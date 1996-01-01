Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Федор Конюхов обошел Антарктиду в одиночку
26 января с.г. в 10.21 утра по местному времени из западно-австралийского порта Олбани в одиночное плавание в рамках "Кубка Антарктиды" (Antarctica Cap Race Track) на яхте "Торговая сеть "Алые Паруса" вышел известный путешественник Федор КОНЮХОВ. На линию старта яхты его сопровождали сын Оскар и знаменитый рекордсмен из Австралии яхтсмен Джон САНДЕРС. Другой известный австралийский яхтсмен Джек БАКСТЕР, представляющий "Всемирный Совет по Регистрации Рекордов под Парусом" (WSSRC) зафиксировал время старта.
Впервые по этому маршруту было решено испытать категорию "яхтсмен-одиночка, однокорпусная яхта". По условиям гонки яхта должна была пройти вокруг Антарктиды в коридоре между 45 и 60 градусами южной широты в режиме нон-стоп, то есть нигде не бросая якорь. 2 мая она, пройдя около 15,4 тыс. миль, завершила кругосветку в поворотной точке 45 градусов южной широты и 105 восточной долготы и взяла курс на место, откуда стартовала более трех месяцев назад.
Накануне этого Федор разгерметизировал все пять отсеков яхты, уже уверенный, что на оставшемся пути угрозы столкновения со льдами нет.
Весь зачетный маршрут Федор Конюхов прошел за 96 суток и 19 часов. Притом что яхта попадала в экстремальные ситуации, она покрыла дистанцию без серьезных проблем. Исключение составила поломка крепления пера руля, которую он смог устранить самостоятельно, поломка ветроуказателя на мачте да пришлось закреплять сорвавшуюся с места плиту для приготовления еды. А из испытаний были: встречи с волнами высотой 15 метров, ветер, достигающий скорости 60 узлов, проход по "аллее айсбергов" длиной около 600 миль. За время путешествия капитан сбросил 10 кг.
Кстати, ураган, в который в феврале попала яхта Конюхова, и с честью выдержала, перевернул знаменитый парусный тримаран "Гроупана-3". На нем в составе экипажа из 10 человек француз Франк КАММА пытался побить парусный рекорд кругосветки Бруно Пейрона (50 суток 16 часов 20 минут). Известно, что этому катамарану принадлежит рекорд мира по суточному переходу под парусами – 794 мили и перехода через Атлантический океан - менее чем за 4 суток и 4 часа. Весь его экипаж спасли новозеландские вертолетчики.
Покрыв за шесть суток еще 800 миль, яхта "Торговая сеть "Алые паруса" 7 мая в 10.56 местного времени вернулась в Олбани с запада. Все путешествие заняло 102 суток 56 минут и 50 секунд. Время финиша зафиксировал представитель Всемирного совета по регистрации рекордов под парусом WSSRC Джэк БАКСТЕР. Федора также встречали президент Antarctica Cup Боб ВИЛЬЯМС, мэр Олбани Милтон ЭВАНС, первый секретарь Посольства РФ в Австралии Артем КОЖИН.
По данным официального сайта Федора Конюхова, установленный рекорд был принят на ратификацию WSSRC. Кроме того, находящийся на маршруте Кубка Антарктики сектор 12, проходящий по Гринвичу, назван "Конюхов". И находится он по соседству с другим русским сектором - "Беллинсгаузен", восточнее, названным в честь мореплавателя, открывшего Антарктиду. Остальные сектора остаются свободны для будущих рекордсменов открытого Конюховым антарктического маршрута.
Это плавание Федора Конюхова было первым испытанием маршрута для будущих регат на Кубок Антарктиды. И поскольку оно прошло успешно, можно предположить, что путь для будущих экстремальных соревнований проложен.
Новости тематики
- Бурейская и Зейская ГЭС продолжают сдерживать паводок на Дальнем Востоке
- Сахалинцев становится больше
- Дальневосточники пожаловались Путину на невыносимые условия жизни в регионе
- Бизнес-гороскоп: Козерогам не помешает изрядная доля упрямства
- Новые кураторы Дальнего Востока продолжат наступать на старые грабли
- Гонка под знаком ННК
- Индекс промышленного производства в Приморье вырос более чем на 13 процентов
- В Ванино образовалась "пробка" из 200 железнодорожных вагонов, предназначенных для Сахалина
- Второй Bentley, конфискованный у Хорошавина, ушел с молотка
- В Благовещенске первая трасса на картодроме будет готова к 1 июля
Новости раздела
- На Камчатке День вулкана будут отмечать три дня
- Названа сама необычная идея по освоению "дальневосточного гектара"
- Бурейская и Зейская ГЭС продолжают сдерживать паводок на Дальнем Востоке
- В Хабаровске амурский тигр попал в центр внимания экспертов из восьми стран
- Выпускникам Дальнего Востока дают задания по ЕГЭ, которые практически невозможно выполнить
- В Якутии более 9 тысяч человек приняли участие в обряде встречи солнца
- Статистика не дает корректного представления о масштабах оттока населения с Дальнего Востока
- Дальнему Востоку нужен совершенно другой МРОТ
- Дальнему Востоку добавят субсидии на авиаперевозки
- Себя показать
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Экзамен на получение водительских прав станет намного сложнее
- Во Владивостоке приступили к подготовке скандального строительства 24-этажного дома
- Во Владивостоке снова закроют мосты
- "Капитан Хлебников" попал в осаду
- На острове Русском можно будет объесться морепродуктов
- Во Владивостоке побывал гигантский контейнеровоз
- В Хабаровске на "Празднике урожая" испекут трехметровый осетинский пирог
- В Якутии актуализирован состав Совета по Арктике и морской деятельности
- "Гектарные" миллиарды оказались никому не нужны, как и сами гектары
- Бурейская и Зейская ГЭС продолжают сдерживать паводок на Дальнем Востоке