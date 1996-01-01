Детки в клетке

Центр Владивостока, двухэтажное кирпичное здание на улице Амурской, 19а. Ухоженная территория с цветами на клумбах, игровая площадка с волейбольной сеткой и двумя баскетбольными щитами из прозрачного пластика, на площадке гоняют мячи коротко стриженные мальчишки. Если бы не воспитатели в милицейской форме и не высокий забор, опоясанный поверху колючей проволокой, то эту идиллию вполне можно было бы принять за детский оздоровительный лагерь.

На преступление гонит голод

На самом деле - это Центр временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей (ЦВСНП) УВД по Приморскому краю. А беззаботно играющие подростки с милыми и счастливыми лицами - малолетние воришки, пьяницы, наркоманы, токсикоманы и хулиганы, помещенные сюда по решению суда на 30 суток для перевоспитания или последующей "переадресации" в специальные учебно-воспитательные учреждения закрытого типа, читай, в спецшколы.

Сегодня в ЦВСНП перевоспитываются 19 мальчишек и четыре девочки от 12 до 16 лет. Больше всего здесь несовершеннолетних из районов края. Практически всех взяли за кражу "мобильников", личных вещей или продуктов. И почти все юные "джентльмены удачи" воспитывались в неполных или неблагополучных семьях, где из-за регулярных попоек некогда (и некому) было заниматься воспитанием ребенка. Нередко в Центр из края поступают ребятишки восьми и девяти лет. Как рассказала "ЗР" старший воспитатель, майор милиции Лариса КАЗОРИНА, это как раз тот возраст, когда дети очень хотят кушать, а дома шаром покати, только пустые бутылки.

- За 15 лет работы в Центре я насмотрелась всякого. Есть семьи, где из мебели только тряпье в углу, а в меню одна селедка. Ну разве такой ребенок не пойдет воровать? Конечно, пойдет! Я помню случай, когда к нам привезли брата и сестру, ему семь лет, а ей двенадцать. Они украли крупу! Им кушать было нечего! Улица таких детей тут же прибирает и ничему хорошему не учит. Если ребенок привык бродяжничать с такими же подростками, которые воруют, чтобы выжить, такого ребенка очень трудно вернуть в нормальную жизнь, если его сразу не остановили, - говорит Лариса Степановна.

…Двенадцатилетнего Васю Р. из села Крыловка Кировского района взяли за кражу соседской курицы. Мальчик из типичной неблагополучной семьи: мать трудится на ферме, отец подрабатывает сторожем, кроме Васи у них еще четверо детей. Пьянки в их доме почти ежедневно. Во время очередного застолья мамаше захотелось угостить гостей мясом, и Вася с мужем сестры отправились на охоту.

Когда по заявлению соседки пришел милиционер, Васин "подельник" уже уехал. Пришлось мальчику отвечать за двоих. Помимо курицы на нем еще "висела" кража пятисот рублей, но уже у других соседей.

- Там были еще деньги, но мне больше не надо было. Я очень хотел купить скоростной велосипед у нашего физрука. Он у меня спросил: откуда деньги? Я сказал, что мама дала, - рассказывает Вася, шмыгая носом.

За свою двухколесную мечту мальчик отдал двести рублей, остальные деньги потратил на сладости. Больше всего в жизни Вася любит мороженое, но ест он его не часто, даже очень редко: родители не дают ему деньги на лакомство.

Зато соседские взрослые парни почти каждый вечер угощают пивом "на клубе". Для Василия бутылка пива в день - норма жизни.

- У нас в Крыловке все пьют пиво. Мы с друзьями покупаем пиво, когда никого в магазине нет. И сигареты тоже, но я не курю. Я люблю бутылочное пиво "Толстяк". Бывает, когда напьемся, только под утро приходим домой, - признается мальчик с нотками гордости в голосе. Вот, мол, какой я взрослый! Дико было слышать эти слова от 12-летнего ребенка.

30-суточный срок Василия заканчивается на следующей неделе. Под конец разговора "за жизнь" он клянется, что с прошлым завязал, и преданно смотрит мне в глаза. Мне очень хочется, чтобы так оно и было. Но, скорее всего, Вася сорвется: в Крыловке у молодежи нет иных развлечений, кроме как пить пиво "на клубе" и курить траву.

Любовь нельзя купить

Дети из благополучных семей, где дом - полная чаша, а ребенок - "в шоколаде", также частые гости Центра. Как правило, это юные жители Владивостока. Воспитатели говорят, что дети обеспеченных родителей - самый трудный контингент, который ничем не удивишь. Мамы и папы покупают любимым чадам дорогие игрушки, засыпают деньгами, разрешают практически все, лишь бы дитя не плакало, но внимания к проблемам своих наследников и к ним самим не проявляют, забывая, что помимо дорогих вещей детям необходимы теплые слова и родительская любовь. Хоть иногда.

