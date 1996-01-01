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Когда опасное место - родительский дом

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

1 июня вот уже в 58-й раз мы будем отмечать День защиты детей (впервые его отметили в 1950 году). Но от кого их необходимо защищать? К сожалению, все чаще и чаще от родителей.

По данным официальной статистики, ежегодно в России от рук родителей погибает больше двух тысяч детей, а это значит, почти шестеро в день. Еще больше детей, а именно 2,7 тысячи, не имея больше сил терпеть издевательств в доме, кончают жизнь самоубийством. При этом, по данным правоохранительных органов, "около 30% госпитализированных в результате жестокого обращения составляют младенцы до одного года, а другие 30% - дошкольники".

Почти 10 лет назад в Нижнем Новгороде создали Книгу памяти маленьким жертвам домашнего насилия. Книга начинается с трагедии 5-летний девочки, которую родная мать утопила в туалете. Не всегда драмы разыгрываются в пьяном угаре неблагополучных семей. Все мы помним трагедию, произошедшую в Благовещенске, где на городской мусорной свалке был найден труп новорожденного ребенка. В ходе расследования выяснилось, что родители ребенка - студенты одного из местных вузов.

Досье

В Приморье уже в этом году возбуждено 24 уголовных дела за жестокое обращение с детьми и два дела возбуждено против отцов за изнасилование несовершеннолетних дочек. Подготовлено 187 материалов на лишение родительских прав, 91 человек таких прав уже лишились. Ежегодно в крае от рук родителей погибает один-два ребенка.

К сожалению, не так просто детям, оказавшимся в трудной или опасной для жизни ситуации, найти помощь. Обратившись в приморские телефонные справочные компании, можно в лучшем случае найти телефон "горячей линии" Российского Детского фонда. Однако в фонде оказывают лишь психолого-консультативную и юридическую помощь. А ведь сколько случаев, когда детям в доме за закрытой дверью оставаться намного опаснее, чем ночевать на улице. И хотя идти им некуда, они, спасая свою жизнь, уходят из дома. Отсюда - огромная армия беспризорников. Ежегодно в России более 50 тысяч несовершеннолетних детей уходят из дома. С января по май 2008 г. в Приморском крае ушли из дома 650 детей. И наверняка мало кто из них знает о существовании приютов и реабилитационных центров, где можно остаться на ночь.

В нашем крае таких приютов или центров, к несчастью, немного. Один из них - Социально-Реабилитационный Центр для детей "Парус Надежды", который имеет и "телефон доверия", возможность приютить на время ребенка. По словам директора центра Татьяна ГОЛЬЦОВОЙ, ежемесячно к ним поступает 30-40 детей, подвергшихся издевательствам со стороны родителей. В центре постоянно работает реабилитационная программа помощи таким детям. Нередки и случаи инцеста. "В процентном соотношении детей, которые подверглись сексуальному насилию в семье, не так много, примерно 1% в год от всех поступающих к нам детей, однако это четверо-пятеро девочек или мальчиков с искалеченным детством. И тот ужас и унижение, которые они испытали, трудно стереть из памяти," - заметила Татьяна Гольцова.

А ведь по статистике один заявленный случай о насилии над ребенком приходится на 200 незаявленных. Какой толщины была бы книга памяти неизвестным маленьким жертвам насилия в семье?! К сожалению, пока мы 1 июня будем отмечать День защиты детей, еще шестеро малышей погибнут и семеро уйдут из дома. А ведь большинство из этих трагедий можно было бы предотвратить - учителя, врачи и даже участковые иной раз годами знают, что с ребенком жестоко обращаются дома, но молчат. Вот если бы мы не только 1 июня, а каждый день стали более внимательными к детям своим и к детям друзей, знакомых и незнакомых, к детям соседей и сослуживцев, да просто к детям во дворе и на улице, то, возможно, книга стала бы тоньше, а совесть наша чище…

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