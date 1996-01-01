Опыт "Детского мира"

В первый летний день страна отметит День защиты детей. Самое время вспомнить о том, что несколько тысяч приморских ребят из детских домов, социально-реабилитационных центров и многодетных семей, а также дети с ограниченными физическими возможностями нуждаются сегодня в помощи.

В том числе в организации активного летнего отдыха, который невозможен без игровых наборов, спортинвентаря, купальных принадлежностей… - всего того, что помогает провести каникулы с настроением и пользой и на что чаще всего не хватает средств.

"ЗР" неоднократно проводил благотворительные акции, убеждаясь в отзывчивости приморцев, при этом выявил такую деталь: люди готовы творить добро, но не всегда могут найти время на самостоятельное посещение детского дома, к тому же сомневаются, что их скромный вклад принесет ощутимую пользу. Другое дело - участие в организованных проектах.

В этой связи интересен опыт Группы компаний "Детский мир", представленной в 49 городах страны. Еще в конце апреля в каждом из ста магазинов сети стартовала традиционная благотворительная программа "Мы дарим детям весёлое лето. Участвуйте!" В магазинах появились специальные пункты приёма подарков, где покупатели, желающие принять участие в судьбе нуждающихся детей, могут оставить частичку своей доброты – игрушку или другую необходимую детям вещь. Все гостинцы уходят строго по адресам: в конкретные детские социальные учреждения, список которых есть в каждом магазине.

Впрочем, это далеко не единственный благотворительный проект национальной сети. Ежегодно в магазинах "Детского мира" проходит несколько подобных акций федерального масштаба. Кроме того, непременным условием при открытии каждого нового магазина является вручение благотворительного сертификата на сумму от 50 000 до 100 000 рублей одному из детских домов города, в котором появляется новый супермаркет компании.