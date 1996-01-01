Безземельные собственники

В России, а особенно во Владивостоке, наличие закона - не гарантия его исполнения. Порой чиновник может и по известному направлению послать, когда настойчивые ходоки слишком уж рьяно требуют исполнения буквы и духа закона.

В "ЗР" часто поступают письма от жильцов многоквартирных домов, желающих оформить землю под домом в общую долевую собственность. Один из наших постоянных читателей, председатель жилищностроительного кооператива (ЖСК) №56 - пятиэтажная "хрущевка" в районе Трудовой - Виктор Анатольевич БИЗЮКОВ не может реализовать это право вот уже в течение 12 лет, хотя и закон на его стороне, и все необходимые документы поданы и подписаны. Ан, нет. Одна барышня в краевом управлении регистрационной службы даже весело заметила ему: "А не получите вы землю под вашим домом, как ни трясите тут бумажками да кодексами!". - "А почему?". - "А по кочану!".

Земля по периметру

В соответствии с Федеральным законом "О введении в действие Жилищного кодекса РФ" от 29 декабря 2004 г. земельный участок, на котором расположен многоквартирный дом, бесплатно передается в общую долевую собственность собственников помещений в многоквартирном доме. Да и самим ЖК РФ (п.1, ст.36 ) предусмотрено, что земля под домом принадлежит на праве общей долевой собственности собственникам помещений в многоквартирных домах. Но в каких границах и кто их определяет? Вот тут то начинаются юридические дебри, в которых ДДГ "ЗР" попытался разобраться с помощью экспертов Тихоокеанской коалиции по содействию реализации реформы ЖКХ в Дальневосточном федеральном округе (ТК ЖКХ).

Как пояснила нам эксперт ТК ЖКХ Марина ВОЛКОВА, границы и размер земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, городскими чиновниками сейчас определяются произвольно - зачастую не дальше периметра самого здания. Это ущемляет интересы жильцов, так как они фактически, остаются без права общей долевой собственности на придомовую территорию, и этим пользуются многочисленные фирмы - застройщики и прочие охотники на землю.

Рассчитай участок по СНиПу

Между тем границы и размер земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, необходимо устанавливать в соответствии с требованиями земельного законодательства и законодательства о градостроительной деятельности.

Эти требования подробно изложены в "Положении об определении и установлении границ земельных участков", утвержденном постановлением № 1223 Правительства РФ от 26 сентября 1997 г. Во исполнение постановления № 1223 были разработаны "Методические указания по расчету нормативных размеров земельных участков в кондоминиумах", утвержденные приказом № 59 Минземстроя России от 26 августа 1998 г. Эти указания действуют и в настоящее время. В них подробно описано, как можно с помощью таблицы строительных норм и показателей (СНиП) рассчитать размеры земельного участка, необходимые для обслуживания дома. К примеру, если пятиэтажный кирпичный дом сдавали в эксплуатацию в 1973 г., то в отношении него действует СНиП 1967 г. c коэффициентом 1,52. Этот коэффициент умножается на общую площадь всех квартир данного дома, допустим - 3000 кв. м, и, таким образом, получается - 4560 кв.м. Это площадь земельного участка, передаваемого в общедолевую собственность жильцов. Она включает как участок непосредственно под домом, так и придомовую территорию, необходимую для размещения детских и хозяйственных площадок, придомовых зеленых насаждений и т.д.

Право на собственность - постановлением мэра

Именно площадь, рассчитанная по СНиПу или исходя из фактического использования придомовой территории, должна оформляться в качестве земельного участка под многоквартирный дом. В соответствии с пунктами 5 и 6 статьи 36 Земельного кодекса (ЗК) собственники квартир многоквартирного дома или их уполномоченный обращаются в исполнительный орган государственной власти или местного самоуправления (в нашем случае – к руководителю администрации Владивостока) с заявлением о приобретении прав на земельный участок. К заявлению прилагается кадастровая карта. Решение о предоставлении земли в общую долевую собственность должно быть принято в течение двух недель и оформлено в виде соответствующего постановления главы городской администрации. Оно и становится правоустанавливающим документом на общедолевую собственность на земельный участок. После издания этого постановления собственниками или уполномоченным от их имени подается заявление в Федеральную регистрационную службу о регистрации общедолевой собственности земельного участка и общедолевого имущества многоквартирного дома, описанного в его техническом паспорте. К заявлению прилагается вышеуказанное постановление. С этого момента установление права общедолевой собственности на земельный участок считается завершенным.

Выигрывают от неразберихи чиновники?

Но это все в теории. На практике ситуация во Владивостоке выглядит так: сначала жильцы дома выбирают способ управления – управляющая компания (УК) или товарищество собственников жилья (ТСЖ). Затем на общем собрании принимают решение об оформлении в собственность земли под домом. Собранные документы относят в управляющую компанию ("городскую" или частную) или напрямую в администрацию города (если создали ТСЖ). Затем жильцы узнают, что их поставили на очередь и что число таких очередников во Владивостоке приближается к 20 тысячам. Нет смысла во всем обвинять администрацию города - реестра по придомовым территориям нет даже на федеральном уровне. Вовсю тормозят оформление земли под домами даже в Москве и Санкт-Петербурге. Минюст принял правила ведения государственного реестра, но поправки в новой редакции привели к тому, что ТСЖ не могут быть самостоятельными правообладателями земельных участков. Эти поправки оспариваются в Госдуме.

Возможно, что таким образом Минэкономразвития лоббирует интересы крупных финансовых групп. Выигрывают от неразберихи чиновники: они получают взятки и скупают имущество, которое недооформлено.

Во Владивостоке мало кто может похвастаться тем, что оформил землю под домом. Опрос управляющих компаний привел к тому, что большинство из них не смогло назвать ни одного адреса, и только частные УК назвали по одному-два законченных дела. Зато случаев многолетней волокиты сколько угодно. Ул. Толстого, д.38, ул. Посьетская, д.19, ул Фонтанная, д. 47. Ряд сей можно продолжать долго. При этом полезно помнить, что бесплатная приватизация земли заканчивается 1 июля 2008 г.