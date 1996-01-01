Вопросы без ответа

Центр социальноконсервативной политики "Дальний Восток" 30 мая заявил для обсуждения модную тему: "Повышение уровня профессионализма и нравственности государственных и муниципальных кадров как условие противодействия коррупции" и "Патриотизм в системе ценностей современного российского общества".

Участников общественной дискуссии поприветствовал депутат Государственной Думы Василий УСОЛЬЦЕВ и вскоре покинул зал. Среди участников были заявлены его коллега по Госдуме Руслан КОНДРАТОВ и новый мэр Владивостока Игорь ПУШКАРЕВ - увы, они не появились, как и ректоры приморских вузов. Хотя именно местные вузы поставляют сегодня специалистов в органы власти. Хотелось бы услышать, почему из молодых специалистов получаются коррупционеры. Не услышали.

Собравшиеся уныло напирали на развитие патриотического воспитания как на составляющую антикоррупционной кампании. Задачи клеились из рук вон плохо. Бывший пограничный начальник генерал Павел ТАРАСЕНКО изобличал страшные 90-е, когда он прибыл в Приморье: "Во Владивостоке не было света, люди перегораживали улицы, кругом ползали коррупционные черви...Сейчас - совсем другое дело...Мы - на подъеме". Напомним, Павел Тарасенко - советник губернатора Сергея ДАРЬКИНА.

Контр-адмирал запаса Виктор ОБРАЗЦОВ подвел итоги президентства В. ПУТИНА, а инаугурацию президента Д.МЕДВЕДЕВА назвал кульминационным успехом в историческом развитии России. Затем он в пух и прах разнес причины и следствия коррупции... в Римской империи. Затем отдельные участники доложили о формировании добровольных народных дружин и методах организации досуга подрастающего поколения.

Особое внимание участники дискуссии уделили роли средств массовой информации в благородном деле борьбы с коррупцией. Дескать, надо разоблачать. Но на основании судебных решений. И когда было предложено задавать вопросы, они у нас нашлись.

Корр. "ЗР": - Здесь собрались, главным образом, активисты партии "Единая Россия". В русле современных требований вашей партии по борьбе с коррупцией дайте читателям нашей газеты информацию по вопросам, которые волнуют всех приморцев, а именно:

- По имеющимся у нас данным, в следственном изоляторе Владивостока сегодня содержатся 64 члена "Единой России" - правда ли это?

- Кого из фигурантов коррупционных процессов вы успели исключить из партии?

- Как складывается судьба губернатора Сергея Дарькина и где он сейчас находится? - Кто будет следующим главой краевой администрации?..

Нас интересует также политическая судьба краевых депутатов, кто находится в бегах или на Родине, но под следствием...

После недолгой паузы слово взял Сергей ЛОБОДА, он сейчас - по пожарному делу в ДВГТУ, в прошлом - офицер, но убежденный партиец.

Он доложил, что не обладает сведениями о количественном составе ячейки "единороссов" в следственном изоляторе. Об этом, видимо, должен быть информирован орготдел. Тем не менее Сергей Александрович признал, что за минувший год региональное отделение партии лишилось 400 штыков, но не конкретизировал - по судебным ли решениям, или по идеологическим мотивам.

О судьбе товарищей по партии - депутатов краевого Законодательного cобрания, кого подозревают в конфликте с законом, а их только навскидку шестеро, Сергей Лобода справедливо отослал за информацией к краевым депутатам. Сидевший как раз напротив меня краевой депутат Александр ЕРМОЛАЕВ пристально рассматривал потолок. Он - из "Справедливой России". Коммунист Геннадий КУЛИКОВ, расположившийся рядом, интересовался только судьбой миллиарда рублей, который, по информации бывшего премьера ЗУБКОВА, исчез на Сахалине.

На вопрос: сколько судей привлечены в стране к уголовной ответственности за взятки, член комитета Госдумы по гражданскому, уголовному, арбитражному и процессуальному законодательству Дмитрий ВЯТКИН рассмеялся: "Много...", и потребовал писать заявления на взяточников, сообщив адрес интернет-сайта, а также призвал журналистов быть беспощаднее к нарушителям закона. Но на основании судебных решений.

Остается только выразить благодарность Центру социально- консервативной политики "Дальний Восток" за возможность хотя бы задавать вопросы.