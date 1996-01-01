Студенческий флеш-моб обращается к чиновникам и горожанам

На Центральной площади Владивостока состоялся флеш-моб, который организовали студенты различных вузов города. Расположившись у сцены, в течение часа они стояли с транспарантами: "Петра на вас нет", "Я не против", "Будьте культурны - Плюйте в урны! В.Маяковский", "Город для автомобилей? Город для людей!", "Индустриализация - это ещё не всё", "Архитектор должен быть талантлив".

"Целью акции мы ставим без лишнего пафоса напомнить властям, что, помимо равнодушной аморфной массы, существуют люди, принимающие участие как в своей судьбе, так и в судьбе собственного города. Мы хотим напомнить об ответственности, которую несут чиновники за те или иные преобразования, в частности в архитектуре", - рассказали организаторы флеш-моба. По их словам, этим мероприятием они призывают к осмысленному строительству, уважению к населению посредством общего состояния улиц, вниманию к общественному мнению, а также к культуре естественного развития.