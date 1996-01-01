Деньги из песка

Многокилометровые находкинские и ливадийские пляжи на южном побережье Приморья известны на весь Дальний Восток. Они давно снискали славу "народного курорта", куда можно приехать "дикарем", без оформления туристической путевки, и где можно хорошо отдохнуть без особого "напряга" для семейного бюджета, ночуя в машине или палатке, питаясь, чем бог послал, без дорогих ресторанных изысков. Хотя здесь имеются базы отдыха и кемпинги, а при желании можно снять домик, квартиру или комнату у самого синего моря. Как говорится, каждому свое.

Местный туризм рентабелен

На территории Находкинского городского округа 26 пляжей общей протяженностью 195,8 километра: 15 пляжей - в Ливадии, 10 - в Находке и один во Врангеле. Сюда в июле и августе, то есть в самые теплые месяцы здешнего лета, приезжают погреться жители Якутии, Камчатки, Сахалина и даже Сибири. По количеству солнечного тепла южное Приморье занимает одно из первых мест в России, не уступая хваленому Крыму и Черноморскому побережью Кавказа. А наши соседи-хабаровчане, лишенные возможности купаться в грязном Амуре, навещают здешние пляжи каждый уикенд. Благо от Хабаровска до Находки рукой подать - 800 км добротного асфальта.

Согласно расчетам отдела по развитию туризма администрации города Находки, за три официальных месяца купального сезона, с 10 июля по 1 октября, один большой пляж только в прошлом году пропустил через себя почти 50 тысяч человек! И все хотят есть, пить и культурно отдыхать, то есть граждане едут на море не с пустыми кошельками. Поэтому для бизнеса, как и для криминала, пляжи - лакомые куски.

В Ливадии первые "официальные" попытки заглянуть в бумажники отдыхающих зафиксированы в начале 2000-х годов, когда местные "реальные пацаны" перегородили шлагбаумом дорогу на пляжи, безосновательно требуя деньги за въезд. Большинство платило, а куда деваться? Не ехать же обратно. Некоторые конфликтовали с охраной. Скандал вокруг пляжей дошел до СМИ, и шлагбаум исчез.

Сегодня путь на Ливадийские и Находкинские пляжи свободен - купайся, загорай - не хочу. Но не далее как через месяц эта лавочка закроется.

Как рассказал "ЗР" Евгений ГОРБАТЕНКО, главный специалист отдела по развитию туризма администрации города Находка, в этом году буквально все местные пляжи разобрали предприниматели, заключив договора на аренду территорий морского побережья - кто на время купального сезона, кто на более длительный срок. Не остался без внимания грязный 4-километровый пляж "Волна", расположенный недалеко от автовокзала. Его поделили между собой пять предпринимателей, чего ранее никогда не случалось.

По словам Евгения Александровича, интерес деловых людей к пляжному бизнесу подогрела муниципальная целевая программа "Развитие и обустройство мест массового отдыха населения на территориях морского побережья Находкинского городского округа" на 2006-2010 годы, принятая местной думой еще 31 мая 2006 года.

По большому счету, этот документ перекрыл дорогу на пляжи теневой экономике, когда деньги отдыхающих текли мимо городской казны. И дал "зеленый свет" тем, кто желает работать честно, развивая местный туризм, тем самым формируя положительный имидж города-порта. Благодаря программе предприниматели получили возможность на законном основании делать деньги буквально из песка, а администрация Находки - пополнять доходную часть местного бюджета за счет развития сервисных услуг в местах массового отдыха населения. Причем город на ее финансирование тратит "копейки", основное финансовое бремя ложится на плечи арендаторов пляжей и городских предприятий.

Так, в 2006 году на её реализацию ушло 4 млн 652 тыс. руб., из них из местного бюджета - всего лишь 10 тысяч. Такое же соотношение было и в 2007 году: 3 млн 641 тыс. руб. и снова 10 тысяч. История повторилась и в этом году, общая цифра расходов - 2 млн 351 тыс., доля города, как вы догадались, опять "десятка". Бизнесмены "пыхтят", но не отказываются от своей "тяжкой" доли, что красноречиво подтверждает рентабельность местного туризма.

Пляж - это выгодно

Вышеуказанная "Программа.." вкупе с постановлением мэра Находки Олега КОЛЯДИНА № 820 от 7 мая 2008 года "Об организации летнего отдыха на территориях морского побережья Находкинского городского округа и обеспечения безопасности населения в период купального сезона 2008 года" поставила точку в анархии ценообразования различных услуг, включая парковку автотранспорта и пребывание граждан на территории морского побережья.

