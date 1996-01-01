Приморцы будут больше платить за свет

Как заявил на пресс-конференции директор Дальэнергосбыта Вадим МИРОНЕНКО, жители Приморья, не имеющие дома приборов учета (счетчиков), будут платить за электроэнергию больше. В настоящее время норма потребления для одного человека, проживающего в однокомнатной квартире, составляет 160 кВт/час в месяц. Этот показатель планируется увеличить до 359 кВт/час. Таким образом, абонент будет платить не 180, а около 400 рублей в месяц.

Необходимость увеличения норматива связана с расширением перечня электроприборов, положенного в основу расчетов. Таким образом, абоненты, не имеющие приборов учета, платят гораздо меньше, чем потребляют на самом деле. Поэтому департамент по тарифам администрации края готовит поправки в постановление "Об устранении нормативов потребления электрической энергии".

На сегодняшний день число абонентов - жителей Приморья, которые в связи с отсутствием приборов учета оплачивают электроэнергию по нормативу, составляет 80 тыс. абонентов от общего количества потребителей Дальэнергосбыта. В связи с повышением нормы гражданам будет выгоднее устанавливать счетчики и оплачивать фактически потребленную энергию по показаниям. Тем более что в связи с пакетным выставлением квитанций, потребители сами могут снимать показания с 25 по 31 число каждого месяца и рассчитывать свое электропотребление. Таким образом, абонент платит только за ту элекроэнергию, которую он на самом деле израсходовал, отметил директор Дальэнергосбыта.