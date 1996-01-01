Бюджет последнего звонка

Ритуал последнего звонка сложился в конце 50-х годов прошедшего века и был проверен не одним поколением. Другое дело, чем этот ритуал, кроме торжественней линейки и стандартных сценариев, наполнен в каждой конкретной школе. В последнее время у старшеклассников стало модно, всплакнув и помахав рукой школе, превратить этот грустный день в праздник, не уступающий по своему размаху выпускному вечеру. Да и для предпринимателей - это время хорошего заработка, ведь родители готовы, или скорее им приходится платить практически за все, начиная с букета и подарков учителям, покупки наряда для любимого чада и заканчивая праздничным банкетом.

Цветы

К счастью, цветы уже более доступны в цене. Самые дешевые нарциссы - 15-20 рублей, тюльпаны - 20-50 рублей за штуку в зависимости от сорта и розы от 50 рублей за местный цветок до 120 за голландский. Букет из 19 роз будет стоить 80-900 рублей. Можно, конечно, и поэкзотичнее выбрать цветы, например, эустома (альпийская роза) стоит 50-60 рублей за веточку, такой букет обойдется в 150-200 рублей. Цветами нас выручают и добавляют большего разнообразия ближайшие соседи - Китай, Таиланд, Корея. В цветочных магазинах можно купить не только стандартные розы, тюльпаны, нарциссы, но и такие экзотичные цветы, как антуриум, стрелицию по 500-100 рублей за цветок. Корзина будет в среднем стоить от 150 до 2000 рублей в зависимости от цветов и размера. Для любимой учительницы придется складываться по 200-300 рублей с человека.

Школьная форма

С 1992 года в России официально школьная форма отменена, но в последнее время все больше и больше школ в Приморье вводят обязательную форму. Притом только частные школы и гимназии имеют специально разработанные модели школьной формы. Чаще всего школы обязывают родителей покупать школьную форму советского образца, специально для последнего звонка. Некоторые мамы достают из сундуков свои платья и фартуки, подгоняя их под любимое чадо. Но большинство все-таки вынуждено покупать или шить форму.

Конечно, в основном это касается родителей девочек. Мальчикам проще, для них наряд на "последний звонок" - светлая рубашка и костюм, причем любого цвета. Большинство родителей уже купили костюмы для юношей, убив сразу двух зайцев, один для двух событий - последнего звонка и выпускного бала. Да и вообще в гардеробе молодого человека пиджак никогда не бывает лишним. Костюмы московского производства стоят от 3000 до 15 000 рублей. Нередко в магазинах можно встретить и костюмы из Германии, Турции и Польши стоимостью от 5000 до 20000 рублей. На китайском и вьетнамском рынке костюмы немного дешевле, от 1,5 до 5 тыс. рублей. Рубашки в среднем от 300 до 1000 рублей. И, наконец, галстук, ведь именно он придает строгость, торжественность и завершенность мужскому костюму, обойдется от 100 рублей на китайском рынке до 1000 в бутике. Хотя в Корее и Японии снова пошла мода на тонкий галстук с небольшим узлом, в России носят галстуки с большими узлами, а потому найти такой галстук за 100 рублей сложно.

Труднее обстоит дело с выбором наряда на последний звонок для выпускницы. Китай и Вьетнам помогают нам разве что белыми бантами. В основном платья можно купить в торговых центрах, магазинах, продающих школьную форму и спецодежду, или магазинах при ателье. Так, в ГУМе платье стоит от 1500 до 2000 рублей. В магазине спецодежды фартук стоит 450, платье - 850 рублей. Шить платье в ателье стоит, несомненно, значительно дороже. Так, в ателье "Анрис" пошив платье самого скромного покроя обойдется в 1500 рублей и 500 рублей будет стоить фартук.

Отдельная история с лентами для выпускников. Некоторые предприимчивые школы заказывают их... в похоронных бюро: так выходит дешевле - 150 рублей, в фирмах, специализирующихся на производстве лент, значительно дороже - 250 - 300 рублей. В этом году в Приморском крае 20,5 тыс. выпускников, получается, только на лентах можно заработать 3 - 6 млн рублей. Неплохая индустрия "последнего звонка"!

Банкет для выпускников

В Приморье уже закрепилась традиция праздновать последний звонок, так же как и выпускной, до рассвета. Как правило, сразу после звонка выпускники нанимают автобусы для прогулки по городу: фуникулер, Владивостокская крепость являются стандартным маршрутом. Такую прогулку турфирмы предлагают школьникам за 500-700 рублей с человека.

Затем уже сами, без родителей и учителей, выпускники отправляются в кафе, рестораны или просто на лавочки - "отмечать". И опять на помощь приходят наши соседи из Китая. В отличие от русских кафе и ресторанов блюда китайской кухни больше по объему и доступнее по цене. Средний обед или ужин на одного человека обойдется в 300 - 500 рублей. Цены на спиртные напитки сознательно опустим, надеясь на добросовестность продавцов, ведь в нашей стране спиртное запрещено до 18 лет. Многие школы выезжают на всю ночь на Шамору. Кстати, несмотря на дождливый и прохладный месяц, 24 мая синоптики прогнозируют потепление до 18 градусов и солнце. Ужин на Шаморе в среднем будет стоить также 500-600 рублей с человека.

В большинстве школ ребята уже начали сбрасываться на последний звонок по 1000 рублей.

Итак, во сколько обходится последний звонок родителям? Берем средние цены: цветы - 300 рублей, наряд и аксессуары - 2000-3000 рублей, прогулка и банкет - 1000 рублей - итого 3 - 4 000 рублей. Если учесть количество приморских выпускников в этом году, то получается, что бюджет последнего звонка-2008 в нашем крае может составить от 67 до 88 млн рублей. И это далеко не предел, уверены родители 11-классников, ведь им предстоит потратить еще более внушительную сумму: впереди их ждет выпускной бал.