юность" Оксана ИЗОТОВА. Под ее чутким руководством прошел первый этап конкурса. Двенадцать мальчишек и девчонок готовили рисунки на тему "Город у моря" к своей первой выставке, приуроченной к Дню защиты детей. Некоторые из них едва ли не впервые взяли в руки краски и палитру, делая первые мазки и постигая искусство живописи. Преподаватель и ребята мгновенно нашли общий язык и по-настоящему подружились. После одного из занятий корреспондент "ЗР-Диалог" поинтересовался у юного художника Вити ЦВЕТКОВА, понравился ли ему урок. На что мальчик с искренним удивлением переспросил: "А разве это был урок?" Занятия настолько захватили ребят, что они не воспринимали встречи с художником как уроки. Это было соприкосновение с таинством живописи, сотворчество.

"Мне было очень приятно работать с этими детьми, - говорит Оксана Изотова. - Это невероятно благодарная аудитория: знания впитывают как губка. Среди ребят есть настоящие таланты, которым нужно обязательно развивать имеющиеся способности".

Когда работы были, наконец, готовы, результат были приятно удивил всех: и преподавателей "Маяка", и самих ребят. А на торжественное подведение итогов первого этапа конкурса в гости к юным художникам приехали представители уссурийской компании "Никольск", решившие поддержать юные дарования. Поначалу они планировали выделить победителей, но, ознакомившись накануне с работами, приняли решение поощрить всех авторов без исключения. В результате все двенадцать конкурсантов получили ценные подарки. Кроме того, компания вручила центру несколько коробок с книгами, играми и принадлежностями для рисования, а также ароматную колбасную продукцию ТМ "Никольск".

"Уверен, что наше знакомство с СРЦ "Маяк" перерастет в крепкую дружбу, - сказал зам. директора по персоналу ООО ППО "Никольск" Сергей ИНШАКОВ. - Здесь воспитываются очень разные дети с непростыми судьбами, и чувствуется, что каждого искренне любят. Благодаря руководству и персоналу "Маяка" у этих ребят есть детство, и это самое главное. А мы, со своей стороны, будем и дальше способствовать развитию их творческих возможностей. Надеюсь, эти замечательные работы увидят не только жители Владивостока, но и уссурийцы".

Открытие выставки состоялось накануне 8-летия СРЦ "Маяк". За эти годы в стенах этого Дома (именно так, с большой буквы) побывало более 2300 детей. А это значит, что более 2300 детских сердечек были отогреты психологами, воспитателями и нянечками центра, заменившими ребятам кровных родителей. Кто-то из детей задерживался здесь на два-три месяца, возвращаясь по окончании реабилитационных программ в приемные семьи или детские дома, чье-то пребывание растягивалось на долгие месяцы. Примечательно, что нередко повзрослевшие воспитанники центра возвращаются сюда в качестве волонтеров, чтобы поделиться теплом, полученным здесь, с теми, кто, как и они когда-то, нуждается в поддержке.

"Рисунки наших ребят - выражение их чувств и глубокой внутренней трагедии, - говорит директор СРЦ "Маяк" Александр ВИТАЛЬЕВ. - И чем больше людей попытаются заглянуть в их внутренний мир и протянут им руку помощи, тем больше шансов, что эти дети станут достойными гражданами своей страны. Это очень важно, когда в тебя верят. Когда то, во что вложена частичка твоей души, находит отклик в сердце другого человека".

Начало творческой галереи "Маяка" положено. "ЗР-Диалог" обязательно продолжит знакомить вас с проектом "Путевка в творчество". Мы верим в то, что люди, поддержавшие нашу инициативу, когда-нибудь испытают гордость за детей, добившихся успехов на ниве живописи и искусства. А пока им необходимы ваша поддержка, участие и понимание.

Желающие поддержать воспитанников СРЦ "Маяк" могут обращаться в редакцию газеты "Золотой Рог": тел. (4232) 45-03-98, e-mail: pr@zrpress.ru.