Анвир Фаткулин : надо не догонять прошлое, а создавать будущее

В 2008 году исполняется 90 лет инженерному образованию Дальнего Востока. Можно смело утверждать, что Дальневосточный политехнический институт, а ныне Дальневосточный государственный технический университет стал одним из основателей дальневосточной инженерной школы. Сегодня перед старейшим вузом стоят новые задачи - для Дальнего Востока пишется стратегия инновационной экономики. Именно она должна со временем стать альтернативой экономике, построенной на экспорте ресурсов. И такой сценарий требует подготовки технических кадров другой формации.

О том, какая роль в развитии инновационной экономики на Дальнем Востоке принадлежит высшей технической школе, "ДК" рассказал Анвир ФАТКУЛИН, ректор Дальневосточного государственного технического университета, профессор, доктор технических наук, заслуженный работник высшей школы РФ.

- Анвир Амрулович, социально-экономический кризис 90-х годов не способствовал популяризации инженерных кадров. Потеряли свою актуальность и привлекательность многие инженерные специальности, в решающей степени обеспечивающие научно-технический и научно-технологический прогресс. Повышается ли престиж технического образования в настоящее время?

- К счастью, российская экономика преодолела постперестроечную неопределенность, и сегодня мы можем говорить не просто о возрождении отечественной промышленности, но и о ее инновационном развитии. Потребность в инженерно-технических кадрах стремительно растет. Причем актуальность технического образования связана не только с перспективами социально-экономического и политического развития России, но и с тенденциями движения мирового сообщества от индустриальной к информационно-индустриальной и, я бы сказал, к интеллектуальной модели развития. Активный спрос на новые кадры, обладающие опережающими компетенциями, способные работать в современных условиях, определяется развитием как отечественной в целом, так и региональной экономики. Чего стоит только работа по подготовке к саммиту АТЭС, в процессе которой потребуются в срочном порядке тысячи специалистов с новыми знаниями и новым уровнем профессионального мышления.

Наш Дальневосточный государственный технический университет всегда шел в ногу со временем. В университете сформирована целостная, высокоразвитая научно-образовательная, научно-техническая и социальная среда, способная готовить современные кадры по инженерно-техническим и научным специальностям и обеспечить формирование и опережающее развитие научно-технического потенциала российского общества.

- Что является главным показателем инновационности вуза и влияет ли инновационная деятельность на открытие новых технических специальностей в институтах ДВГТУ?

- Надо не догонять прошлое, а создавать будущее. Показателем инновационности вуза как раз и является работа на опережение, когда новые знания создаются за счет интеграции фундаментальной науки, учебного процесса и производства. ДВГТУ уже давно выстроил именно такую учебную модель. Мы открываем новые специальности, совершенствуем существующие образовательные программы, вводим новые дисциплины с учетом приоритетов региона и требований рынка труда, всех инновационных изменений. Свои образовательные программы мы подстраиваем под те задачи, которые будут решаться в регионе в ближайшие десятилетия. И важным ориентиром для нас служат ФЦП "Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья", планы стратегического развития Приморского края, других территорий ДВФО, приоритеты развития Дальневосточного региона России, заявленные Президентом и Правительством России.

В настоящее время более приоритетными становятся те сферы экономики, где инновации поддерживают федеральный центр и регионы. И это прежде всего отрасли, основанные на знаниях: высокотехнологичные и наукоемкие производства, нанотехнологии, живые системы, рациональное использование природных ресурсов и охрана окружающей среды, информационные технологии.

В качестве примера наших опережающих действий назову открытые в последние годы специальности "Проектирование, сооружение и эксплуатация нефтегазопроводов и нефтехранилищ" и "Химическая технология природных энергоносителей и углеродных материалов". Специальности открыты с целью подготовки инженерных кадров для нефтегазового и химического комплекса Дальнего Востока и Приморья в том числе. Но для того, чтобы наши риски были оправданы и новые кадры были востребованы, необходимо как можно быстрее создавать и развивать нефтегазовую, горнодобывающую, энергетическую и другие отрасли, являющиеся основными кластерами дальневосточной экономики.

