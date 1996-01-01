Хабаровчане выпьют из подземного источника

Без особого интереса со стороны жителей Хабаровска прошли публичные слушания по проекту отчета об исполнении бюджета города за 2007 г. Доклад директора финансового департамента Валерия СОКОЛОВА не вызвал ни одного вопроса. Мероприятие в ремонтируемом зале без звукоусиливающей аппаратуры заняло всего 30 минут. Может, так и должно быть, когда горожане уверены, что бюджетные деньги идут по назначению, и видят результаты их вложения? Или слушания и впрямь для галочки?

Между тем прошлогодний бюджет преподнес горожанам целых два сюрприза. Первый заключался в том, что в ходе исполнения он вырос в полтора раза.

После проведения шести корректировок доходная часть увеличилась с 5 651 млн руб. до 9 069 млн руб., а расходы, стартовав с отметки в 6 030 млн руб., достигли 9 022 млн руб. Но самым интересным оказалось то, что запланированный дефицит бюджета в размере 379 млн руб. (9,1% от доходов) к концу года обернулся профицитом в 46,7 млн руб. Это был первый в истории Хабаровска бюджет, исполненный с профицитом.

Начальник бюджетного отдела финансового департамента администрации Хабаровска Татьяна ЕГОРОВА сообщила для ДДГ "ЗР", что феноменальный рост показателей бюджета- 2007 был в основном вызван не ростом собственных доходов, а увеличением поступления из федерального и краевого бюджетов субсидий, субвенций и дотаций. Суммарно эти статьи были увеличены с 1 477 млн руб. до 3 873 млн руб. В частности, из федерального бюджета впервые поступили средства для реализации Федеральной целевой программы "Социальное и экономическое развитие Дальнего Востока и Забайкалья на 1996-2010 годы" в размере 1 443,9 млн руб. Из них 1 253,9 млн руб. было направлено на строительство водозаборного сооружения Тунгусского месторождения подземных вод, 150 млн руб. – на расширение и реконструкцию водопровода и 40 млн руб. – на реконструкцию канализации.

Появление профицита-первенца в бюджете 2007 г. Татьяна Егорова связывает с тем, что, согласно законодательству, расходование средств бюджета было завершено 27 декабря, а доходы в бюджет продолжали поступать до начала следующего года.