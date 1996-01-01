Платный салют Победы, или Трусы для победителей

Вот и пролетел яркой кометой самый народный и, чего уж там, самый искренний наш праздник. Кричаще алые гвоздики, так и не выплаканные за столько лет слезы, торжественные с дрожью в голосе речи, разрывающая душу минута молчания, добротные и не очень военные фильмы по всем каналам, грандиозный парад в Москве и парады поменьше на местах, запоздалые подарки и доплаты ветеранам... Все правильно! Так и надо! Но поговорить хочется о том, как не надо.

За праздничные дни пришлось столкнуться с несколькими ситуациями, которые не то что шокировали - в "обычной" жизни на нечто подобное вряд ли обратил бы особое внимание, но они явно были ни к месту на 9 мая. Вот лишь несколько случаев.

Всем пришлась по душе идея носить в победные дни георгиевские ленточки - символ гордости, чести и памяти. Не знаю, кому как, но мне кажется, что такие ленточки плохие люди носить заведомо не могут, а если и носят, то пока на лацкане, сумке, в конце концов, на зеркале автомобиля у них приделана скромная по своей физической сути, но бесконечно ценная по духовному наполнению ленточка, ничего плохого они точно не сделают. Уже давно хочу заполучить такую же, но пока не судьба. То ли раздают их вне пределов моего ареала обитания, то ли мало их делают, то ли шибко хорошо расходятся...

И что вы думаете? Увы, искренний порыв одних душ другими душами был воспринят как банальный позыв включить привычную в рутинной жизни схему - спрос рождает предложение. Нашлись-таки ушлые парни, которые додумались эти самые символы чести и памяти не раздавать, а продавать. Да не на улице, а во вполне респектабельных магазинах. По 30 рублей за штуку. Кажется в человеческой истории кто-то продавал свою душу за 30 же cеребреников...

Или вот еще случай. В праздничной суете забыл разузнать, с какого места во Владивостоке будет производиться праздничный салют. А это немаловажно, так как наши сопки могут запросто оставить без этой кульминации всех праздников. Но я-то ладно, да вот ребенок за рукав тянет. Дай-ка, думаю, позвоню в одну справочную службу. А, фигушки, говорят там, - информация о салюте - самая что ни на есть... коммерческая. А посему, продолжил приятный женский голос, прижмите телефонную трубку к уху покрепче, да и звоните на платную справку. Я напрягся, но позвонил. И все узнал. А знаете, сколько я заплачу за эту самую "коммерческую информацию"? Все те же 30 сереб..., простите, рублей! Вот ведь напасть какая. Как будто "победный" ценник писался под диктовку...

В субботу позвонил читатель, который рассказал о том, как местные военные власти облагодетельствовали всех четырнадцать оставшихся ветеранов одного из районов некой дальневосточной территории. В частности, мать читателя - ветеран-орденоносец и инвалид II группы получила в подарок... трусы черные солдатские, солдатские же майки и армейские носки. Ну ладно ветеранам-мужчинам, но женщине такое дарить... Сразу вспомнился показанный на днях документальный фильм о женщинах на войне, которые, несмотря на каждодневную смерть, фронтовую грязь и прочие кошмары тех дней, умудрялись быть не только хорошими солдатами, но и оставаться женщинами. Как они мечтали хоть о самых скромных платьицах и, извините, простом женском белье. Домечтались! Спустя 63 года после того, как они спасли великую нефтедобывающую ныне державу. Получите, дамы, солдатские трусы, как в том страшном и голодном 41-м...

А еще столкнулся с такой ситуацией. Аккурат 9 мая в одной из квартир моего дома разгулялась компания. Пили, горланили военные песни. Ну, да ладно, праздник - чего ж не выпить за святое. Вот только праздничная посиделка быстро переросла в банальную пьянку, и благодарные дети (судя по возрасту) ветеранов в мгновение ока превратились в обычное быдло. Окрестности оглашали трехэтажные маты, а из окон многоэтажки на вылизанную дворником к празднику землю, за которую когда-то отдавали свои жизни их отцы, полетели пустые бутылки, пластиковые пакеты и прочий мусор. Горько...

Так что давайте думать, жить и поступать по-другому. Хотя бы один день в году. Ведь этот день - 9 мая.