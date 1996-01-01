Фронт и тыл лейтенанта Быкова

Купив букет тюльпанов, и прихватив бутылку "Рижского бальзама", я подходила к дому на улице Посьетской. Взглянув на знакомые окна на втором этаже, порадовалась - они сияли новым пластиком. Дом Ии Николаевны и Сергея Владимировича БЫКОВЫХ всегда был полной чашей, они умеют вести хозяйство и организовывать быт. Супруга фронтовика, правда, чуть-чуть сдала в последнее время, но муж держится молодцом: на нем и дом, и заботы о жене. Все стараются делать так, чтобы особенно не обременять ни сына, ни внуков, ни правнуков. Хотя любовью не обойдены. Хорошо еще, что застала их в предпраздничный день: накануне Дня Победы бывшему фронтовику краевая администрация подарила новую машину, он торопится ее оформить - и на все лето на "фазенду". Дед там сделал новые пристройки, чтоб теперь уже помещалась вся большая семья…

Чтобы помнили…

Девятое мая 45 года лейтенант Сергей Владимирович Быков в составе 1 Украинского фронта встречал в Берлине.

- Я тебе, чтоб не повторяться, кое-что приготовил. Сам тюкаю понемногу. Он вынес из кабинета стопку листов своих воспоминаний, набранных на компьютере…

- Для правнуков стараюсь, чтобы помнили. Знаешь, какая-то странность: все, что было шестьдесят с лишним лет назад - помню до мелочей, помню фамилии и имена однополчан и командиров, боли, чужие города, а порой - куда очки положил полчаса назад - забываю. А тут - сама прочитаешь, как жила пехота: сто километров прошел, и еще охота.

Пока хозяева накрывают на стол, читаю фронтовые воспоминания моего давнего-давнего знакомого. Профессиональный юрист, он обращает внимание на детали. А именно из них, как заметил Микеланджело, складывается великое.

Из дневников офицера

…В начале октября 1943 года мне присвоили звание младшего лейтенанта и направили на передовую. Наш состав был в пути, когда раздалась команда "воздух". Мы как горох посыпались из вагонов… Я интуитивно ползал в поисках какой-нибудь ямки. Когда падали бомбы, прикрывал голову руками, словно это могло спасти…

…Меня потрясло, когда я увидел на дне большой воронки кисть руки, на которой была наколка "Коля". Я узнал ее и понял, что убит Николай Гутин, сосед по кровати в училище. Я не понимал, как же это так, только что был человек, а осталась одна кисть. Наваждение, казалось, пройдет, и все встанет на свои места. Из этой бомбежки я сделал практический вывод - когда падают бомбы, надо бежать от эшелона подальше…

…Испытывал ли я страх? Да. Когда где-то рядом с тобой рвануло и свистит следующая бомба, кажется, что она летит именно на тебя и именно в тебя угодит. Душа перемещается куда-то в сторону пяток, а потом возвращается на свое штатное место…

…Окопы были мелкими. С рассвета немцев стали обстреливать наши позиции из минометов, поэтому по окопам приходилось перебираться на четвереньках. Работы по углублению окопов и устройству пулеметных гнезд приходилось делать в ночное время…

…Фашистский самолет появился на высоте примерно метров в триста. Я стоял за пулеметом и, взяв упреждение побольше, с расчетом, чтобы самолет как бы сам налетел на пули, дал длинную очередь… Самолет резко изменил направление и стал, снижаясь, удаляться в сторону немецких позиций. Я почему-то убежден, что попал в него. Командир батальона нашу инициативу обстрелять самолет из пулемета одобрил.