К примеру, в этом году на пляжах Ливадии суточная парковка легковой машины будет стоить 80 рублей, джипа и микроавтобуса - 100 рублей, а с человека будут взимать 20 рублей в сутки. По договоренности между арендаторами земли эти цены будут действовать повсеместно, чтобы не было конкурентной междоусобицы, и останутся неизменными до конца купального сезона, вне зависимости от роста цен на хлебобулочные изделия, бензин, многодневную морось или политический кризис. И если кто-то из отдыхающих пожелает узнать, "за что и по какому праву с него берут деньги на отдыхе", ответственный за пляж или его помощник, руководствуясь законом "О защите прав потребителей", должен предоставить гражданину заверенную копию прейскуранта по первому требованию. Кстати, на пляже должен быть информационный стенд с копиями разрешительных и различных нормативных документов. Там же должны быть указаны телефоны контролирующей организации, ближайшего отделения милиции и "скорой помощи".

Но прежде чем будущий хозяин пляжа получит на руки договор аренды, он обязан привести пляж в соответствие с требованиями различных ГОСТов, санитарных норм и правил. А это, поверьте, очень хлопотно, накладно…. и выгодно.

Рассказывает Евгений Горбатенко:

- Если предприниматель добросовестно выполняет все требования и нормы и к нему нет никаких претензий со стороны отдыхающих и администрации города, то расчет по аренде территории производится с учетом льготного поправочного коэффициента. Эти коэффициенты утверждены главой города в 2006 году. К примеру, на пляже в 15 га арендная плата с учетом льготного коэффициента составляет четыре тысячи рублей. Если предприниматель работает без льготного коэффициента, то арендная плата за эту же площадь уже 40 тысяч рублей. И как это ни парадоксально, администрации города это выгодно! Мы идем навстречу арендаторам, лишь бы пляжи были в чистоте и порядке. А кто не справляется с муниципальной программой, тех для начала предупреждаем, затем лишаем льготного коэффициента, если он есть, а потом и вовсе расторгаем договор аренды.

Прощай, дикий отдых?

За последние два-три года разнокалиберные базы отдыха выросли на побережье Находкинского городского округа, как грибы после дождя. Сравнение банальное, но точное. По всему палаточная романтика и сортир в кустах медленно, но верно уходят в прошлое.

Раньше у нас процветал "дикий" туризм, и это считалось нормально. Сейчас люди хотят отдыхать цивилизованно. Все идет к тому, что скоро туристы будут селиться в уютных домиках, а на пляже только загорать и купаться. К примеру, мы искоренили "дикий" туризм в бухте Авангард, это не доезжая Ливадии. Сейчас там нет палаток, только одни домики. Все очень красиво и благоустроено, как за границей. И отдыхающие довольны, - продолжает рассказ Евгений Горбатенко.

С мнением главного специалиста отдела по развитию туризма согласен и Сергей ПОДГОРНЫЙ, заместитель главы администрации Находкинского городского округа по району Ливадия. В интервью "ЗР" на тему летнего отдыха он высказался прямолинейно: - Палаток на пляже быть не должно. Туалетов и машин тоже. Есть желание жить в палатке? Пожалуйста! Но в строго отведенном для этого месте, заплатив за это деньги. Люди должны привыкнуть к мысли, что за качественный отдых надо платить, как за услугу. Поэтому туризмом должны заниматься профессионалы. Не сочтите за рекламу, но база отдыха "Радуга", что в паре километров от Ливадии, - наглядный пример профессионального подхода к туризму. Она работает круглогодично и здесь всегда аншлаг: путевки на летний сезон 2008 года разлетелись еще в прошлом году. Именно здесь, на искусственно созданном пляже, где песок культивирует специальная техника, проходят краевые соревнования по пляжному волейболу. В 2007 году "Радуга" была признана "Лучшей базой отдыха в Приморье". …До официального открытия пляжного сезона на территории Находкинского городского округа осталось чуть более месяца. По ряду причин еще не все предприниматели заключили договора на аренду территорий морского побережья. В основном из-за бюрократических припонов. Но, по словам Евгения Горбатенко, это проблемы временные и срыва начала купального сезона не будет. Специальная межведомственная комиссия с мая следит за подготовкой пляжей к летнему сезону. На данный момент отклонений от "Основных требований, предъявляемых к местам массового отдыха населения и организованного купания", не замечено.