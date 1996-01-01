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Моряки Седьмого флота США примут участие в праздновании Дня Победы

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Во Владивосток прибыл ракетный эсминец "Стетем", которым командует капитан второго ранга Пол Лайонс.

Заход американского эсминца во Владивосток насыщен целым рядом интересных событий. Подчеркивая тот факт, что во время Второй мировой войны наши страны были союзниками, американские военные моряки примут активное участие в торжествах, посвященных празднованию Дня Победы, и в частности военном параде 9 мая. Накануне парада моряки Седьмого флота США посетят Дом ветеранов на Седанке, где вместе с ними поздравлять участников войны будут не только коллеги из Тихоокеанского флота России, но и члены местного клуба байкеров.

Другое интересное событие - открытие памятной доски на мемориальном комплексе "Паровоз" на железнодорожном вокзале Владивостока. Даже не все жители Владивостока знают тот факт, который несколько месяцев назад обнаружил Генеральный консул США Томас Армбрустер: локомотив, символизирующий конечную точку Транссибирской магистрали, был сделан в США и доставлен в СССР по программе лендлиза.

В план визита также включены встречи американских моряков с коллегами из Тихоокеанского флота и жителями Владивостока, посещение детского реабилитационного центра и ответный визит его воспитанников на борт "Стетема", спортивные состязания. Однако в этом году американские и российские моряки сразятся не только на спортивных площадках, но и возле кухонной плиты. Дальневосточная ассоциация рестораторов и отельеров организовала красочное шоу "Кухни мира", во время которого повара с кораблей США и России покажут свое мастерство в изготовлении сэндвичей и бутербродов. По мнению организаторов и участников, это блюдо простое лишь на первый взгляд - на самом деле это "внутренне насыщенный, богатый кулинарным звучанием продукт, в котором ярко проявляются национальный характер и традиции мужской рабочей трапезы".

Досье

Корабль носит имя Роберта Дина Стетема, моряка ВМС США, который погиб в 1985 году в Бейруте в результате теракта на борту авиарейса №847 авиакомпании TWA. Корабль был крещен 16 июля 1994 года Патрицией Стетем, матерью Роберта Дина Стетема.

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