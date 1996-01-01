Мыс Песчаный и остров Рейнеке снова на связи

Владивостокский транспорт перешел на летнее расписание, а вместе с ним открылась и весенне-летняя навигация на о. Рейнеке.

Связь с о. Рейнеке посредством морского сообщения традиционно приостанавливается на время холодного периода и возобновляется с наступлением майского потепления. В этом году первое пассажирское судно зашло сюда с о. Попова 1 мая, согласно утвержденному расписанию. В соответствии с ним же транспорт курсирует между Рейнеке, соседним островом и материковой частью нашего города по вторникам, четвергам и субботам. Работают на данном маршруте катер и теплоход.

Открылась навигация на мыс Песчаный. Первые после зимнего перерыва суда отправились в сторону пос. Береговое 2 мая. Курсировать на линии 36-й причал - мыс Песчаный они будут по средам, пятницам и воскресеньям.