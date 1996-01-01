4 июня состоится ЕГЭ первой волны

4 июня в Едином государственном экзамене (ЕГЭ) по математике примут участие более 19 тысяч школьников Приморья. Всё необходимое для проведения ЕГЭ оборудование поставлено в Приморский край. Создан Региональный центр обработки информации и восемь пунктов первичной обработки информации при проведении ЕГЭ.

Как сообщила директор департамента образования и науки Приморского края Вера КУЗНЕЦОВА, принято решение, что выпускники, живущие далеко от пунктов проведения ЕГЭ, будут доставляться к месту экзамена на школьных автобусах, а детям из посёлка Агзу Тернейского района предоставят вертолет.

Уже начата работа по проведению 17 июля "второй волны" ЕГЭ для абитуриентов, которые по объективным причинам не участвовали в ЕГЭ первой волны. В ближайшие дни по согласованию с Советом ректоров приморских вузов будет установлен перечень высших учебных заведений, на базе которых будут образованы пункты проведения ЕГЭ.