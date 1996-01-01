Федор Конюхов обошел Антарктиду в одиночку

26 января с.г. в 10.21 утра по местному времени из западно-австралийского порта Олбани в одиночное плавание в рамках "Кубка Антарктиды" (Antarctica Cap Race Track) на яхте "Торговая сеть "Алые Паруса" вышел известный путешественник Федор КОНЮХОВ. На линию старта яхты его сопровождали сын Оскар и знаменитый рекордсмен из Австралии яхтсмен Джон САНДЕРС. Другой известный австралийский яхтсмен Джек БАКСТЕР, представляющий "Всемирный Совет по Регистрации Рекордов под Парусом" (WSSRC) зафиксировал время старта.

Впервые по этому маршруту было решено испытать категорию "яхтсмен-одиночка, однокорпусная яхта". По условиям гонки яхта должна была пройти вокруг Антарктиды в коридоре между 45 и 60 градусами южной широты в режиме нон-стоп, то есть нигде не бросая якорь. 2 мая она, пройдя около 15,4 тыс. миль, завершила кругосветку в поворотной точке 45 градусов южной широты и 105 восточной долготы и взяла курс на место, откуда стартовала более трех месяцев назад.

Накануне этого Федор разгерметизировал все пять отсеков яхты, уже уверенный, что на оставшемся пути угрозы столкновения со льдами нет.

Весь зачетный маршрут Федор Конюхов прошел за 96 суток и 19 часов. Притом что яхта попадала в экстремальные ситуации, она покрыла дистанцию без серьезных проблем. Исключение составила поломка крепления пера руля, которую он смог устранить самостоятельно, поломка ветроуказателя на мачте да пришлось закреплять сорвавшуюся с места плиту для приготовления еды. А из испытаний были: встречи с волнами высотой 15 метров, ветер, достигающий скорости 60 узлов, проход по "аллее айсбергов" длиной около 600 миль. За время путешествия капитан сбросил 10 кг.

Кстати, ураган, в который в феврале попала яхта Конюхова, и с честью выдержала, перевернул знаменитый парусный тримаран "Гроупана-3". На нем в составе экипажа из 10 человек француз Франк КАММА пытался побить парусный рекорд кругосветки Бруно Пейрона (50 суток 16 часов 20 минут). Известно, что этому катамарану принадлежит рекорд мира по суточному переходу под парусами – 794 мили и перехода через Атлантический океан - менее чем за 4 суток и 4 часа. Весь его экипаж спасли новозеландские вертолетчики.

Покрыв за шесть суток еще 800 миль, яхта "Торговая сеть "Алые паруса" 7 мая в 10.56 местного времени вернулась в Олбани с запада. Все путешествие заняло 102 суток 56 минут и 50 секунд. Время финиша зафиксировал представитель Всемирного совета по регистрации рекордов под парусом WSSRC Джэк БАКСТЕР. Федора также встречали президент Antarctica Cup Боб ВИЛЬЯМС, мэр Олбани Милтон ЭВАНС, первый секретарь Посольства РФ в Австралии Артем КОЖИН.

По данным официального сайта Федора Конюхова, установленный рекорд был принят на ратификацию WSSRC. Кроме того, находящийся на маршруте Кубка Антарктики сектор 12, проходящий по Гринвичу, назван "Конюхов". И находится он по соседству с другим русским сектором - "Беллинсгаузен", восточнее, названным в честь мореплавателя, открывшего Антарктиду. Остальные сектора остаются свободны для будущих рекордсменов открытого Конюховым антарктического маршрута.

Это плавание Федора Конюхова было первым испытанием маршрута для будущих регат на Кубок Антарктиды. И поскольку оно прошло успешно, можно предположить, что путь для будущих экстремальных соревнований проложен.