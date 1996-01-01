Michel LAROCHE: белая кость Шабли

Это вино входит в десятку топовых вин Франции. "Аристократ в семействе белых вин" - говорят о нем сами французы. Жак Ширак называет его одним из самых любимых вин, а королевские династии Европы входят в число его постоянных покупателей. Кроме того, эта марка присутствует в картах вин лучших ресторанов мира, отелях de-luxe и салонах бизнес-класса европейских авиакомпаний.

Вина Michel LAROCHE - родом из Шабли. Отличительная особенность знаменитых вин этого региона - в уникальном сочетании минеральности и фруктовости. Минеральность обеспечивают благородные почвы этого региона, содержащие смесь известняка и мельчайших устриц, окаменевших сотни миллионов лет назад. А ярко выраженная фруктовость достигается за счет долгого вызревания шардонне.

Главное отличие Шабли от Michel LAROCHE состоит в применении двух типов винификации: в чанах из нержавеющей стали с ранним розливом в бутылки, а также в деревянных емкостях с последующей выдержкой в дубовых бочках. Благодаря этому вина приобретают отличный потенциал выдержки - до 20 лет, что нетипично для белых вин. Другой важный момент касается концентрации танинов.

В Michel LAROCHE не используют новые бочки - только 2-10-летние, причем 500-литровые. Благодаря этому вино меньше контактирует с древесиной, а следовательно, приобретает меньше танинов, сохраняя свежий минеральный вкус Шабли.

Мишель Ларош

История винодельческого бизнеса Michel LAROCHE (ранее Domaine LAROCHE) началась еще в 1850 году. К тому же вино, изготовленное семейной компанией, всегда отличается от того, что выпускают кооперативы. Отвечая за качество производимых вин своим именем и репутацией, Мишель Ларош - представитель пятого поколения семьи, нынешний владелец компании - строго контролирует весь процесс: от культивирования винограда до розлива в бутылки.

Мишель первым из династии полностью посвятил себя виноделию, получив образование энолога и подобрав отличную команду профессионалов. Это позволило ему создать винную империю и сделать продукт компании символом Шабли. Годовой оборот компании - 30 млн евро. И, несмотря на то, что марка давно превратилась в бренд, Ларош продолжает работать над качеством продукта, открывая новые оттенки вкуса.

Кстати, именно он первым из производителей Шабли решился выпускать знаменитое вино под винтовой крышкой, разрушив стереотип о связи подобной упаковки с низким качеством продукта (и слепые дегустации на винных выставках подтвердили его правоту: вина из таких бутылок отличались свежестью и стабильностью вкусовых оттенков). Линейки LAROCHE Шабли от Michel LAROCHE рассчитаны на разные категории покупателей. Линейка Michel LAROCHE предназначена для широкого круга поклонников благородных вин Шабли. А Domaine LAROCHE - это элитная серия. Причем некоторые вина Grand Cru и Premier Cru, выпускаемые в ограниченном количестве, поставляются только под заказ. Визитной карточкой марки является Domaine LAROСHE Premier Cru 2001 года. Это "породистое" вино может выдерживаться до 10 лет, ничуть не теряя ни тонкости, ни изящества. Легкое, питкое, с цветочными нотами, оно получило 91 балл из 100 возможных по оценке Wine Entuziast и серебряную медаль на знаковой выставке International Wine Сhallenge. Самым продаваемым считается Martin Domaine LAROСHE (86 баллов по оценке Wine Entuziast и Бронзовая Медаль на Международном конкурсе вин в Лондоне). Благодаря ферментации в чанах из нержавеющей стали, оно сохраняет всю свою свежесть и фруктовость, присущую молодому шабли.

Шабли + Чили = "черный холм"

С точки зрения виноделия Шабли - очень консервативный регион. Мишелю же хотелось создавать новые, более прогрессивные новаторские вина, но в рамках местного законодательства это было невозможно. Поэтому накопленный опыт он сначала перенес в другой регион Франции - Лангедок, где сегодня выпускается Michel LAROCHE France Sud. (Отказавшись от местных традиций, Ларош не прогадал: вина первых урожаев получили награды и медали самых престижных международных конкурсов и выставок, а также признание ведущих специалистов виноделия.) А затем приобрел виноградники в Чили - стране, традиционно считающейся раем для виноделов. По своим климатическим характеристикам она сходна с Шабли. А главное, чилийские виноградники единственные в мире избежали печально известной эпидемии филоксьеры, благодаря чему там растут самые здоровые виноградные лозы.

И поскольку Чили славится прежде всего красными винами, Мишель Ларош не стал нарушать традиций и решил поэкспериментировать с виноградом Каберне Совиньон. Изготовленное из него вино Colina Negra (в переводе с испанского - "черный холм") сразу же получило высочайшую оценку знатоков. Кстати, если делить вина на мужские и женские, то Colina Negra имеет ярко выраженный мужской характер. Бархатистое, округлое и необычайно мощное по своей структуре, оно обладает долгим потенциалом развития, может храниться до 15-20 лет и идеально подходит к тяжелым блюдам, - например, шашлыку.

К слову, после Чили Мишель Ларош купил винное производство еще и в ЮАР. И есть все основания предполагать, что это не последнее приобретение прогрессивного винодела. Несомненно одно: надпись "Michel LAROCHE" на этикетке бутылки - гарантия достойного качества вина, откуда бы родом оно ни было - из Франции, Чили, ЮАР или какой-либо другой страны, чьи виноградники удостоены внимания прогрессивного винодела со страстной любовью к своему делу и шаблийскими корнями.