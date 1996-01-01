Столица без очистных

В преддверии летнего сезона, а также в честь международного праздника Земли Отделение экологии ДВГУ и Дальневосточный фонд охраны здоровья 22 апреля провели Открытый круглый стол, на котором обсуждалась наиболее острая экологическая проблема юга Приморья - загрязнение моря.

Почти две трети населения Приморского края проживают в прибрежной зоне. И лишь немногие знают, в какой воде они купаются летом и на каких участках берега моря находиться и отдыхать не стоит. С целью прояснить ситуацию с экологическим состоянием моря Отделением экологии ДВГУ и Дальневосточным фондом охраны здоровья была проведена специальная информационная акция, на которой были подняты два основных вопроса, а именно: экологическое состояние Амурского залива и других акваторий Петра Великого, а также текущий статус и перспективы строительства очистных сооружений г. Владивостока.

С самого начала предполагалось ограничить число участников специалистами и представителями власти. Но при этом совещание было открытым для заинтересованных граждан, организаций и прессы. В итоге собрание получилось довольно представительным. От ученых были представители Института биологии моря ДВО РАН, Института защиты моря, ТИНРОцентра и отделения экологии ДВГУ. От властных структур участвовали представители Росприроднадзора, Ростехнадзора и депутаты Думы Владивостока. Позицию общественных организаций представляли Дальневосточный фонд охраны здоровья и ИСАР-ДВ. В совместном докладе Института биологии моря и Тихоокеанского океанологического института было показано, как загрязнение моря влияет на размножение морских ежей. Научные данные свидетельствовали, что токсичной является практически вся акватория Амурского залива. Патологии у морских ежей прослеживались даже на острове Рейнеке в открытой части залива.

Основной вывод был таков: загрязнение морской среды приводит к появлению большого количества аномалий в развитии потомства у беспозвоночных животных. "Про неблагополучное состояние моря и проблему строительства очистных сооружений Владивостока и других крупных городов края говорят, пишут давно и много. А между тем реального улучшения дел обывателю не видно. Проблема уже давно "перезрела", а увидим ли мы ее решение? Пусть в первую очередь скажут те, кто за это отвечает, а именно: и чиновники, и ученые, и представители общественных организаций", заявил президент Дальневосточного фонда охраны здоровья Петр ШАРОВ.

Нехватка бюджетных средств на возведение очистных сооружений в краевой столице, где проживают почти миллион жителей, где размещены крупнейшие промышленные центры Дальнего Востока, - ситуация явно ненормальная и немыслимая. И пока чиновники будут продолжать экономить на здоровье людей, не воспринимая задачу сооружения очистных систем как приоритетную, все это "неопределенное" время Владивосток будет оставаться единственной региональной столицей без очистных.