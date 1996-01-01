Родители - за пересмотр понятия "свобода слова"

"В России будет пустыня, если семья не станет святыней", уверены участники II Дальневосточного межрегионального родительского форума. Он прошел на прошлой неделе во Владивостоке и собрал представителей родительской общественности Приморского края, Петропавловска-Камчатского, Благовещенска, Екатеринбурга, Москвы.

Инициаторами обсуждения темы "Современная семья: от проблем к решению" стали члены общественного движения "Дальневосточное межрегиональное родительское собрание". В прошлом году общественное движение получило свидетельство о государственной регистрации, его цель - отстоять право каждого родителя на воспитание ребенка в условиях агрессивной информационной среды.

По словам Галины КУРНОСЕНОК, инициатора родительского движения на Дальнем Востоке, отстоять такое право можно, только придерживаясь "концепции малых дел": "Присоединяясь к общероссийскому родительскому движению, мы понимали, что необходимо менять политику государства в отношении оздоровления информационного пространства. В идеале должен быть пересмотрен "Закон о СМИ". Сейчас явно превратно толкуется понятие "свобода слова", это вовсе не культ агрессии, сексуального насилия и потребительства. Мы сотрудничаем с городскими и районными администрациями, с молодежными движениями, детскими клубами и проводим выставки, лектории, тренинги с гуманитарным уклоном. Мы учим родителей, как противостоять культу агрессии самим и как защитить своих детей. Мы хотим чтобы наши дети были добрыми, чуткими, воспитанными, образованными, патриотичными. Только так можно сохранить Россию".

Участники движения уверены в том, что пропаганда насилия разрушает детские души и ведет к развалу государства. "Свобода слова, гарантированная Конституцией РФ превратилась в декларацию тотальной психологической и нравственной патологии: разврат, преступность, потребительство, эгоизм, оккультизм, - говорится в уставном документе Всероссийского родительского собрания. - Все это разрушает культуру, связь между поколениями, делает нормальное воспитание детей практически невозможным".

За год работы члены общественного движения "Дальневосточное межрегиональное родительское собрание" успели наладить контакты с районными администрациями. 2008 г. объявлен "Годом семьи" и активные родители уже составили план совместных мероприятий в рамках заявленной общественным движением программы "Концепция малых дел". Из интересных подходов к борьбе со "свободой слова" стоит отметить выпуск альтернативной информационной продукции, в основном CD и DVD-дисков с фильмами и музыкой культурно-православной направленности.