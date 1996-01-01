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Проект АТЭС-2012 увидят Канны

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Правительством принято решение провести презентацию проекта Делового центра саммита АТЭС-2012 во Владивостоке на международной выставке недвижимости MIPIM-2008, которая пройдет в Каннах с 11 по 14 марта. Это самый авторитетный и представительный инвестиционный форум в Европе, на который съезжаются основные игроки этого сектора со всего мира - разработчики концепций развития территорий, инвесторы и конечные пользователи.

Деловой центр саммита АТЭС на острове Русский будет ключевым проектом российской экспозиции: он займет около четверти выделенной площади. В 2007 г. Россия представляла в Каннах проект Сочи-2014. Сейчас консорциум российских и иностранных участников во главе с генпроектировщиком (ОАО «Гипрогор») готовят экспозицию.

Проект Делового центра саммита АТЭС утвержден Президентом РФ Владимиром ПУТИНЫМ 15 января. Он существенно изменен: теперь все объекты для проведения саммита АТЭС сосредоточены на острове Русский, в районе бухты Аякс. На площади в 150 га будет построен конференц-центр общей площадью 85 тыс. кв. м. Главный зал вместимостью 4-6 тыс. человек можно будет при необходимости трансформировать на 5-6 залов поменьше. Рядом будет возведен международный пресс-центр, рассчитанный на одновременную работу 3,5 тыс. журналистов.

Во Владивостоке к саммиту построят несколько гостиниц общей вместимостью 10,5 тыс. мест, в том числе на Русском - на 7 тыс. мест, класс обслуживания - 3, 4 и 5 звезд. Проект будет реализован на условиях частно-государственного партнерства.

К саммиту на острове появится современная транспортная инфраструктура: четырехполосная дорога непрерывного движения - от моста и дальше с тремя развязками, три вертолетные площадки и современные причалы - грузовой, пассажирский, способный принимать круизные суда типа Princess, и VIP-причал в районе объектов саммита АТЭС. Будут построены и два моста - через пролив Босфор Восточный и через бухту Золотой Рог. Владивосток также получит 50 км четырехполосной высокоскоростной дороги, альтернативной существующей федеральной трассе. Она пройдет от аэропорта Кневичи через Де-Фриз, Седанку, Патрокл к мосту на Русский. А на острове появятся нормальные дороги общей протяженностью 45 км, включая дорогу в район океанариума, который решено построить на Русском, в бухте Иванцова. Под концепцию создания на Русском центра притяжения для туристов, в том числе иностранных, решено разместить здесь и игорную зону.

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