Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Русский язык для вьетнамцев...
...И вьетнамский для русских в скором времени предложат на краткосрочных языковых курсах при культурно-образовательном центре Социалистической республики Вьетнам при Дальрыбвтузе. Он открылся на базе Культурного центра стран АТР при поддержке Генерального консульства Вьетнама во Владивостоке.
Честь открытия выпала Генеральному консулу социалистической республики Вьетнам госпоже Нгуен Тхи Као Хоа и ректору Дальрыбвтуза Георгию КИМУ. На церемонии присутствовали консулы КНР, Японии и Южной Кореи. Представитель российского МИДа во Владивостоке Игорь АГАФОНОВ сделал первый подарок Вьетнамскому культурно-образовательному центру. В помещении центра планируется открыть читальный зал и оборудовать место для просмотра страноведческих DVD. Кроме того, в ближайшее время здесь откроются курсы вьетнамского языка для российских студентов и русского языка для вьетнамских, пожелавших приехать на учебы в Дальрыбвтуз.
По словам ректора Дальрыбвтуза Георгия Кима, центр поможет наладить долговременное сотрудничество с вузами республики Вьетнам. Поддержку начинанию обещало оказывать Генеральное консульство Вьетнама во Владивостоке. Госпожа Нгуен Тхи Као Хоа также взяла на себя заботу о пополнении библиотечки читального зала.
Новости тематики
- Правила - для того, чтобы их выполнять
- Во Владивостоке начали обучать новой профессии
- В Правительство РФ внесен проект программы подготовки кадров для ключевых отраслей экономики Дальнего Востока
- Бурейская и Зейская ГЭС продолжают сдерживать паводок на Дальнем Востоке
- Сахалинцев становится больше
- Дальневосточники пожаловались Путину на невыносимые условия жизни в регионе
- Бизнес-гороскоп: Козерогам не помешает изрядная доля упрямства
- Новые кураторы Дальнего Востока продолжат наступать на старые грабли
- Гонка под знаком ННК
- Индекс промышленного производства в Приморье вырос более чем на 13 процентов
Новости раздела
- "Золоторукие" собрались на Сахалине
- Правила - для того, чтобы их выполнять
- Во Владивостоке начали обучать новой профессии
- Офшор на острове Русском создали, чтобы противостоять американскому плану "Анаконда"
- На Сахалине откроется Центр опережающей подготовки
- В Правительство РФ внесен проект программы подготовки кадров для ключевых отраслей экономики Дальнего Востока
- На Сахалине стартовал финал Национального чемпионата "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia)
- На Камчатке День вулкана будут отмечать три дня
- Названа сама необычная идея по освоению "дальневосточного гектара"
- Бурейская и Зейская ГЭС продолжают сдерживать паводок на Дальнем Востоке
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- В России реально введут налог на воздух
- В Госдуме заговорили об отмене государственных пенсий
- Во Владивостоке снова закроют мосты
- Рубль переходит в контратаку
- Правительство окончательно хоронит шансы людей в возрасте устроиться на работу
- "Это настоящая золотая жила"
- Экс-мэр Владивостока сообщил, кому он передал деньги
- В Приморье на продажу будут выставлены десятки тысяч объектов недвижимости
- Экс-мэр вспомнил всех поимённо
- Офшор на острове Русском создали, чтобы противостоять американскому плану "Анаконда"