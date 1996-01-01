Достойная ресторация

Зал гудел и ждал: когда же начнется?! В большом зале заседаний администрации Приморского края состоялась церемония вручения Второй региональной премии «Дальневосточное гостеприимство» по итогам 2007 года. Организаторы мероприятия - Дальневосточная Ассоциация рестораторов и отельеров и ресторанное агентство «Анонс» - ожидали увидеть на церемонии около 600 гостей. Среди приглашенных - представители администраций Приморского и Хабаровского краев, Владивостока и Хабаровска, владельцы и директора ресторанов, гостиниц, ночных клубов, журналисты, шеф-повара, дизайнеры ресторанных интерьеров со всего Дальнего Востока. И каждому не терпелось узнать, окажется ли в числе победителей то заведение, за которое он голосовал.

Победители (лауреаты премии) определялись в два этапа. На первом - рядовые посетители ресторанов и кафе со всего Дальнего Востока с помощью интернет-голосования заявляли о своих предпочтениях в сфере ресторанной индустрии. На втором - специально созданный Экспертный совет определял победителей из 425 предприятий питания, заявленных посетителями. География конкурса: Хабаровск, Владивосток, Южно-Сахалинск, Находка, Уссурийск. Число окончательных победителей по 22 номинациям - более 60. Главная цель - пропаганда культуры гостеприимства на Дальнем Востоке, стимулирование развития региональной индустрии общественного питания. Основные критерии, по которым определялись победители, - признание публики и оригинальный подход к кухне, интерьеру, сервису.

Досье Региональная премия «Дальневосточное гостеприимство» была учреждена в 2006 году Дальневосточной Ассоциацией рестораторов и отельеров и ресторанным агентством «Анонс» при поддержке Федерации рестораторов и отельеров России, администраций Приморского края и г. Владивостока, Российского информационно-выставочного проекта «ПИР». Среди главных информационных партнеров премии - деловая газета «Золотой Рог» и журнал «Дальневосточный капитал»

Быть номинированным на Премию может каждый, кто считает, что его компания или он сам внесли существенный вклад в развитие отрасли (и решит пройти этап общественного голосования) или будет выдвинут на голосование экспертным советом. Торжественная Церемония вручения Премии «Дальневосточное Гостеприимство» является итогом профессиональной деятельности в течение года и служит своеобразной площадкой для общения профессионалов, создания совместных проектов на перспективу, определения тенденций развития бизнеса. Здесь идет живой обмен мнениями, рестораторы и отельеры встречаются с поставщиками, партнерами и коллегами.

Премия «Дальневосточное гостеприимство» показала, что индустрия гостеприимства Дальнего Востока темпами своего развития способна удивить даже столичных профессионалов. Это подчеркнул специалист национального проекта «ПИР» Дмитрий ГОЛИКОВ (Москва), который впервые побывал на церемонии вручения региональной премии. Он вручил награду за личный вклад в развитие индустрии питания и гостеприимства 17 ведущим рестораторам и отельерам региона. Среди них управляющая кофейней «Пицца-М» Олеся БОКИЙ (Владивосток), директора ресторанов «Сан-Марино» и «Пинтусов» Марина ТИТОВА и Игорь ПИНТУСОВ (Петропавловск-Камчатский), шеф-повар ресторана «Дель Мар» Александр ИВАНОВ (Владивосток).

За заслуги в индустрии гостеприимства были награждены заведения Хабаровска, Владивостока, Находки, Уссурийска. Среди хабаровских лауреатов рестораны «Режент» (номинация «Лучший сервис»), «Марракеш» («Лучший ресторан»), «Трактир» («Лучшее заведение европейской кухни»), «Эль ранчо» («Открытие года»), сеть кофеен «Кофи» («Лучшее кофейное заведение»).

Принявшая участие в церемонии награждения начальник отдела общественного питания и бытового обслуживания Министерства пищевой промышленности и потребительского рынка Хабаровского края Виктория ВАНИВАТОВА и президент Дальневосточной Ассоциации рестораторов и отельеров Роман ИВАНИЩЕВ достигли очень важных договоренностей. В Хабаровском крае с помощью имеющихся ресурсов уже в этом году будет создан Центр развития индустрии гостеприимства. А в следующем - победителей премии будут награждать в Хабаровске, там же будет функционировать свой экспертный совет, который войдет в общерегиональный. Кроме того, профессионалы Дальневосточной Ассоциации рестораторов и отельеров станут партнерами Правительства Хабаровского края в проведении в сентябре 2008 года второго ресторанного форума Хабаровского края.

Лучшим рестораном во Владивостоке по итогам конкурса «Дальневосточное гостеприимство-2007» был признан ресторан «Семь футов». В номинации «Лучшее кафе» победу одержал «Мятный трюфель», а звания «Лучшая кофейня» удостоилась «Студио-Кофе». В общей сложности 18 заведений из Владивостока стали лауреатами премии «Дальневосточное гостеприимство-2007» в различных номинациях. Среди них: пивной ресторан «Ханс», ночной клуб «BSB», пиццерия «Пицца-М» на Лазо, ресторан «Русский Бар» и другие. Кроме того, Владивостокская гостиница «Гавань» победила в номинации «Лучший отель региона бизнес-класса», а гостиница «Экватор» - в номинации «Лучший отель региона эконом-класса».

Премию «Дальневосточное гостеприимство» из рук руководителя Департамента международного сотрудничества и туризма администрации Приморского края Германа ЗВЕРЕВА получили уссурийские бар «Университет», рестораны «Эдем», «Кантри-пицца», «Coffee House», а также находкинские рестораны и кафе «Рент», «Графские развалины», «Техас» и «Пирамид-Отель». Герман Зверев, не первый раз принимающий участие в мероприятиях, организуемых ресторанным агентством «Анонс», подчеркнул, что индустрия гостеприимства имеет стратегическое значение для экономики Дальнего Востока, а премия «Дальневосточное гостеприимство» отражает положительную динамику развития этой перспективной отрасли.

За популяризацию кулинарного искусства и освещение отрасли гостеприимства межрегиональный журнал для деловых кругов «Дальневосточный капитал» (издательская компания «Золотой Рог») награжден дипломом «Дальневосточное гостеприимство-2007».