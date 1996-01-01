Подарить радость

В преддверие Дня предпринимателя - 26 мая - по всей стране проходит акция "Участие". Приморское отделение "Опоры России" не осталось в стороне.

"Этот праздник для нас, учащихся профессионального училища № 3 г. Уссурийска, мог бы не состояться, - рассказала "ЗР" заместитель директора по учебно-воспитательной работе Галина СУХОЙВАН. - Как мы с ребятами хотели попасть на отчётный гала-концерт "Весенний бриз" во Владивостоке! Столько времени готовились: разучивали песни, ставили танцы. Наши учащиеся - дети-сироты, дети из многодетных и опекаемых семей. О каких доходах можно говорить? И поездка в краевой центр на концерт была для нас невозможна".

Администрация училища обратилась к депутату и председателю краевого отделения общественной организации предпринимателей "Опора России" Игорю Владимировичу САВИНОВУ с просьбой о помощи. И всё решилось: автобус был выделен, и учащиеся присутствовали на концерте, где коллектив художественной самодеятельности училища был награждён грамотой "За волю к победе".

"Забота объединяет людей. И мы очень благодарны предпринимателям приморского отделения "Опоры России" за участие и поддержку".