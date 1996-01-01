Пора пить кофе

Приморская весенняя погода своей пасмурностью и пониженным атмосферным давлением буквально придавливает утром к кровати. Спасением для многих становится чашечка ароматного кофе. Какой кофе сегодня можно купить в магазинах Владивостока?

Интересно, что кофе, хотя и имеет собственную родину, уже давно прочно основался среди традиционных напитков большинства стран. Например, финны называют его своим национальным напитком. В Германии, Мексике, Соединенных Штатах, Франции и многих других странах он считается важной составной частью завтрака. После чая это самый любимый напиток в мире. Наверное, только в Китае кофе не завоевал столько поклонников, как в других странах.

Самыми распространенными легендами происхождения кофейного напитка являются: о том, как одна коза, объевшись красных ягод, пришла в такое необычайное возбуждение, что пастух не мог ее успокоить; и о том, как архангел Гавриил принес сосуд с кофе умирающему пророку Магомету, и тот, набравшись сил, продолжил создавать могущественную исламскую империю.

Хотя в природе существует около 70 видов кофейных деревьев, от карликовых кустарников до великанов 10-метровой высоты, 98% кофе производится из плодов всего 5 видов. Кофе наивысшего качества делают из разновидностей Арабики, особенно из выращенной на больших высотах. Эти деревья достигают 6 метров, хотя обычно их обрезают примерно до 4 метров. Плоды конголезского дерева, идущие в основном на растворимый кофе, содержат больше кофеина и имеют более нейтральный вкус. Также распространен кофе Робуста - этот сорт был обнаружен только в середине ХVIII века. Его небольшие зерна содержат больше кофеина, но хуже на вкус. И, наконец, наименее пользующийся спросом вид кофе - Либерика. Он отличается очень низкими урожаями, большой прихотливостью и используется, в основном, для создания различных смесей.

Большинство специализирующихся на продаже кофе магазинов во Владивостоке предлагают покупателям Арабику. Цена этого сорта колеблется от 100 до 500 рублей за 50 граммов в зависимости от производителя. В некоторых магазинах можно найти и "Желтый бурбон" (плоды этого сорта ярко-желтого цвета) со вкусом жареного хлеба, и кофе "Голубая гора" (произрастает на вулканической почве острова Ямайка). Такой кофе стоит 1500 рублей за 100 грамм. В продаже есть смесь из 70% Арабики и 30% Робусты (200 рублей за 100 граммов). И конечно, богат мир ароматизированного кофе стоимостью от 100 до 500 рублей за 100 г.

Если же у вас дома нет кофемолки, то большинство магазинов при вас и помолют выбранный кофе. Как правило, эта услуга бесплатна. Величина помола зависит от метода варки. Так, кофе среднего помола идет на приготовление с использованием матерчатого или бумажного фильтра, а мелкого помола - на варку по-турецки, когда напиток не фильтруется.

Что касается уже молотого или растворимого кофе, то магазины и рынки города по разнообразию предложения не уступают Москве. В первую очередь, огромный выбор предлагают японские, корейские и итальянские производители. Средняя стоимость 80-граммовой упаковки колеблется от 280 до 600 рублей. Приморцы, относящие себя к среднему классу, предпочитают кофе "Максим", стоимостью 102 рубля за 30 г. от японского производителя или за 265 рублей - от московских и корейских фирм. И, конечно, традиционные для России сорта Nescafe, Pele и Maxwell House стоят в магазинах города 49, 35 и 45 рублей соответственно.

Однако несмотря на притягательный аромат и приятный вкус, кофе может иногда навредить здоровью. Употребление 5 чашек в день приводит к повышению холестерина в крови от 2 до 5 процентов. Однако напиток, процеженный через фильтр, безвреден, он не содержит кофестол - вещество, которое и повышает уровень холестерина в крови. Кроме того, кофе, по данным недавних исследований, может удалять из водопроводной воды от 78 до 90 процентов содержащихся в ней тяжелых металлов, таких как свинец и медь, поскольку незаряженные или отрицательно заряженные частицы кофейной гущи притягивают положительно заряженные частицы тяжелых металлов. Притом чем крепче кофе, тем эффективнее удаление тяжелых металлов.

Что касается кофе без кофеина, то, по мнению ученых, он не полезнее обычного и так же сильно возбуждает нервную систему. Такой напиток в магазинах Приморья стоит от 250 рублей за 100 граммов.