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Электрички для краевых льготников снова в строю

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

В Приморском крае возобновлено оформление абонементов на проезд в пригородном электротранспорте для льготных категорий граждан регионального регистра.

С 25 апреля вступил в силу новый договор между ДВЖД и администрацией Приморского края на предоставление услуг по перевозке пригородным железнодорожным транспортом краевых льготников.

К данной льготной категории граждан относятся ветераны труда, труженики тыла и жертвы политических репрессий. В соответствии с условием договора он будет действовать в течение 2-го квартала текущего года. И как сообщил пресс-секретарь Владивостокского отделения ДВЖД Александр АРТАМОНОВ, в соответствии с договором гражданам, входящим в краевой регистр, оформляются месячные абонементные билеты "выходного дня" с указанием в нем фамилии, имени, отчества, маршрута следования (от станции до станции), стоимости билета и срока его действия.

Срок действия месячного абонемента начинается с даты, указанной в абонементе, и заканчивается той же датой следующего месяца. Абонемент "Выходного дня" может быть оформлен предварительно, но не более чем за 10 суток до начала срока его действия.

Проезд по абонементному билету "выходного дня" разрешен по пятницам, субботам, воскресеньям, понедельникам, праздничным дням, а также в день до и после праздника. Для проезда в пригородных поездах по вторникам, средам и четвергам необходимо приобретать проездные билеты за полную стоимость. Для получения абонемента льготник должен предъявить в кассу документ о праве на меры социальной поддержки, пенсионное удостоверение, паспорт и справку, заверенную органом социальной защиты, подтверждающую право гражданина на льготу для проезда на железнодорожном транспорте пригородного сообщения.

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