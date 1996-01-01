Мост на о.Русский прошел Главгосэкспертизу

Проект моста через Босфор Восточный на остров Русский получил положительное заключение Главгосэкспертизы.

Как сообщили в пресс-службе администрации Приморского края, сейчас начинается процесс подготовки к объявлению торгов на строительство объекта. Напомним, мостовой переход общей протяженностью 3 км пройдет от полуострова Назимова (район бухты Патрокл) по акватории пролива до мыса Новосильцева (о. Русский).

Мост через пролив Босфор Восточный обеспечит надежное транспортное сообщение между Владивостоком и островом Русский, что усилит позиции Владивостока как крупного торгово-финансового, транспортно-логистического, индустриального и научно-образовательного центра.

Будущий мост будет уникальным, таких в нашей стране еще не строили. Специалисты отмечают, что он станет визитной карточкой Приморья.