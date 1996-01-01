Определения

Каждый мужчина на этой планете рано или поздно сталкивается с вопросом измен. Измен со своей стороны. Это нормально. Мое мнение таково, что мужчин можно разделить на несколько типов: изменяет и выдает себя; изменяет и не выдает себя; не изменяет.

К тем, кто совершенно не изменяет можно отнести, пожалуй, импотентов, тех, кто не может соблазнить другую и тех, кого пока что еще не потянуло налево, хотя они по сути относятся к первому, или второму типу, тех, кого сдерживают внутренние ограничения – и их можно отнести к первым двум типам, т.к. эти ограничения слабее, чем инстинкт продолжения рода - тут дело случая (количества выпитого, мастерства девушки, которая захочет его соблазнить). Оставим пока что в покое мужчин, которые не могут соблазнить женщину на стороне, разговор не о них, а поговорим о первых двух типах. Не будем пока вдаваться в вопросы морали, правильно это или нет.

К первому типу относятся те мужчины, которые ходят на сторону за сексом, но делают это очень неаккуратно, так, что их постоянная девушка (жена) об этом может узнать. И, поверьте, она рано или поздно узнает об этом. Это всего лишь вопрос времени. К ним же относятся и те, кто после содеянного "раскаиваются", рассказывая о всех своих похождениях. Сказки о доминантных самцах, которые трахаются направо и налево, а их пассии только вздыхают, зная о том, что партнер сейчас оприходывает другую, оставим для других.

Второй тип тоже изменяет. Только вот делают они это грамотно. Так, что не прикопаешься. И даже если их "поймают за яйца", то они вывернутся из сложившейся ситуации.

Кто лучше?

Есть очень интересная фраза, в которой вся суть этой статьи "Если хочешь, расстаться с девушкой, скажи, что ей изменил". Не будем говорить, про "любовь", про "чистые чувства", про "две половинки" - оставим это для девушек, для девственников и для любителей Димы Билана. Отношения - очень сложная штука. И иногда для того, чтоб быть счастливым, стоит вкладывать еще больше для поддержания того, что есть.

Правило номер один: никогда не давай даже возможности девушке подумать о том, что у тебя есть другая. Если у тебя появляется любовница, твое поведение по-любому изменится. Твоя цель свести к минимуму изменения с женой (девушкой).

Женщины очень хорошо чувствуют других, иногда даже объяснить не могут, по каким признакам понимают, но факт остается фактом. Правило номер два: Отрицай все.

Поймали в кровати с другой – "Дорогая, у тебя галлюцинации!". И в этом есть доля правды. Если ты ценишь отношения, если ты не хочешь вогнать клин в них, то отрицай все. Тут важно умение придумывать на ходу. Смотри в глаза, когда говоришь об этом. У тебя будет момент длительностью секунд в 5-10, чтоб придумать отходной путь и стратегию поведения. Когда? Тогда, когда тебе девушка предъявляет какое-то, как она думает, "веское доказательство", ты можешь удивленным непонимающим взглядом смотреть на нее, в это время придумывая ходы к атаке. Самая лучшая оборона, как известно – нападение.

Пример:

- Что у тебя за смска в телефоне?

- (пауза) Ты о чем? У меня много смсок в нем. (Тут начинаем вспоминать, что же такого в нем есть, за что она могла зацепиться)

- Вот "Ира (Оля, Маша, Клава), спасибо за чудный вечер". Она у тебя в исходящих.

- (пауза, непонимающий вид) Не понимаю, покажи. (все ты уже понимаешь, просто валяешь Ваньку, чтоб продумать ответ). Кому она была направлена?

- На, кобель, читай!

Делаешь вид, что рассматриваешь дату отправки, время, кому было отослано сообщение. В какой-то момент начинаешь улыбаться, будто "понял" в чем дело.

- Ты думаешь, что это я? (опять же тянем время)

- А кто? Кто с твоего телефона мог писать?

- Олег с работы. Ира (Оля, Маша, Клава) – его девушка. У него на телефоне закончилось бабло, он ей звонил с моего, а потом сразу отправил смс. Вот и сохранилось. (А теперь пора в нападение, и перевод темы) А с чего это ты в моем телефоне рылась без моего разрешения? По-твоему это нормально? Может ты еще и почту мою почитаешь?... (И понеслась, виновник уже не ты, а она).

