Русский язык для вьетнамцев...

...И вьетнамский для русских в скором времени предложат на краткосрочных языковых курсах при культурно-образовательном центре Социалистической республики Вьетнам при Дальрыбвтузе. Он открылся на базе Культурного центра стран АТР при поддержке Генерального консульства Вьетнама во Владивостоке.

Честь открытия выпала Генеральному консулу социалистической республики Вьетнам госпоже Нгуен Тхи Као Хоа и ректору Дальрыбвтуза Георгию КИМУ. На церемонии присутствовали консулы КНР, Японии и Южной Кореи. Представитель российского МИДа во Владивостоке Игорь АГАФОНОВ сделал первый подарок Вьетнамскому культурно-образовательному центру. В помещении центра планируется открыть читальный зал и оборудовать место для просмотра страноведческих DVD. Кроме того, в ближайшее время здесь откроются курсы вьетнамского языка для российских студентов и русского языка для вьетнамских, пожелавших приехать на учебы в Дальрыбвтуз.

По словам ректора Дальрыбвтуза Георгия Кима, центр поможет наладить долговременное сотрудничество с вузами республики Вьетнам. Поддержку начинанию обещало оказывать Генеральное консульство Вьетнама во Владивостоке. Госпожа Нгуен Тхи Као Хоа также взяла на себя заботу о пополнении библиотечки читального зала.