…Наверное, от нервного напряжения заводились вши. Особенно они донимали, когда с мороза попадал в теплую землянку. По армии был приказ - принимать меры к физическому уничтожению вшей. Мы делали это так. Зная, что паразиты сосредоточиваются в швах, мы снимали нижнее белье и, приложив к углу раскаленной печурки, быстро протягивали вещь. В этот момент слышался треск лопающихся вшей. Таким образом, "прострочив" одежду по всем швам и рубцам, мы получали покой на несколько дней…

…Убил ли я немца? Не знаю, но я старался, целился… Можно ли привыкнуть к смерти? Можно. Можно ли в себе искоренить страх? Его можно подавлять. Но мне кажется, именно страх уберегал нас от всех болезней. Я на фронте ни разу не чихнул.

...Третьего мая сорок пятого в Берлине мы в первую очередь направились к Рейхстагу. Расписывались на его колоннах и стенах, используя в качестве пишущих приборов угольные головешки. И я оставил свой автограф. Внутри здания я видел сильно обгоревший труп.

Мы долго ходили по Берлину. Многие были в подпитии по случаю обнаружения винных складов. Утром на КП нас похмелили, и мы отправились в Дрезден.

Заметки на полях

Сергей Быков пишет о Чехословакии и Австрии, Венгрии и Польше. Но ни на одной странице я не нашла у него воспоминаний о военных трофеях, как, впрочем, не обнаружила их в семейном архиве фронтовика. А ведь некоторые возвращались с состоянием.

- Сергей Владимирович, можно было брать трофеи?

- Можно. Во всяком случае, не запрещалось… Все кругом валялось.

- А вы?..

- Пошли, покажу. Видишь этот "ковер" на стене? Вот это мой трофей. Его моль не жрет. Он - тряпочный. Когда свернешь - с ладонь.

- А вот так, чтоб - саксонский фарфор, картину какую из Дрездена родне привезти?..

- Да на черта оно мне, чужое, нужно. Тряпку эту на память - и ту на улице подобрал.. Трофеи, скажешь тоже… Возился бы я еще..

- А что-то на вашем парадном мундире наград, как будто бы меньше стало?

- А я их внукам и правнукам раздарил, но сопроводил соответствующими документами. Чтобы помнили…

Второй фронт

И все в послевоенной жизни фронтовика сложилось счастливо. Женился на красавице-однокласснице. Оба преуспевали на работе. Сергей Владимирович, в прошлом криминалист, заканчивал карьеру в краевом суде. Ия Николаевна - крупный специалист "Приморгражданпроекта". Заботились о родителях. Воспитали сына и дочь. Андрей - успешный строитель. Дочь Таня была самой талантливой девочкой на нашем курсе... Уже радовались внукам и готовились к тихой пенсии…

Таню съел рак за несколько месяцев. Остались двое детей, младший из которых только-только начинал говорить.

Все началось сначала - детский сад, уроки, классные собрания, чтение вслух, детские болезни, каши-супы, кружки и бассейны. Вырастили. Сейчас - три правнучки.

Сергей Владимирович трогательно заботится о жене. Любая прихоть - к исполнению. Они и сейчас красивы. А я их помню совсем молодыми: им бы в Голливуде блистать на первых ролях. Но оба исполнили свою жизненную роль достойно и стойко.

Запоздалый долг

Сергей Владимирович накрыл на стол. Поставил рюмки. Я со значением выставила принесенный "Рижский бальзам".

На втором курсе старшие Быковы на новогодний вечер ушли в гости, а Таня позвала всю группу к себе на елку. Копеечный портвейн закончился. Всей группой искали ключ от бара. В нем и отыскали керамическую бутылочку. В те времена такие напитки хранили… ну, скажем, на "случай победы мировой революции". Успели отведать, но тут на пороге - родители.

Их изумлению не было предела. Словно мы похитили маузер Дзержинского. Мальчики стали бубнить, что-де вернем. Старшие Быковы отошли быстро. Торт ели уже вместе.

- Ладно, подрастете - вернете,- простила нас Танина мама.

…Домашнее вино Быковых, изготовленное из собственных ягод, несравненно лучше. Его мы и пригубили - за Победу.