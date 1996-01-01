Коммуна пастора Валерия

Как остановить преступность? Каким оружием можно победить наркоманию и алкоголизм, особенно среди молодежи? Вот уже много лет общество ломает голову над этими вопросами. Пастор Церкви Российского объединенного союза христиан веры евангельской (РОСХВЕ) Валерий АВДЕЕВ предложил свою формулу спасения: добросовестный труд на всеобщее благо и слово Господне. Руководствуясь этим методом, он уже восемь лет вытаскивает заблудших из бездонной пропасти мирских соблазнов.

Досье Церковь христиан веры евангельской - одна из ветвей пятидесятничества. В составе церкви в России насчитывается около 1600 общин традиционного и более современного направления пятидесятничества, с числом прихожан более 300 тыс.человек. На территории РФ действуют три теологических института, несколько десятков библейских школ и сотни воскресных школ, 56 региональных центров; около 110 молитвенных домов. Церковь принимает участие в общественной жизни страны, подписала договор об общественном согласии, участвует в работе Комитета по связям с религиозными организациями при Президенте РФ.

Я не боялся рецидива

Первые представители РОСХВЕ поселились в Ливадии в 2000 г. Они купили на окраине поселка полуразрушенный дом с заброшенным участком, восстановили приусадебные постройки, разработали землю под овощные культуры, выкопали небольшой, но незамерзающий пруд, обзавелись коровой, курами и двумя кроликами. В ближайших планах приобретение гусей. Если, конечно, будут средства. По мнению пастора Валерия, гуси - перспективная живность для реабилитационного центра (так официально именуется его коммунальное хозяйство). Его мечта - небольшой трактор.

Местные жители и власть поначалу с опаской восприняли появление коммуны христиан веры евангельской. И на то были причины: практически все коммунары - бывшие заключенные.

- Да, они свое отсидели! Но все равно это уголовники! Сейчас начнутся грабежи и убийства! - возмущались селяне и требовали изгнания евангелистов с земли обетованной, забыв пословицу про суму и тюрьму.

- Они вам мешают? Тогда давайте их расстреляем! Или отправим на север, где они вымерзнут. Но они такие же граждане России, как и мы с вами. Кто-то же должен протянуть им руку! - отвечал пастор Валерий разгневанным гражданам.

Прошли годы, и страсти по "чуждой" конфессии трансформировались в мирное сосуществование. Сергей ПОДГОРНЫЙ, заместитель главы администрации по району Ливадия, с пониманием относится к евангелистам, так как хлопот с ними нет, законы они соблюдают:

- Как-то, было дело, пожаловались на братьев соседи: мол, слишком громко свою религиозную музыку включают. Так они звук убавили после первого замечания.

Сегодня в реабилитационном центре десять послушников. Многие из братьев до встречи с пастором действительно жили по известной формуле "украл, выпил - в тюрьму". У некоторых не одна "ходка" за колючую проволоку. Всего же за восемь лет через реабилитационный центр прошло около двухсот человек, в том числе и из близлежащих взрослых колоний №№22, 27, 50, а также из колонии для малолетних преступников в поселке Врангель. Чтение проповедей осужденным - еженедельная обязанность пастора Валерия Авдеева. Уверяет, что из тех, кто в колонии приходил к нему на богослужение, 70% не возвращаются к прежней криминальной жизни. По большому счету, для государства и общества бывшие заключенные - обуза. Отбыв срок, они выходят на свободу без паспортов, хотя по закону вроде положено выдать. Таким людям очень сложно трудоустроиться, многим некуда податься. Отсюда возникают эксцессы с милицией и законом, которые зачастую заканчиваются опять же... на скамье подсудимых.

- Сейчас из колонии страшно выходить. Раньше меня милиция могла пристроить в "бомжатник" или на какую-нибудь работу. А сегодня я и милиции не нужен, - признался "ЗР" один из подопечных пастора Авдеева.

Сам пастор не из книг и кинофильмов знает, что такое жизнь за колючкой. В молодости он "по глупости" отсидел пять лет в колонии № 27, что в поселке Волчанцы. Сел во времена СССР, а освободился в независимой России. Неизвестно, как бы сложилась его судьба после "ходки", если бы в колонии он не увлекся Евангелием.