…16-летняя Дарья Н. из Спасска-Дальнего попала на Амурскую, 19-а "по пьянке". У нее никогда не было проблем с карманными деньгами: мама с папой в ней души не чаяли. Любую прихоть дочери выполняли с полуслова, лишь бы их девочка была довольна и… не мешала им заниматься бизнесом и личной жизнью.

В тот злополучный вечер Даша, как обычно, потягивала пиво с 15-летней подругой Анной. Когда хмель ударил в голову, Дарья вспомнила, что сосед задолжал ей двести рублей. Как на грех, должника дома не оказалась, зато во дворе бегала его собака, которая и стала козлом отпущения. Сначала девицы били бедолагу палками, затем пинали ногами. Жуткий визг и вид крови лишь подстегивал озверевших "мстительниц". Они остановились, когда собака затихла.

- Потом мы разбили окна, залезли в дом и выбросили на улицу все продукты. Что было после, не помню, я пошла домой спать, - рассказывает Даша.

За содеянное экзекуторам светила колония. Но девушкам повезло: во-первых, родители Дарьи наняли хорошего адвоката, во-вторых, несчастная собака выжила, поэтому сосед попросил суд проявить милосердие к "мстительницам". Сейчас Даша с Аней складывают пазлы в Центре и считают дни до выхода на свободу.

Как сюда вернуться?

Тридцать суток - маленький срок, но для большинства постояльцев Центра этого достаточно, чтобы отоспаться и отъесться, почувствовать вкус иной, настоящей жизни: без матов, тумаков, сигарет и алкоголя. Кормят в Центре, без преувеличения, от пуза: творог, молоко и кефир не переводятся. Лозунг времен Страны Советов "Все лучшее - детям!" здесь по-прежнему актуален.

Развлечений тоже хватает: есть библиотека, видеотека, настольные игры на любой возраст, для любителей мастерить работают кружки.

Каждую неделю представители христианской церкви "Живая Вера" читают детям лекции о нравственности, о любви к Богу и ближнему. По словам воспитателей, эта организация всегда готова прийти на помощь не только на словах, но и на деле. Нужен спортивный инвентарь? Нет проблем. Необходимы книги и канцтовары? Заказывайте. Есть нужда в обуви и медикаментах? Огласите весь список, пожалуйста!

- Мы очень плотно работаем с "Живой Верой". Они нам купили стиральную машину, линолеум в спальню, реконструировали спортивную площадку и покрасили музыкальный зал, - рассказала "ЗР" начальник Центра, подполковник милиции Людмила БОЙЧУК.

Не забывает Центр и православная церковь. В январе ребят посетили сестры из Марфо-Мариинской обители.

Воспитатели говорят, что за тридцать дней подростки меняются в лучшую сторону. Покидая Центр, многие увозят отличные характеристики, удивляя инспекторов детских комнат милиции в родных пенатах. Нередки случаи, когда дети просили оставить их в Центре. Им здесь лучше, чем дома, их здесь любят.

- Что надо сделать, чтобы сюда вернуться? - спрашивали ребята, вытирая слезы.

…Много лет назад, когда здание Центра было еще деревянным, на первом этаже случился пожар. ЧП произошло в конце сентября, поздно вечером. Пожарные боролись с огнем несколько часов. И все это время дети простояли на улице, прижавшись к своей воспитательнице.

- Ирина Ивановна, не беспокойтесь! Мы вас не подведем. Мы не сбежим, - успокаивали ребята растерявшуюся женщину. И не обманули.

Я не идеализирую здешние методы работы с малолетними правонарушителями. Случалось, что и эта отлаженная система сбоила. Не так давно Центр покинул 14-летний подросток, который до этого отсидел два месяца в СИЗО. Напитавшись блатного жаргона и уголовной романтики, он не смог прижиться в детском коллективе. Парень буквально терроризировал воспитателей, пытаясь наладить в Центре жизнь по понятиям: тюрьма стала для него родным домом. Как считает старший воспитатель Лариса Казарина, в данной ситуации сыграли гены: у паренька отец всю жизнь мыкался по тюрьмам, а мать сгорела от водки. Подростка воспитывали бабушка и дядя, поклонники "зеленого змия", от которых он никогда не слышал доброго слова.

- Однажды я получил пятерку, думал, они меня похвалят. Прихожу домой, а они пьяные на полу валяются! Я разозлился, сжег портфель и убежал, - признался мальчик начальнику Центра.

В многолетней практике подполковника милиции Людмилы Бойчук это третий подобный случай. А с остальными детьми, по ее словам, проблем не бывает. Некоторые неделю или дней десять покочевряжатся, а потом стихают, понимая, что помимо бродяжничества и правонарушений, есть другая жизнь.