Нет ни одной ситуации, из которой нет выхода. Тут важны базовые навыки актерского мастерства и бредогенератор. Только не закопай сам себя в своей лжи. Умная девушка не раскроет сразу своих карт, а твоя отмазка может не выдержать критики. Нужно вытянуть все, что у нее есть на тебя, а после этого выстраивать свое поведение.

Запомни некоторые моменты, которые тебе следует знать, чтоб не оставить улик:

- стирай почту (ICQ) от любовниц;

- сразу удаляй ее смски, удаляй ее вызовы и звонки ей;

- предупреди любовницу, чтоб она не дарила тебе подарков, которые тебя компрометируют;

- не фотографируйся с ней в позах, по которым тебя могут разоблачить (целуясь, обнимаясь, держась за руку);

- следи, чтоб от тебя не пахло ее духами (пользуйся своими, ими можно будет перебить запах в крайнем случае);

- не выходи из своего привычного графика (если ты приходишь домой в 8, то и имея любовницу, обязан приходить в это же время) – тут самый лучший вариант твоей работы – скользящий график;

- сведи к минимуму людей, которые знают о твоих изменах. Не хвастайся перед друзьями, это может выйти боком;

- не позволяй любовнице звонить и писать в то время, когда ты с девушкой (женой);

- не стоит заниматься сексом с любовницей на твоей территории (если ты живешь с женой/девушкой).

Если ты придерживаешься вышеописанных правил, вероятность того, что ты будешь разоблачен, сводится к нулю.

Другая сторона медали

Любовницы – очень интересные существа. Кажется, что они на твоей стороне, но иногда они могут сами выстраивать ситуацию таким образом, чтоб тебя разоблачили.

Для начала давай разобьем любовниц на несколько типов:

Свободная.

Замужем.

Есть парень, отношения недолгие.

Есть парень, отношения стабильные.

Первых и третьих объединим в одну группу, вторых и четвертых в другую, т.к. тип поведения у них не особо отличается. На самом деле типов намного больше (есть дети/нет детей; знает, что у мужа любовница / не знает, что муж тоже ходит налево и т.д.). Какие тут сходства и различия? Если она относится к первому типу, т.е. у нее либо нет никого, либо отношения недолгие, то ты будешь рассматриваться, как претендент на место молодого человека / мужа. И она будет всеми силами пытаться удержать тебя рядом, в том числе и путем создания дополнительного ореола целомудрия.

Твое поведение может быть нацелено в нескольких направлениях: секс на 1-2 раза, либо длительные отношения.

Правило номер раз: если ты не познакомился с девушкой на улице, а пересекаешься с ней периодически, то она обязана знать, что у тебя есть кто-то кроме нее, и что с кем-то ты расставаться не собираешься. Если она узнает об этом после, то почувствует себя изнасилованной, обманутой, преданной, какой-то еще и сделает все возможное, чтоб ответить тебе. Наверняка ее ответ тебе не понравится. Этот закон должен быть соблюден всегда, если не хочешь проблем. Также им нужно пользоваться, если ты планируешь строить с любовницей длительные отношения.

Единственное исключение – ты знакомишься с девушкой ради секса на 1-2 раза, а после этого больше никогда с ней не видишься.

Правило номер два: не давай ей надежды на тебя, как постоянного партнера. Ты ведь не хочешь расставаться с той, с кем сейчас, так вот и будь искренен с любовницей. В противоположном случае, поняв, что ты не собираешься расставаться с нынешней, любовница тебе поможет с ней порвать.

Правило номер три: будь лидером в отношениях. Решай сам, где и когда Вы встретитесь. Имей в виду, что девушка иногда будет специально пытаться выдать тебя, например - царапать во время секса, звонить по вечерам, делать какие-то подарки, которые натолкнут на вопросы твою жену. Не давай любовнице так себя вести. В противном случае задумайся, что тебе важнее, семья или она?

Если твоя любовница в таком же положении, как и ты, то придерживайся всего того, чего хочешь требовать от нее:

- не дари ей цветы;

- не дари дорогих подарков;

- не звони / не пиши, когда она рядом с основным партнером;

- не пиши компрометирующих смс;

Ваши отношения окружающим должны казаться просто дружескими, ведь окружающие

тоже могут сыграть злую шутку с тобой, с ней.

И напоследок помни, что чем больше ты вкладываешь ресурсов в человека, тем он

тебе становится дороже. Это касается и любовниц. Не затягивай с ними, потом

расстаться будет очень сложно.

Удачи! И не попадайся!