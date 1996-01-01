Отдадим дом в хорошие руки

Интересно, знали ли инициаторы реформы ЖКХ, пытающиеся свалить на плечи населения ответственность за ветшающее жилье, что даже по мировой статистике активистов среди граждан не более пяти процентов. Остальные - не только у нас, но и "за бугром" - прекрасно чувствуют себя в роли "наемных рабочих". К тому же человек, возвратившийся после трудового дня домой, мало склонен не то что заниматься, а просто думать о ремонте инженерных систем или состоянии придомовой территории. Вот и наблюдаем мы грустную картину: отток председателей будущих и существующих ТСЖ стал массовым явлением: не хотят люди нести груз ответственности даже за приличные деньги. Тем не менее реформа ЖКХ продолжается, и мы продолжаем отвечать на вопросы читателей.

- Что такое три способа управления домом и какая между ними разница? У нас многоквартирный дом, довольно новый. Что нам лучше выбрать? - Ирина СТЕНКОВА.

Жилищный кодекс предусмотрел три способа управления: непосредственное управление; управление через товарищество собственников жилья (ТСЖ), жилищный кооператив (ЖК), жилищно-строительный кооператив (ЖСК); управление через управляющую компанию. Так обозначены три варианта структур, выполняющих функцию управления домом. При непосредственном управлении такая структура отсутствует и рассредоточена между всеми собственниками. При втором варианте она создается из состава собственников помещения, при третьем - привлекается со стороны.

Непосредственное управление позволяет сэкономить на управлении домом, но реально оно возможно при условии небольшого количества собственников помещений. Они распределят между собой все обязанности или изберут человека, которому выдадут доверенность на полномочия действовать от их имени.

Недостатком этой формы правления является то, что законодательство не дает права на получение бюджетных средств для капитального ремонта.

ТСЖ - некоммерческая организация. Орган управления - собрание собственников жилья. Четкого разграничения между ТСЖ, ЖК и ЖСК Жилищный кодекс не дает. Как показывает опыт, самое трудное - это собрать собственников жилья на собрание, при этом число членов ТСЖ должно быть не меньше 50% собственников жилья. Поэтому в многоквартирных домах предпочитают очно-заочную форму голосования. Главное, чтобы нашлась инициативная группа, которой будет доверять большинство жильцов, и чтобы была выбрана и наделена большими полномочиями ревизионная комиссия из состава жильцов.

Управлять домом может само ТСЖ, а можно заключить договор с УК. В любом случае стоимость жилищных услуг падает ощутимо, а возможность ставить в доме счетчики воды и тепла удешевляет коммунальные услуги.

Управляющая компания. Выбор УК, согласно Жилищному кодексу, осуществляется по решению общего собрания собственников помещений. Согласно статье 161 ЖК РФ, проведение общего собрания о выборе способа управления является обязательным для всех собственников помещений в многоквартирном доме. В случае выбора жильцы получают возможность заключить договор управления, определить порядок отчетности, порядок расторжения договора, порядок ценообразования, штрафные санкции за некачественные услуги и т.д. Пока же мы наблюдаем, что в подавляющем большинстве случаев нашими домами управляют люди, которых мы не выбирали.

- Говорят, что ни Приморье, ни Владивосток не получили денег из "Фонда содействия реформированию ЖКХ", хотя СМИ сообщили, что в другие регионы передано 7 млрд рублей. Чем это можно объяснить? - Игорь ВОЛКОВ.

По словам Константина Ципина, главы госкорпорации "Фонд реформы ЖКХ", причина в том, что не удается преодолеть инертность глав муниципальных образований в плане их работы по подготовке заявок в Фонд ЖКХ. "Мы видим основную работу в том, чтобы поднимать общественность на местах с тем, чтобы население само заставило войти глав муниципальных образований в эту важную для страны программу", - заявил высокопоставленный чиновник.

По его словам, на сегодняшний день 49 субъектов смогут получить средства из Фонда ЖКХ, обрабатываются еще 4 заявки из регионов, и он рассчитывает, что в течение полугодия заявки еще из 30 субъектов будут рассмотрены.

Однако причину низкой активности регионов стоило бы поискать в других сферах. К примеру, чтобы получить деньги из фонда, власти должны выполнить 13 условий, ряд из которых заведомо не выполним для бедных регионов. Например, к 1 января 2007 года нужно было представить программу капитального ремонта домов и смету расходов. Кто не успел - тот опоздал! И таких муниципальных образований по России 90% .

Далее. Вряд ли дотационные муниципалитеты смогут найти средства на софинансирование капремонта. К тому же непонятным кажется запрет предоставления дотаций предприятиям-поставщикам жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ). Это неминуемо приведет к росту платежей населения.

Требование о ликвидации перекрестного субсидирования затронет богатые регионы. Там предприятия софинансируют население по оплате за ЖКУ. После ликвидации перекрестного субсидирования тарифы для предприятий снизят, а для населения повысят.

Создать не менее 5% товариществ собственников жилья (ТСЖ) будет сложно, поскольку в "гнилых" домах жильцы не спешат создавать ТСЖ, боясь, что после этого ремонтировать дом им придется за свой счет.

Препятствием является и то, что только 20% земель в РФ прошли межевание и имеют кадастровый номер. И так далее.

Особенно иезуитским кажется условие, по которому собственники ветхих домов должны внести единовременный взнос в размере 5% от общей суммы, необходимой для проведения капитального ремонта. Обычно около 2/3 жильцов в таких домах - это малоимущие граждане и пенсионеры. Не многие собственники смогут выкроить из семейного бюджета значительную сумму на ремонт дома. Ситуация осложняется еще и тем, что чем в более плачевном состоянии дом, тем дороже жителям обойдется его ремонт.

Для тех, кто долго недоумевал в поисках ответа, для чего придуманы такие сложности, есть вариант ответа: Госдума на очередном пленарном заседании планирует рассмотреть во втором и третьем чтениях законопроект, разрешающий Фонду содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства размещать временно свободные средства в депозиты российских банков. Такое решение уже принято советом палаты.

- Многие критикуют законотворчество в сфере ЖКХ Думы Владивостока. Можно подумать, что Государственная дума отличается идеальной работой. - Ирина КОВАЛЬ.

Соглашаемся сразу и безоговорочно. Например, в середине апреля нынешнего года российские думцы внесли поправку в статью 37 Жилищного кодекса, из которой следует, что плата за использование общего имущества в многоквартирном доме (лифтов, лифтовых и иных шахт, коридоров, технических этажей, чердаков, подвалов и т. д.) прямо пропорциональна площади вашей квартиры. То есть чем больше метраж жилплощади (включая лоджии и балконы), тем больше вам придется заплатить за пользование лифтом, подвалами и шахтами.

Согласитесь, трудно понять, почему человек, который проживает на первом этаже в двухкомнатной квартире (и пользуется лифтом, в лучшем случае, раз в месяц, чтобы съездить к соседям), должен платить за лифт больше, чем собственник однокомнатной квартиры, живущий на 14-м этаже, нещадно эксплуатирующий лифтовое хозяйство по многу раз на дню...

Даже ребенку понятно, что износ лифтового оборудования зависит не от количества квадратных метров, которые находятся в собственности у пассажиров, а от того, насколько часто конкретный жилец многоквартирного дома его использует. Ну что же, остается только развести руками и поблагодарить депутатов за то, что они не заставляют граждан России платить за пользование лифтами в тех домах, где их вообще нет.