Как понять мужскую измену?

Фразу "все они кобели…" в отношении мужчин женщины повторяют все чаще и чаще. Уже в юности девушки начинают видеть в союзах близких людей, а подчас и в своей собственной семье мужские измены. Иногда это мимолетные увлечения, а иногда - длительные и бурные романы. В любом случае измена мужчины причиняет огромные страдания женщине и часто приводит к разрыву отношений. Именно возможность и нежелание испытать такие страдания так пугают.

Есть две причины, толкающие мужчину на измену: неудовлетворенность отношениями и природный инстинкт. Первая - психологическая, и наступает она при разладе отношений. Другая причина имеет совсем иные корни и требует иного понимания ситуации - это физиологическая потребность мужчины в разнообразии половых партнерш. Она сохраняется у него всегда, независимо от того, как складываются отношения с постоянной спутницей жизни.

Все дело в том, что любой самец запрограммирован природой улучшать свой генофонд, а для этого он должен передать эти свои гены как можно большему количеству самок, т.е. оплодотворить их. Этим и объясняется постоянное физическое влечение и интерес мужчины к женщинам. Но как женщинам понять это? Оказывается, непонимание данного факта также объясняется законом природы. Самкам животных природа диктует искать для размножения и эволюции будущего поколения самые лучшие гены. Поэтому природную слабость мужчин перед женщинами нужно принять как еще один факт разницы полов. Принять, как то, что мужчины и женщины носят разную одежду, по-разному воспринимают окружающий мир и происходящие события.

Можно, конечно, решить, что нынешний избранник неправильный и встретится другой, не такой, как предыдущий. Но это - иллюзия, ведь мужчина с отсутствием природных инстинктов не может быть интересен женщине. Бегство от проблемы приведет лишь к новому, еще более болезненному столкновению с ней, но решение так и останется ненайденным.

Как смириться с законом природы?

Прежде всего, нужно заблаговременно принять для себя ряд профилактических решений.

Перестать вычеркивать возможность наступления такого события в жизни. Чтобы это было не метеоритом, упавшим с неба и выжегшим все живое вокруг, а всего лишь дождем, от которого можно укрыться зонтиком. Тогда и бояться будет нечего. Ведь дождь вызывает у нас лишь неприятные ощущения, но не страх.

Перестать принимать решения раньше наступления проблемы и бросаться фразами "никогда не прощу", заранее загоняя себя в безвыходную ситуацию. Еще неизвестно, какими будут обстоятельства произошедшего, какими будут чувства внутри нас, а слова уже сказаны и забыть о них трудно обоим.

Перестать создавать в мозгу мужчины тот самый запретный плод, который так сладок и так хочется попробовать. Выбор уже сделан за него (ты не можешь быть ни с кем, кроме меня). Ведь известно, что любое навязанное решение однажды порождает бунт. В идеале женщины должны быть для мужчины конфетами в вазе, которая всегда стоит на столе, но, съев одну, других уже не хочется, и есть он их не будет, т.к. знает, что ваза будет на столе и тогда, когда снова наступит голод. Глупо рассчитывать, что в вазе вообще останется хоть что-нибудь, если сказать мужчине, что он не получит сладкого уже никогда.

Когда катастрофа уже произошла, надо предостеречь себя от ряда действий, которые женщинам очень хочется сделать, но делать категорически нельзя, т.к. можно и вправду из ничего не значащей мимолетной связи раздуть пламя, которое сожжет существующие отношения.

Не уделять данной ситуации внимания больше, чем она того заслуживает. Поддаваясь природному влечению, мужчина не ждет продолжения отношений. Он не испытывает к "сопернице" ничего, кроме физического влечения. Если это было действительно лишь зовом природы, то он пытается тщательно скрывать от женщины факт произошедшего. И делает это именно из любви и уважения, чтобы не причинить боль и не разрушить отношения.

Не совершать поспешных поступков под давлением обиды и страха, не бежать от неприятных эмоций и ощущений, а посмотреть им в глаза. Прекращение отношений не даст желаемого облегчения боли, обида все равно так и будет отравлять существование. При расставании с избранником только из мести боль может притупиться, но проблема будет всплывать вновь и вновь. Ведь нельзя так просто отказаться от своих близких (родителей, детей, друзей), а ведь они порой тоже делают неприятные поступки. Зачем с легкостью отказываться от человека, с которым считали себя одним целым?

Не забывать взвесить поступок любимого (то, что он поддался природному инстинкту) и желание взять и, не задумываясь ни на секунду, в одно мгновение перевернуть с ног на голову сразу несколько жизней: жизнь мужчины, который за то, что оступился, должен лишиться теперь всего, что он так любил и любит. Возможно, жизнь детей, которые ни в чем не виноваты, но останутся без нормальной модели семьи, где мама, папа и дети живут вместе. И свою собственную жизнь, которая до данного момента была гармонична, а теперь будет представлять собой одну сплошную неизвестность. Равнозначны ли эти поступки?

Не отрицать, что каждый имеет право на ошибку и каждый должен иметь возможность ее исправить. Нельзя вспоминать об этом только тогда, когда совершаем ошибки сами. Да, любимый оступился, но это уже в прошлом, и этого не изменить, как бы больно ни было. Зато сейчас есть шанс самой создать свое будущее и принять более правильное решение. Есть возможность поставить отношения выше собственного эгоизма и обид. Лишь улучшив себя, можно сделать лучше другого.

Безусловно, спокойное восприятие факта измены не означает, что женщина одобряет поступок мужчины и что это не имеет для нее значения. Напротив, чтобы рассудительная реакция не превратила поведение мужчины во вседозволенность, надо обязательно его наказать. Но только сделать это надо очень аккуратно и незаметно, иначе можно получить обратный результат.

Как избежать измены

Здесь очень важна предварительная подготовка. Лучшая профилактика измены мужчины - это постоянная работа над собой со стороны женщины. Надо постараться всегда быть для него неразгаданной тайной, интересной, но непрочитанной книгой. Быть ухоженной самой и с той же тщательностью ухаживать за домом, местом, куда всегда хотелось бы вернуться и где было бы приятно проводить время. Следить за культурой взаимоотношений друг с другом.

Нужно также всегда помнить, что любимый мужчина - это не ваша собственность и обладает определенной свободой. Отчитываться о своей личной жизни и хранить верность он должен добровольно и по желанию, которое возникает в его сердце само, а не потому, что так принято или мы об этом когда-то договорились.

Тотальным контролем, уличением в предательстве и упреками нельзя вызвать желания к чему-либо хорошему. Подобное поведение наносит удар по всем основным составляющим гармонии отношений: рушится образ загадочности, искореняется культура отношений и нарушается свобода любимого. Все это - навязывание, которое вызывает лишь сопротивление и дает результат, совершенно обратный ожидаемому. Лишь доверие и понимание рождают ответное чувство у мужчины. И все, что может женщина, - это приложить все усилия, чтобы это желание никогда не иссякло.