Абитуриентам, стремящимся получить полноценное инженерно-техническое образование, достичь профессионального роста и материального благополучия, я советую выбрать вуз, который делает ставку на инновационное развитие. - Каким вы видите современного инженера, адаптированного к работе в новых условиях? - Помимо необходимых знаний и навыков современный инженер должен уметь самостоятельно решать поисковые задачи, формировать культуру инновационной экономики. Он - главное звено в логической цепочке: создание новых идей - трансформирование их в высокие технологии для организации производства конкурентной продукции - ее реализация в товарах, технологиях, услугах. Этот человек должен быть готов к самообучению, стремиться получать новую профессиональную информацию в течение всей своей жизни, обладать способностью быстро реагировать на изменения, иметь творческие способности. С точки зрения человеческого фактора современный инженер должен быть интеллигентным человеком, уважающим себя и окружающих людей, стремящимся к достижению поставленных целей, обладающим гражданской и социальной ответственностью, инициативностью и коммуникабельностью. Для подготовки современных инженерных кадров в ДВГТУ созданы все условия: приобретается новое учебное и научное оборудование, соответствующее мировому уровню; разрабатывается современное программное и методическое обеспечение; внедряются инновационные образовательные технологии, формы и методы обучения; реализуются программы дополнительного профессионального образования. Укрепляются связи с предприятиями и научными организациями, практикуются стажировки в ведущих вузах России и за рубежом, в научно-исследовательских организациях, развивается межвузовское и международное сотрудничество. Реализуя инновационную образовательную программу в рамках национального проекта "Образование", мы провели мощное переоснащение материально-технической базы ДВГТУ. В 2007 году в развитие вуза вложено более 460 млн рублей. В 2008-м направим на эти цели 501,4 млн руб. Это рывок вперед, связанный с повышением качества обучения, с повышением уровня научных исследований и научно-технических разработок, с устойчивой и долговременной инновационной деятельностью вуза. Изменился и менталитет участников научно-образовательного процесса. Студент рассматривается сегодня не как объект, а как субъект образования. И именно такой подход формирует у него вышеперечисленные способности и качества. И конечная цель обучения - это не только вложить в молодого человека широкий комплекс знаний, но и сформировать у него, скажем так, новое социально-технологическое мышление. - В 2006 году в рамках национального проекта "Образование" для подготовки кадров, способных развивать современные технологии, на базе ряда существующих вузов в Сибирском и Южном федеральных округах были созданы два новых крупных университета. Как вы относитесь к идее создания Федерального университета на базе ДВГТУ? - Надо сказать, что создание перспективного российского университета в Приморском крае - это часть общей стратегии развития региона, получившая поддержку Министерства образования и науки РФ. Я разделяю мнение министра образования и науки РФ Андрея ФУРСЕНКО, который считает, что "в сегодняшних условиях жесткой конкуренции не только внутри страны, но и с внешним миром, важно создавать в стране мощные университеты, с сильной материально-технической базой, с хорошим составом преподавателей". Опыт создания Национального университета в Сибирском и Южном федеральных округах предполагает интеграцию высших учебных заведений на базе одного из крупных и авторитетных вузов региона. Безусловно, Дальневосточный государственный технический университет мог бы взять на себя эту роль, поскольку является одним из старейших и авторитетных вузов на Дальнем Востоке, уверенно укрепляющим свои позиции в конкурентной среде рынка образовательных услуг и научно-технических разработок. Более того, губернатор Приморского края Сергей ДАРЬКИН в своем письме к ученому совету ДВГТУ дал высокую оценку статусу технического университета, отметив, что "ДВГТУ является достоянием не только Приморья, но и всей нашей страны и может взять на себя миссию лидера интеграционного процесса". Также он подчеркнул, что выбранная стратегия развития ДВГТУ как системообразующего вуза будет поддержана органами государственной власти. Учитывая научно-технологический, образовательный и инновационный потенциал ДВГТУ, его ориентацию на долгосрочную стратегию развития страны, где важнейшей составляющей является модернизация экономики, Дальневосточный государственный технический университет, бесспорно, может и должен быть центром инновационно-технологического развития и подготовки кадров мирового уровня, т.е. Федеральным университетом. В любом случае, мы всегда будем стремиться к тому, чтобы наш вуз вошел в число лучших университетов не только России, но и мира, стал центром качественного обновления образования, развития науки и экономики.