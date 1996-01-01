Абрамович потратил на 16-летие дочери $400 тысяч

Губернатор Чукотки Роман АБРАМОВИЧ потратил на состоявшееся в прошедшую субботу в Лондоне празднование 16-летия своей старшей дочери Анны более 200 тысяч фунтов стерлингов (около 400 тысяч долларов), сообщает интернет-ресурс "Лента.Ru" со ссылкой на портал Thisislondon.

В 120 тыс. фунтов Абрамовичу обошлась аренда расположенного в Вест Энде клуба Paper, снятого им целиком на весь субботний вечер, причем прибывшим на вечеринку гостям раздавали подарки - сумочки с айподами и ювелирными украшениями. Развлекали гостей Анны АБРАМОВИЧ группа The Klaxons и ди-джей Alexa Chung, которые обошлись отцу именинницы в 8 тыс. фунтов.

Угощения и напитки, среди которых преобладали безалкогольные коктейли ввиду несовершеннолетнего возраста гостей, стоили еще около 70 тыс. фунтов. Специально установленный для вечеринки мерцающий танцпол и прочее праздничное оформление клуба обошлись чукотскому губернатору примерно в 35 тыс. фунтов стерлингов.

У Романа Абрамовича и его бывшей жены Ирины пятеро детей - Анна, Аркадий, Софья, Арина и Илья. После состоявшегося в 2007 году развода родителей дети живут с матерью. Анна учится в расположенной в Западном Лондоне частной школе Godolphin&Latymer.