Не приватизировал - не возникай!

Волей обстоятельств под одной крышей многоквартирного дома живут трудяги и пьяницы. Как развивать самоуправление в жилищной сфере, если им никогда не понять друг друга? Может, глобальная национальная идея россиян в том и заключается, чтобы научиться понимать соседей? Продолжаем отвечать на ваши вопросы.

- Я недавно был в Германии по служебным делам и узнал интересную вещь: оказывается, в этой благополучной стране всего 30% жителей приватизировали свои квартиры. А в России - 70%, и процесс продолжается, Госдума продлевает срок бесплатной приватизации. Почему? - Сергей ЛОМАКИН.

Специалисты до сих пор спорят, нужна ли была России приватизация жилья, которая породила массу бедных собственников. Но, видимо, в нашем государстве настолько беззащитны и вкладчики банков, и квартиросъемщики, что люди надеются только на себя.

Что ни говори, у собственника больше прав. Во-первых, квартиру можно купить, продать, передать по наследству, подарить, заложить. Во-вторых, собственник имеет право голоса при выборе способа управления домом, а значит, может реально влиять на условия проживания в доме. В-третьих, собственник может прописать в своей квартире любое число членов семьи и других граждан, даже если площадь жилья меньше учетной нормы.

В-четвертых, если квартира не приватизирована, местная власть может выселить квартиросъемщика по решению суда, в частности за неуплату жилищных и коммунальных услуг в течение шести месяцев. Есть еще пункты, являющиеся основанием для выселения: использование жилого помещения не по назначению, систематическое нарушение прав соседей и пр. Причем закон детально не описывает, что понимать под этими фразами.

Но на этом преимущества собственников заканчиваются и начинаются проблемы. Надо платить налог на собственность, и он явно будет расти. Надо платить за капитальный ремонт. Надо управлять своим имуществом, то есть решать вопросы обслуживания, ремонта лифта, уборки мусора и пр. В развитых странах люди предпочитают перекладывать эту заботу на плечи государства.

- Что такое общее имущество собственников, из-за решения вопросов по управлению которым жители многоквартирных домов должны собираться на собрание? - Олег Ефимов.

Кроме частной собственности в виде квартиры, горожанам принадлежит общее имущество или долевая собственность (в Жилищном кодексе РФ она называется долей в праве общей собственности). В статье 36 ЖК РФ сказано, что ею считаются:

- помещения в данном доме, не являющиеся частями квартир и предназначенные для обслуживания более одного помещения в данном доме, в том числе межквартирные лестничные площадки, лестницы, лифты, лифтовые и иные шахты, коридоры, технические этажи, чердаки, подвалы;

- крыши;

- ограждающие и не несущие конструкции данного дома;

- механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование, находящееся за пределами или внутри помещений;

- земельный участок, на котором расположен данный дом, с элементами озеленения и благоустройства;

- иные предназначенные для обслуживания, эксплуатации и благоустройства данного дома объекты, расположенные на земельной участке

- Лично я за то, чтобы во Владивостоке проходили субботники. Но когда я читаю "Правила благоустройства и санитарного содержания г. Владивостока", принятые Думой города 28 февраля 2008 года, я преисполняюсь недоумения, настолько там много противоречий и абсурда. Неужели никто их не видит? - Валентин АНДРЕЕВ, предприниматель.

Как же, конечно, видят. Например, Александр СМЫШЛЯЕВ, координатор Совета Тихоокеанской коалиции по содействию реализации реформы жилищно-коммунального хозяйства в Дальневосточном федеральном округе, даже собирается направить в Думу протест. Он обращает внимание на целый ряд неточностей и недоработок. Например, в "Правилах" написано, что юридические и должностные лица должны соблюдать чистоту и порядок на производственной (занимаемой) территории, а также на прилегающей территории. При этом дается определение: "Прилегающая территория - территория, непосредственно примыкающая к границам земельного участка, здания, сооружения, ограждения, строительной площадки, нежилого помещения в жилом доме, к объектам торговли, рекламы и иным объектам, находящимся в собственности, на балансе юридического или физического лица, индивидуального предпринимателя".

Более всего в этой фразе удивляет то, что с земельным вопросом во Владивостоке проблема, жильцы многоквартирных домов не могут оформить прилегающие территории и даже толком не знают их границ. Аналогично и с прочими собственниками. Видимо, депутаты так далеки от народа, что об этом не догадываются. Вот и получается, что всех предпринимателей обязывают убирать территории, которые де-юре им не принадлежат. Бесплатно, заметьте! Читателю предлагается ответить на вопрос: это происходит по закону или "по понятиям"?