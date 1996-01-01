Не туда рулите!

Ну не сидится слугам народным и прочей столичной братии спокойно за Садовым кольцом. Так и норовят они позаботиться о нас, дальневосточниках. Народ-то порадовать особо нечем - авиабилеты чего-то не дешевеют, цены на все растут, люди из региона бегут с каждым годом все шибче... Чем же нам помочь? Один такой (и далеко не первый) и додумался: нужно избавить наши несчастные дороги от засилия праворульных авто.

Почти месяц прошел со скандально памятного заявления сенатора Владимир ФЕДОРОВА о скором запрете ввоза и эксплуатации автомобилей с правым расположением руля. Сегодня страсти постепенно сходят на нет. Были встречи, объяснения, комментарии ведущих СМИ страны. Кто-то с этого скандала даже поимел недурственные политические дивиденды.

Неплохую жатву собрали продавцы автомобилей - в апреле-мае ажиотаж на авторынках был такой, что торговые ряды таяли прямо на глазах.

Не знаю, как остальные, но впервые за почти 40 лет, прожитых на Дальнем Востоке, мне захотелось пополнить московскую (питерскую, иерусалимскую, берлинскую и т. д.) колонию дальневосточников.

Но, как говорится, рад бы в рай, да грехи не пускают. Остается одно: сидеть и ждать, когда придут "из-за речки" те, кто и в рай, и в ад, и вообще подальше отсюда. Те, кто справедливо посчитает, раз вы уж не нужны своему правительству, а запрет "правого руля" - основы благосостояния, да что там "состояния", выживаемости региона есть ни что иное, как отказ в поддержке, то и нечего занимать эти бесценные квадратные километры.

Но пока не пришли и не "попросили", не могу не спросить сенатора Федорова, зачем ему "правый руль", а заодно пусть расскажет об успехах того региона, чью честь и достоинство он отстаивает в Совфеде. Может быть, нам есть чему поучиться? Или так все прекрасно у бывшего главного гаишника страны в его подшефном карело-финском хозяйстве?

Лично мне думается, что сам сенатор, чья заслуга лишь в том, что в 1998 году он не дал окончательно развалить Госавтоинспекцию (правда, в свете последних коррупционных и должностных скандалов, в том числе и в Приморье, - заслуга весьма сомнительная), не знает, для чего запрыгнул "на броневик".

А если знает, то почему не скажет правду? Не за безопасность же народа на дорогах он ратует, в таком случае давно бы "наехал" на маршрутки-"газели" или бестолочей-дорожников.

Мне же в свете недавнего заявления сенатора хотелось бы спросить его, где в прошлом году произошел кровавый скандал на межэтнической почве. Где погибли люди, пострадало имущество, на годы посеяна национальная вражда, где правоохранительные органы, ветераном которых, кстати, Федоров является, оказались просто бессильны?

Если сенатор забыл, то я возьму на себя смелость напомнить: в Кандапоге, что в 40 км от Петрозаводска - столицы, делегировавшей его Республики Карелия.

Может быть, лучше заняться своими проблемами, а не провоцировать тысячи людей на необдуманные поступки, акции гражданского неповиновения, саботаж и даже - осложнение и без того непростых экономических и политических отношения со своими тихоокеанскими соседями.

Если уж некуда применить и направить кипучую энергию, а боль за здоровье нации на ее больных дорогах пересиливает здравый смысл, то почему бы не заняться разработкой и принятием новой программы водительского обучения, взамен той, которой, если мне не изменяет память, в этом году будет 45 лет?

Или взять бы сенатору в компаньоны нашего коллегу Эдуарда ПЕТРОВА с его командой "Честного детектива" и провести расследование не на предмет "опасности" правого руля, а по части расходования средств, выделенных федеральным бюджетом на строительство трассы "Амур" Чита - Хабаровск. А то злые языки утверждают, что не только многомиллионные премии "нарезали" себе руководители стройки, но и через липовые подряды отщипнули себе миллионов так 150! В то время как на остальных гострассах ДВО и СФО сквозь асфальт дубки растут.

Да проблем масса, где опыт, воля и политический вес Владимира Федорова могли бы пригодиться!

Тут вот еще слух прошел, что в Угличе Ярославской области ввиду обострения межнациональных отношений введен комендантский час. По карте не больше 200 км до Садового кольца... А Владимир Александрович про угрозу национальной безопасности посредством правого руля талдычит?