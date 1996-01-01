Навеки наш. Штампик

Ох, и живучая эта штука. Прямо чудище какое-то поганое. Сколько богатырей выходило биться с нею, да, фигурально выражаясь, полегли или бежали с поля брани. Но вот опять уперлись мы в неё - ни пройти, ни проехать. А оно только насмехается да жиреет на глазах. Я о прописке или, как её элегантно называет власть, - регистрации по месту жительства, что, уж извините, не меняет ее сути.

На прошлой неделе Центр экономических исследований Института глобализации и социальных движений, проведя кучу исследований и всяких занудных замеров, вновь поднял вопрос о вреде этого "самодержавно- фашистско-тоталитарного" института. Если кого-то коробит это витиеватое название, просто поинтересуйтесь и узнаете, что подобные механизмы контроля над населением существовали (и существуют) только в странах, где, мягко говоря, власть привыкла вытирать ноги о собственный народ. В фашистской Германии, к примеру. А Россия, победившая фашизм и отвергнувшая сталинизм с коммунизмом, тем не менее продолжает входить в список подобных стран. По крайней мере, ни одно цивилизованное в той или иной степени государство, которые мы так хотим догнать и перегнать, себе подобной "роскоши" позволить не может.

Так вот, по данным ученых выяснилось, что прописка, которая, как хроническая зараза, никак не уйдет из организма нашей страны, серьезно тормозит экономический рост. Конечно, умные люди об этом и раньше догадывались, просто на фоне всеобщей разрухи 90-х это както можно было просчитать только теоретически. А вот теперь, когда все вокруг пошло в какой-никакой реальный рост, оказалось, что это и правда целая проблема для экономики, когда люди из одного региона не могут спокойно взять и переехать в другой. И уже давно никому нет дела до того, что штампик в паспорте противоречит не только здравому смыслу и новым реалиям, но и даже нашей собственной Конституции.

Конечно, те, у кого с этим все в порядке, вряд ли поймут тех, у кого нет этой простенькой печати в паспорте. А ведь это наши же сограждане, которые, например, просто сорвались с насиженных мест в поисках лучшей доли. Причем не только для себя, но и для государства, поскольку так во всем мире происходит переток рабочей силы. И что они имеют на новом месте при худшем стечении обстоятельств, когда негде прописаться? Да практически ничего. Ни медицинского полиса, ни возможности устроить детей в детские сады, а иногда даже и в школы. Нужно ли лишний раз говорить, что без заветного штампика ты автоматически становишься нарушителем закона.

А как вы думаете, почему эта зараза так крепко у нас прижилась? На то есть масса мнений - смотря кто, конечно, говорит. Кто-то намекает на пережитки, которые, дескать, еще живут в подкорке нашего недалекого народа, что, судя по молчанию этого самого народа в ответ на "прописные" издевательства власти, наверное, недалеко от истины. Уж, извините, за откровенность. Правоохранители все больше цепляются за то, что прописка помогает отлавливать всякое преступное отребье и вообще контролировать криминогенную ситуацию (интересно, а как же тогда весь остальной мир с этим справляется?). Но лично у меня на то есть несколько иное объяснение. Вернее, не совсем мое.

Редко, но заглядываю в нашу славную столицу. Разговорился там с одним умным человеком из околовластных кругов. Дескать, как это понимать: я, гражданин великой страны, вынужден унизительно клянчить справки "о пребывании", носить паспорт наперевес, кланяться всякому московскому менту... На что был ответ, что власть реально заинтересована в сохранении нынешней системы не только из-за удобства контроля, но больше как раз ради того, чтобы всякий сброд (читай, не москвичи) не лез в Белокаменную в поисках лучшей жизни. И к черту всякие там перетоки кадров, Конституцию и пр. Вот деньги из нищих регионов - это добро пожаловать, а вот людишки-то наши тут никому не нужны. Своих хватает. Но, увы, это плохо помогает, так как продажная по сути наша власть не смогла удержаться от искушения и стала вовсю прописывать за взятки. И так по всей стране. Откройте любую газету объявлений - и убедитесь. На сегодняшний день - это многомиллиардный рынок! Плюс МВД на содержание паспортистов еще миллиарды ежегодно получает. Какие уж тут общечеловеческие ценности и какая-то мифическая свобода передвижения!..

Так что берегите заветный штампик в паспорте. Хольте его и лелейте. Он вам еще д-о-л-г-о послужит. Или мы ему?