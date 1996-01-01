Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Приморцы будут больше платить за свет
Как заявил на пресс-конференции директор Дальэнергосбыта Вадим МИРОНЕНКО, жители Приморья, не имеющие дома приборов учета (счетчиков), будут платить за электроэнергию больше. В настоящее время норма потребления для одного человека, проживающего в однокомнатной квартире, составляет 160 кВт/час в месяц. Этот показатель планируется увеличить до 359 кВт/час. Таким образом, абонент будет платить не 180, а около 400 рублей в месяц.
Необходимость увеличения норматива связана с расширением перечня электроприборов, положенного в основу расчетов. Таким образом, абоненты, не имеющие приборов учета, платят гораздо меньше, чем потребляют на самом деле. Поэтому департамент по тарифам администрации края готовит поправки в постановление "Об устранении нормативов потребления электрической энергии".
На сегодняшний день число абонентов - жителей Приморья, которые в связи с отсутствием приборов учета оплачивают электроэнергию по нормативу, составляет 80 тыс. абонентов от общего количества потребителей Дальэнергосбыта. В связи с повышением нормы гражданам будет выгоднее устанавливать счетчики и оплачивать фактически потребленную энергию по показаниям. Тем более что в связи с пакетным выставлением квитанций, потребители сами могут снимать показания с 25 по 31 число каждого месяца и рассчитывать свое электропотребление. Таким образом, абонент платит только за ту элекроэнергию, которую он на самом деле израсходовал, отметил директор Дальэнергосбыта.
Новости тематики
- Сахалинцев становится больше
- Дальневосточники пожаловались Путину на невыносимые условия жизни в регионе
- Бизнес-гороскоп: Козерогам не помешает изрядная доля упрямства
- Новые кураторы Дальнего Востока продолжат наступать на старые грабли
- Гонка под знаком ННК
- Индекс промышленного производства в Приморье вырос более чем на 13 процентов
- В Ванино образовалась "пробка" из 200 железнодорожных вагонов, предназначенных для Сахалина
- Второй Bentley, конфискованный у Хорошавина, ушел с молотка
- В Благовещенске первая трасса на картодроме будет готова к 1 июля
- Либеральная оппозиция готова отдать Дальний Восток Китаю
Новости раздела
- В Хабаровске амурский тигр попал в центр внимания экспертов из восьми стран
- Выпускникам Дальнего Востока дают задания по ЕГЭ, которые практически невозможно выполнить
- В Якутии более 9 тысяч человек приняли участие в обряде встречи солнца
- Статистика не дает корректного представления о масштабах оттока населения с Дальнего Востока
- Дальнему Востоку нужен совершенно другой МРОТ
- Дальнему Востоку добавят субсидии на авиаперевозки
- Себя показать
- Туристы отправляются на мысы Русского
- Сахалинцев становится больше
- Приморье показало себя в Харбине во всей красе
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Курс доллара посыпался по всем фронтам
- Холодное лето 2018-го: на свободу выйдут 100 000 заключенных
- Выпускникам Дальнего Востока дают задания по ЕГЭ, которые практически невозможно выполнить
- Бизнес заставят избавляться от пенсионеров, сердечников, метеозависимых и так далее
- 1000 рублей к пенсии в 2019 году прибавят далеко не всем
- "Дайте мне хоть раз съездить на рыбалку перед смертью"
- В правилах размещения банковских вкладов произошли существенные изменения
- Приморская недвижимость резко подешевела
- Приморье накроет волна протестных митингов
- Судоремонтному заводу в Приморье угрожают банкротством