- Когда я освободился, уже знал, куда мне идти и как строить дальнейшую жизнь. У меня не было ни друзей, ни крыши над головой, но я не боялся рецидива, - рассказывает Валерий Сергеевич.

После встречи в Находке с пастором Михаилом КАСЬЯНОВЫМ Авдеев поехал в Абакан, где окончил библейский колледж. Вернувшись в Приморье, поселился в Ливадии.

- Я вырос на книгах Майн Рида, Жюля Верна и мечтал жить у моря. Мне предлагали работу и жилье в городе, но я уперся: хочу в Ливадию. Приехал, снял квартиру и живу. Мне очень нравятся эти места, - улыбается пастор. Между прочим, отец пятерых детей.

Прежняя жизнь вела меня в ад

Руслан ЛУКАШЕВ, 23 года, житель поселка Ливадия:

- Я был конкретным садистом! Рос на улице, без родителей. Мамку зарезали, когда мне было шесть лет. Батя от нас отказался. Меня с младшим братом взяла бабушка на попечение. Вот мы и выросли - оторви и выбрось. Я не понимал смысла жизни, для чего живу и зачем. А потом я встретил нашего пастора. И уже полтора года живу новой жизнью. Без сигареты, без водки, без иголки и травы. А раньше я ни дня не мог прожить без этого. Я сам этому удивляюсь! Только Бог мог так меня изменить. Было время, когда я не понимал, как можно вообще вести трезвый образ жизни. Мне постоянно надо было что-то употреблять. Если бы я не ушел от этого, я бы сейчас был в тюрьме. Прежняя жизнь меня вела в ад! Все мои друзья, все близкие уже сидят или ушли из этого мира. Один только я избежал этого. Мой младший брат умер от передозировки героина в 15 лет. Я на год его старше. Когда брат "отъехал", я дважды пытался свести счеты с жизнью. Слава Богу, он не отдал меня дьяволу! Значит, я ему здесь нужен. Я встречаюсь в поселке с наркоманами, они что-то мне пытаются рассказать, но мне с ними не интересно.

Все по доброй воле

- Эти люди поставили на себе крест! А это самое страшное. На воле тоже очень много разочарованных людей, смирившихся со своей судьбой. Но я знал, что эти люди могут измениться. Если Бог изменил меня, то он в силе изменить и других людей, - убежденно говорит евангелист. Но, как говорится, на Бога надейся, а сам не плошай. Устав обители строгий. Реабилитация бывших заключенных и наркозависимых (здесь есть и такие) проходит в жестких рамках: братьям под страхом изгнания запрещено курить и употреблять спиртное, даже пиво. В центре есть небольшая библиотека, телевизор, видеомагнитофон и фильмотека, тщательно отфильтрованная пастором Валерием, чтобы никакого насилия и, не дай Бог, порнухи.

Подъем в семь, затем молитва, чтение библии и завтрак. После чего коммунары-дежурные наваливаются на хозяйство, остальные уходят в поселок на заработки: кто копает огороды, кто ремонтирует квартиры, некоторые строят дачные домики. Обитателям коммуны надеяться не на кого, они живут тем, что сами заработают или что дадут добрые люди.

Исходя из опыта, на реабилитацию уходит от полугода до девяти месяцев. По словам пастора, для большинства братьев этого срока достаточно, чтобы вернуться в мир нормальным человеком. Некоторые оседают здесь же, в Ливадии, трудоустраиваются, обзаводятся семьями

Все зависит от личности, - говорит пастор. Случается, что слабовольные послушники не выдерживают аскетического существования и уезжают. Их никто не держит, каждый хозяин своей судьбы. Как правило, срывы бывают в первые две-три недели пребывания в центре.

-Зимой ко мне обратилось пятнадцать человек после освобождения. Люди просились в центр, им некуда было идти. Они решили порвать с прежней жизнью, но я не мог их принять и накормить. Куда они ушли, я не знаю, может быть, в подвалы. К сожалению, у меня нет семи хлебов, чтобы накормить всех страждущих, - разводит руками пастор Валерий.

Кстати, я был в гостях у пастора Авдеева на майских праздниках, когда по Ливадии буквально толпами шарахались пьяные миряне, но на размеренной жизни коммунаров выходные дни не отразились.